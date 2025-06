Ordinanza anti caldo, Flai Cgil Bat: «Salute e sicurezza lavoratori prima del profitto»

La Flai Cgil Bat esprime soddisfazione per l'ordinanza emanata dalla Regione Puglia, a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori che operano all'aperto e nelle ore più calde della giornata. "Uno stop che è un segno di civiltà", commenta la segretaria generale della Flai Cgil Bat,"Siamo sempre convinti che il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e nel nostro caso nelle campagne, nelle marinerie e nell'agroindustria, sia una questione centrale, concetti come questi devono venire prima di qualsiasi altra cosa e prima ancora, senza dubbio, del profitto. Il fatto che anche le istituzioni stiano mettendo nelle loro agende queste priorità non può che farci piacere ma serve un passo ulteriore, quello dei controlli e delle verifiche, affinché l'ordinanza non rimanga sulla carta ma venga rispettata. E, di qui, come Flai provinciale, il nostro appello: noi saremo presenti, anche grazie ai nostri delegati, all'interno dei luoghi di lavoro per verificare che lo stop venga osservato ma ci aspettiamo che alta sia l'attenzione anche da parte delle istituzioni. Sappiamo che in tanti sono dalla nostra parte, incluse le imprese sane del territorio ed è con loro che vogliamo continuare a stringere alleanze", conclude