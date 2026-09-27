Cosimo Cannito. <span>Foto Cosimo Campanella</span>
Cosimo Cannito. Foto Cosimo Campanella
Politica

«ARCA Sveva Ofantina BAT: un successo dell’Amministrazione comunale»

La nota del sindaco Cosimo Cannito

Barletta - domenica 27 settembre 2026 0.02 Comunicato Stampa
Secondo quanto previsto dallo Statuto, la nuova sede di ARCA Sveva Ofantina sarà a Barletta, in piazza Aldo Moro, ai civici 15-16-18.
Si riporta di seguito il commento del Sindaco Cosimo Cannito.

"Non intendo oscurare l'operato politico dei Consiglieri regionali che ringrazio per aver voluto istituire, con la Legge Regionale n° 42 del 23/12/24, l'ARCA Sveva Ofantina BAT individuando per Statuto la nostra città. Tuttavia, intendo rimarcare che tale allocazione è stata possibile, è bene chiarirlo, grazie alla volontà politica di questa Amministrazione che si è proposta mettendo a disposizione, in comodato d'uso gratuito, i locali della ex Banca CARIGE e di parte del primo piano uffici.

Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi della nostra decisione, il cui obiettivo politico di base è stato quello di essere vicini alle 58.000 famiglie assegnatarie di case popolari dell'intero territorio BAT, dando loro la possibilità di poter rappresentare direttamente agli uffici dell'ARCA BAT i problemi delle rispettive case, senza doversi recare a Bari e senza aspettare tempi lunghi per la risoluzione delle criticità abitative, con evidenti vantaggi logistici, pratici ed economici per il nostro territorio che acquisisce un'autonomia sempre maggiore.

Ringrazio i Sindaci della BAT che, superando le logiche di campanile, non hanno posto ostacoli in un'ottica di collaborazione interistituzionale a che Barletta diventasse sede della neonata ARCA Sveva Ofantina BAT, rappresentando quest'ultima un servizio di prossimità che si aggiunge alle altre istituzioni pubbliche della Provincia.

A giorni firmeremo con l'Amministratore unico di ARCA Puglia Centrale, l'avvocato Pietro Augusto De Nicolo, l'atto di convenzione con il piano di gestione che sancisce la gratuità dell'impegno assunto circa i locali messi a disposizione, poi i lavori di ristrutturazione degli stessi".
  • Cosimo Cannito
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