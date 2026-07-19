Cosimo Cannito
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La città

Il sindaco Cannito: «Al lavoro per il canale H»

La nota del primo cittadino

Barletta - domenica 19 luglio 2026 19.42 Comunicato Stampa
«A lavoro per il Canale H. Nonostante il weekend, considerato il nostro pressing e la preoccupazione di queste ore, abbiamo chiesto e ottenuto nuovi prelievi delle acque marine, già effettuati». Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.

«Ringrazio la Regione Puglia, ARPA Puglia, con la quale siamo in stretto contatto, e il consigliere regionale Marcello Lanotte. Abbiamo chiesto di ricevere i risultati nel più breve tempo possibile. Nel frattempo continuiamo la lotta agli sversatori abusivi. Già in passato, grazie all'intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, sono stati individuati diversi responsabili, tra cui un'attività del settore alimentare che sversava i propri reflui nel Canale H. Allo stesso tempo, non possiamo escludere che, nel caso attuale, la causa possa essere la rottura di una condotta fognaria di Acquedotto Pugliese. Andremo fino in fondo. Chi inquina il nostro mare dovrà risponderne. Non mi fermerò davanti a niente e nessuno, che si tratti di sversatori abusivi o di eventuali Enti che trascurano la nostra città».
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