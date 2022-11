Assalto portavalori a Barletta, sit-in delle guardie giurate in Prefettura

Social Video 6 minuti Assalto portavalori, sit-in davanti alla Prefettura di Barletta

«La situazione è insostenibile, gli istituti di vigilanza devono comprendere che la sicurezza delle guardie viene prima di quella di qualsiasi sito o valore trasportato». Il grido di allarme e di protesta è quello della segretaria generale dellaa margine del sit-in promosso dal sindacato davanti alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani azona centralissima della città.e denunciano la scarsa tutela per lavoratori che «rischiano la vita ogni giorno in situazioni incredibili. L'assalto al portavalori di via Canne è solo l'ultimo colpo messo a segno con la modalità della strada bloccata con l'auto bruciata. Il pericolo per le guardie è altissimo e infatti in questa occasione un agente à rimasto ferito».La questione sicurezza ha rimesso in primo piano anche le vicende relative al contratto delle guardie giurate in attesa di rinnovo da ormai 6 anni. Per smuovere la situazione spiega la segretaria generale dellaserve: Innanzitutto un tavolo istituzionale che veda la partecipazione di tutti i soggetti preposti al fine di arrivare al sospirato rinnovo del contratto nazionale. Bisognerà poi immediatamente intervenire per garantire maggiore sicurezza nelle città. Non è più possibile essere inermi davanti ad assalti di questo tipo».