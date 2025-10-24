manifestazione cgilbat
manifestazione cgilbat
Politica

“Democrazia al lavoro”, dieci pullman dalla Bat per Roma

Partiranno il 25 ottobre da tutti i comuni della provincia per la manifestazione nazionale della Cgil

Barletta - venerdì 24 ottobre 2025 11.19
La Cgil Bat chiama a raccolta lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e studenti, precari e partite iva per partecipare numerosi dal territorio alla grande mobilitazione del 25 ottobre a Roma "Democrazia al lavoro". Una giornata di impegno e partecipazione, per chiedere una Legge di Bilancio che metta davvero al centro "le persone e non gli interessi di pochi". Il 25 ottobre partiranno pullman da tutti i comuni della provincia pullman, per un totale di dieci mezzi (contattare le Camere del lavoro per prenotare un posto) grazie ai quali si potrà partecipare alla manifestazione: il concentramento è fissato a Roma, in piazza della Repubblica alle ore 13:30, con conclusione a Piazza San Giovanni in Laterano.

"Scendiamo in piazza contro una 'Finanziaria di guerra', per chiedere l'aumento di salari e pensioni, dire no al riarmo e alla precarietà, chiedere investimenti su sanità e scuola, risposte sul tema della casa e sul sociale. Pretendiamo una riforma fiscale equa, che faccia pagare chi ha di più e liberi risorse per chi vive di lavoro. Ci mobilitiamo ancora una volta per la pace e per un modello di sviluppo sostenibile. Ci mobilitiamo perché, se è vero come è vero, che la Puglia ha il più alto tasso di povertà relativa in Italia e che c'è stato persino un peggioramento rispetto agli anni precedenti, come sostiene l'Istat, risulta chiaro ed evidente che qualcosa non funziona e gli interventi per il Mezzogiorno non sono sufficienti. Non siamo noi questa volta a lanciare l'allarme ma un ente pubblico di ricerca statistica che disegna con i numeri uno scenario a tinte fosche di fronte al quale non possiamo restare a guardare, dobbiamo provare ancora a fare capire che le nostre rivendicazioni vanno nella direzione di invertire questa rotta: leggere che una famiglia su quattro vive sotto la soglia di povertà relativa e che c'è un forte rischio esclusione sociali per minori e anziani ci impone una riflessione e una mobilitazione. Il 25 ottobre a Roma per i nostri giovani, per i nostri pensionati, per i disoccupati e per i precari. Il 25 ottobre a Roma per il presente e il futuro di tutti", conclude Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat invitando ad una massiccia partecipazione.
