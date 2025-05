Referendum su lavoro e cittadinanza, Maurizio Landini nella Bat il 2 giugno

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà nella Bat il prossimo 2 giugno in un tour tra incontri con i lavoratori, il ricordo di Franco Dambra storico e infaticabile sindacalista di Barletta morto prematuramente e per sostenere la campagna referendaria dei cinque "sì" sul lavoro e la cittadinanza, in vista del voto dell'8 e 9 giugno.La prima tappa sarà alle ore 16.00 presso la sede del Centro studi e ricerche a Canosa di Puglia dove il leader della Cgil incontrerà i dipendenti della FarmaLabor s.r.l.; successivamente a Barletta, alle ore 17, nella sede della Camera del lavoro in via Don Puglisi si terrà una cerimonia commemorativa del compianto Franco Dambra, venuto a mancare all'età di 64 anni a causa di un male incurabile nel luglio del 2022. A lui sarà intitolata la sede della comunale Cgil di cui è stato per lungo tempo coordinatore. Infine, alle ore 19.00 si terrà un pubblico comizio in piazza Aldo Moro a sostegno dei referendum che riguardano il lavoro e la cittadinanza: sul lavoro in ballo c'è il tema della precarietà e dei diritti dei lavoratori insieme a quello della dignità e del futuro, con una sostanziale abrogazione del Jobs Act. Quanto alla cittadinanza, si propone di ridurre da 10 a 5 gli anni di permanenza in Italia per gli stranieri, utili e richiedere la cittadinanza italiana. Al comizio interverranno: Annachiara Serio, coordinatrice Rete Puglia, Leonardo Donno, deputato Movimento 5 Stelle; Giuseppe De Cristofaro, senatore e capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra; Francesco Boccia, senatore e capogruppo Partito democratico. Concluderà Maurizio Landini, segretario generale della Cgil Bat."Sono ore, giorni e settimane in cui siamo tutti mobilitati a sostegno del referendum, il 2 giugno insieme al nostro segretario generale Maurizio Landini coroneremo l'immenso lavoro svolto e getteremo le basi per il rush finale. L'8 e il 9 giugno dobbiamo andare a votare e dobbiamo votare sì non per la Cgil o per un gruppo ristretto di persone ma per tutti i lavoratori italiani, per evitare morti e infortuni sul lavoro, contro la precarietà dei contratti a termini, per i risarcimenti in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, per avere più tutele e per una società più inclusiva ed equa riducendo i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Nel giorno della Festa della Repubblica in cui ricordiamo la nascita della nostra Repubblica non dimenticheremo di citare tutti i principi sui quali è fondata: la sovranità popolare, per esempio, i diritti inviolabili dell'uomo, la solidarietà e l'uguaglianza. E cioè tutti quei principi espressi nella nostra Costituzione", commenta Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat.Al termine del comizio la serata proseguirà in musica con il concerto de "I Komandanti. Vasco Rossi Cover Band