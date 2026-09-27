«ARCA Sveva Ofantina BAT: un successo dell’Amministrazione comunale»

Secondo quanto previsto dallo Statuto, la nuova sede di ARCA Sveva Ofantina sarà a Barletta, in piazza Aldo Moro, ai civici 15-16-18.Si riporta di seguito il commento del Sindaco Cosimo Cannito."Non intendo oscurare l'operato politico dei Consiglieri regionali che ringrazio per aver voluto istituire, con la Legge Regionale n° 42 del 23/12/24, l'ARCA Sveva Ofantina BAT individuando per Statuto la nostra città. Tuttavia, intendo rimarcare che tale allocazione è stata possibile, è bene chiarirlo, grazie alla volontà politica di questa Amministrazione che si è proposta mettendo a disposizione, in comodato d'uso gratuito, i locali della ex Banca CARIGE e di parte del primo piano uffici.Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi della nostra decisione, il cui obiettivo politico di base è stato quello di essere vicini alle 58.000 famiglie assegnatarie di case popolari dell'intero territorio BAT, dando loro la possibilità di poter rappresentare direttamente agli uffici dell'ARCA BAT i problemi delle rispettive case, senza doversi recare a Bari e senza aspettare tempi lunghi per la risoluzione delle criticità abitative, con evidenti vantaggi logistici, pratici ed economici per il nostro territorio che acquisisce un'autonomia sempre maggiore.Ringrazio i Sindaci della BAT che, superando le logiche di campanile, non hanno posto ostacoli in un'ottica di collaborazione interistituzionale a che Barletta diventasse sede della neonata ARCA Sveva Ofantina BAT, rappresentando quest'ultima un servizio di prossimità che si aggiunge alle altre istituzioni pubbliche della Provincia.A giorni firmeremo con l'Amministratore unico di ARCA Puglia Centrale, l'avvocato Pietro Augusto De Nicolo, l'atto di convenzione con il piano di gestione che sancisce la gratuità dell'impegno assunto circa i locali messi a disposizione, poi i lavori di ristrutturazione degli stessi".