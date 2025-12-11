Onorificenze al Merito della Repubblica Italia: quattro consegne a Barletta

Tiziana Dimatteo - Cavaliere Al Merito Della Repubblica Italiana

Giovanni Calabrese - Cavaliere Al Merito Della Repubblica Italiana

Ruggiero Martire - Cavaliere Al Merito Della Repubblica Italiana

Raffaele Lionetti - Medaglia d'oro di vittima del terrorismo al 1° Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano

12 foto Cerimonia consegna Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, Onorificenza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e medaglie d’oro per vittime del terrorismo

Si è tenuta questa mattina a Barletta, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, la cerimonia di consegna delle nove Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, di una Onorificenza dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e di due medaglie d'oro per vittime del terrorismo, ai cittadini insigniti residenti nel territorio di questa provincia. Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, nel corso del suo intervento ha definito gli insigniti "la miglior espressione del nostro territorio, esempi per le giovani generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare il merito, la solidarietà, l'onestà e la passione. Si tratta di Donne e Uomini appartenenti alle Forze dell'Ordine, al mondo sanitario, al volontariato e all'imprenditoria, che si spendono ogni giorno in favore del prossimo ed in particolare delle persone più fragili". Grande riconoscenza è stata altresì espressa nei confronti delle vittime del terrorismo.La dott.ssa Dimatteo, nel corso della sua carriera professionale, ha ricoperto numerosi incarichi ed è stata docente in diversi corsi di formazione.Nel 2005 è divenuta dirigente amministrativo dell'Area Gestione Risorse Finanziarie presso l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, struttura nella quale ha successivamente assunto anche l'incarico di direttore ad interim, dirigente responsabile del Controllo di gestione e Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie.Successivamente, dal 2018 al 2020, ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.Nel febbraio 2022 è stata infine nominata Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, della quale attualmente ricopre l'incarico di Commissario Straordinario, rappresentando un quotidiano e prezioso punto di riferimento per le Istituzioni del territorio.Nato a Barletta, nel 2001 frequenta la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato e viene successivamente assunto nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, con prima destinazione a Catanzaro presso la Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato "Calabria".Nel 2006 prosegue la propria attività professionale a Bari, prestando servizio presso la Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato Puglia-Basilicata.Dal 2013 fino al 2024, anno del suo pensionamento, svolge l'incarico di Assistente Capo Tecnico Coordinatore presso il Commissariato di Polizia di Stato, operando come addetto al centralino della Prefettura di Barletta-Andria-Trani.Nel corso della carriera ricopre ulteriori incarichi, tra cui quello di componente della commissione per l'attività di protezione sociale e benessere del personale, e quello di responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione e salvataggio.È insignito di numerosi riconoscimenti: la Medaglia di Bronzo di servizio; nel 2017 la Medaglia d'Argento al merito di servizio e la Croce di Bronzo per anzianità di servizio; nel 2023 la Medaglia d'Oro al merito di servizio.Da trent'anni svolge attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana, offrendo servizi di assistenza e accompagnamento agli anziani e alle persone con disabilità presso strutture ospedaliere e case di riposo, durante tutto l'anno e in modo particolare nei periodi festivi.Il sig. Martire si è sempre distinto come uomo, marito e padre esemplare, mostrando un forte attaccamento ai valori cristiani ed evidenziando le qualità che lo rendono idoneo ad intraprendere un cammino di formazione.Dal 2008 presta servizio come volontario cuoco presso la Caritas di Barletta e, dal 2009, come volontario della Caritas parrocchiale presso la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, consegnando viveri e medicinali alle persone più bisognose del quartiere.Nel 2016, in occasione del terremoto di Amatrice, ha prestato servizio per alcune settimane come soccorritore, in qualità di volontario della Caritas di Barletta, fornendo tutto il supporto necessario alla popolazione colpita.Il 1° Caporal Maggiore Raffaele Lionetti, in data 14 aprile 2013, durante un'attività di pattugliamento congiunta con le forze di polizia afghane, nei pressi del villaggio di AWKALAN, si trovava sul VTML "Lince" nel ruolo di mitragliere in ralla quando ad un tratto il mezzo è stato travolto dall'esplosione di un IED che ne ha provocato il ribaltamento su di un lato e il violento sbalzamento a terra di Lionetti, evento a causa del quale ha riportato ferite gravi che hanno reso necessario un periodo di recupero.A seguito del pieno reintegro nelle proprie capacità operative, il militare ha ripreso servizio attivo, e attualmente presta servizio presso la Caserma "Ruggiero Stella" di Barletta – 82° Reggimento Fanteria Torino.