Il 10° Raduno Nazionale Marescialli dei Carabinieri fa tappa anche a Barletta

Organizzato dall' ex maresciallo, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, in collaborazione con l'e i colleghi, si svolgerà, dal 2 al 4 ottobre nelle città della Bat e a Bari, il 10° raduno nazionale dei marescialli dei Carabinieri del 31° corso allievi sottoufficiali tenutosi negli anni 78/80.Saranno interessate le città di Margherita di Savoia, Trinitapoli, Barletta, San Ferdinando di Puglia, Trani e Bari. Di seguito si riporta il programma dei tre giorni:- ore 16.30 raduno di tutti i partecipanti a Trinitapoli per la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato all' eroe vicebrigadiereA seguire partenza per, percorrendo via Mare per ammirare il paesaggio naturalistico/ambientale delle più grandi saline d'Europa. Poi si arriverà a Barletta dove si visiteranno il Castello Svevo, la statua di Eraclio e la Cantina della Disfida.ore 10.00 visita alla Città di Trani – Castello Svevo, Porto e Cattedrale Romanica. Dopo trasferimento a Villa Cafiero di San Ferdinando di Puglia per la serata di gala con cena e ballo.ore 9.30 visita alla Città di Bari – Teatro Margherita, Piazza del Ferrarese, Bari vecchia e Basilica di San Nicola. Nella stessa alle ore 12.00 sarà concelebrata dal cappellano militare e dal rettore della basilica una Santa Messa di ringraziamento. Dopo la Santa Messa trasferimento alla sala ricevimenti Jolly Garden di Modugno per il pranzo ed i saluti finali. Parteciperanno al raduno più di quaranta coppie provenienti da tutta Italia.A tutti i partecipanti saranno donati il "crest" della manifestazione e prodotti enogastronomici della nostra Bat offerti dai vari sponsor. Alla manifestazione sono stati invitate tutte le autorità civili, religiose e militari della Bat.