Barletta ospita i campionati italiani di coastal rowing e beach sprint

È stato proprio questa mattina, nella splendida cornice della Lega Navale italiana sezione Barletta, che si è tenuta la conferenza stampa in cui sono stati esplicitati tutti i dettagli dei. La manifestazione organizzata da C.O.C.I, si svolgerà sulla litoranea di ponente Pietro Mennea nei prossimi 10 e 12 settembre. Oltre ad assegnare i titoli di campioni d Italia 2021 nelle categorie assoluti, junior, senior e master la competizione sarà propedeutica alla qualificazione per i campionati del mondo che si svolgeranno nei prossimi mesi in Portogallo.Saranno presenti quest'anno nella nostra città circa 500 atleti provenienti da tutto il paese che saranno chiamati a competere in tre differenti giornate: venerdì 10 settembre infatti si terranno le gare eliminatorie, sabato 11 si disputeranno le finali di Endurance ( 6km) e infine domenica 12 le finali di beach sprint.A rompere il ghiaccio, nella conferenza di questa mattina, in collegamento, presidente F.I.C (Federazione Italiana Canottaggio) il quale, dopo i consueti ringraziamenti, agli organizzatori e ai presenti ha passato la parola a, presidente del comitato regionale F.I.C Puglia e Basilicata.«Si tratta - spiega il presidente - di un grande riconoscimento per la città della disfida e per la sesta provincia tutta. L'evento ci consentirà di entrare in circuiti di fare di primaria importanza come l'Adriatic Cup e l'instituendo Trofeo Filippi».É intervenuto, in seguito, il padrone di casa, presidente della Lega Navale italiana sezione Barletta per il quale, accogliere atleti provenienti da tutta Italia, rende giustizia alla nostra costa che ben si presta ad accogliere eventi sportivi. Una naturale propensione che è stata rilevata anche da, consigliera nazionale della federazione italiana con delega Coastal rowing. «Da febbraio scorso - sostiene Reale - svolgo con piacere questo ruolo. Mi sono innamorata di Barletta da quando sono venuta a farle visita ad aprile e non ho potuto che sceglierla per questo evento».Immancabile l'intervento del primo cittadino, il quale non ha fatto altro che esplicitare l'idea che l'evento potesse rappresentare un ulteriore modo per dare lustro alla città.