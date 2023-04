Barletta Basket-Cestistica, il derby "bagnato"

Un derby letteralmente "bagnato". Se in campo Barletta Basket e Cestistica hanno offerto alla città un ottimo spettacolo, il derby di pallacanestro di domenica sera ha rappresentato ancora una volta la fotografia del. Il nubifragio che si è abbattuto sulla città nel corso della gara ha lasciato i suoi segni sul "PalaMarchiselli". I danni alla copertura della struttura di via Vittorio Veneto hanno permesso all'acqua di invadere le parti alte della gradinata e parte degli spogliatoi provocandone l'impraticabilità. Questa mattina, dopo l'intervento di Bar.s.a. che ha rimosso l'acqua dagli spazi interessati,«Le condizioni del "Palamarchiselli" -- sono preoccupanti. I danni sono ingenti e abbiamo dato mandato al dirigente di operare con urgenza per permettere lo svolgimento di tutte le attività. Dobbiamo intervenire per risolvere definitivamente una situazione che è ormai annosa». Giovedì sera l'appuntamento con gara 2 della stracittadina, nella speranza che questa volta non sia "bagnata".