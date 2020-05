La Puglia aveva già deciso di riaprire parrucchieri ed estetisti. In settimana arriveranno i protocolli a cui adeguarsi

È l'ora di mettere alla prova la responsabilità di ogni Regione. Dall'incontro tra gli Enti locali e il Governo di questo pomeriggio è giunto l'accordo. Al via dalcon le. Ogni Regione potrà valutare sulla base della propria situazione epidemiologica se riaprire o meno e cosa riaprire.Manca solo una settimana, allora, alla riapertura diestendendo al settore la riapertura anticipata, già programmata pered. Il Governo, assicurano da Palazzo Chigi, non lascerà soli i Presidenti e i Comuni, perché esso continuerà ain ciascun territorio, potendo intervenire concircoscritti a singole zone o a porzioni territoriali.In settimana, presumibilmente entro giovedì, l'Inail e il Comitato tecnico scientifico diffonderanno ia cui dovrà attenersi non solo il, ma anche parrucchieri ed estetisti, nonché bar e ristoranti.Per questi ultimi, sarà fondamentale l'operato dei singoli Comuni. È al vaglio di molti Municipi, infatti, la possibilità dicosì da contemperare il distanziamento sociale alle esigenze lavorative di ogni esercente.