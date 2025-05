Aumento Tari, il Pd:  «Ancora una volta l’amministrazione Cannito mette le mani nelle tasche dei cittadini»

"Mancava solo l'aumento della Tari ed ora è cosa fatta. Il centrodestra a guida Cannito ancora una volta mette le mani nelle tasche dei cittadini e si conferma "amministrazione dei rincari". Così la capogruppo del Pd Rosa Cascella con i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola."Lo scorso anno - affermano i dem - pur di non andare a casa, Cannito ed i suoi si prepararono per evitare l'aggravio sui cittadini dei costi di gestione dei rifiuti. Furono utilizzati gli utili Bar.s.a. e si diminuirono i fondi all'estate barlettana evitando così l'aumento della Tari. Quest'anno, invece, in presenza di una maggioranza e compatta, il sindaco e i suoi hanno deciso di scaricare sui cittadini i maggiori costi sul servizio di gestione dei rifiuti"."Con una lunghissima filippica - proseguono i consiglieri - il sindaco si è affrettato a scaricare le responsabilità degli aumenti su altri, in particolare sulla Regione Puglia. Eppure, l'assessore al Bilancio Cefola, nel corso della sua relazione, ha ammesso come in realtà la gestione del ciclo dei rifiuti c'entri poco e nulla con l'aumento dei costi. Bene, l'assessore ha ragione, perchè il dato che emerge è che l'amministrazione comunale ha fatto poco e nulla per ridurre il gap tra spese ed entrate"."Il dato impressionante - aggiungono i dem - è quello dell'evasione. Dalle casse comunali mancano ben 5 milioni di euro e l'amministrazione non ha presentato alcun progetto di recupero che tranquillizzasse i cittadini. Anche il dato della differenziata non è confortante e porta all'aumento dei costi dello smaltimento in discarica dei nostri rifiuti. Nulla è stato fatto per invertire la tendenza. SI potevano trovare soluzioni come gli impianti di selezione, e a tal proposito fa sorridere ascoltare esponenti della Lega che invocano termovalorizzatori e inceneritori. Siamo certi che qualora venissero anche solo ipotizzati nel nostro territorio, salirebbero sulle barricate"."A questo va aggiunta una considerazione: l'idea della tariffazione puntuale viene sempre respinta, ma quantomeno si potrebbe provare a formulare un progetto sperimentale. Infine, una riflessione. Chi paga le tasse viene penalizzato, l'amministrazione deve far comprendere come intende combattere l'evasione. Che fine hanno fatto i nuovi carrellati chippati? In attesa di soluzioni - concludono i dem - a pagare sono le utenze domestiche ma anche quelle commerciali. In un quadro di grande difficoltà economica, questo aumento è un danno enorme a tutta la cittadinanza".