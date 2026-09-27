Castello Svevo
Castello Svevo
Attualità

Il 10° Raduno Nazionale Marescialli dei Carabinieri fa tappa anche a Barletta

In programma dal 2 al 4 ottobre

Barletta - domenica 27 settembre 2026 Comunicato Stampa
Organizzato dall' ex maresciallo Savino Silecchia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, in collaborazione con l' Associazione Volontari Carabinieri di Trinitapoli e i colleghi Michele Gelao e Olindo Di Nella, si svolgerà, dal 2 al 4 ottobre nelle città della Bat e a Bari, il 10° raduno nazionale dei marescialli dei Carabinieri del 31° corso allievi sottoufficiali tenutosi negli anni 78/80.

Saranno interessate le città di Margherita di Savoia, Trinitapoli, Barletta, San Ferdinando di Puglia, Trani e Bari. Di seguito si riporta il programma dei tre giorni:
venerdì 2 ottobre - ore 16.30 raduno di tutti i partecipanti a Trinitapoli per la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato all' eroe vicebrigadiere Salvo D'Acquisto.
A seguire partenza per Margherita di Savoia, percorrendo via Mare per ammirare il paesaggio naturalistico/ambientale delle più grandi saline d'Europa. Poi si arriverà a Barletta dove si visiteranno il Castello Svevo, la statua di Eraclio e la Cantina della Disfida.

Sabato 3 ottobre – ore 10.00 visita alla Città di Trani – Castello Svevo, Porto e Cattedrale Romanica. Dopo trasferimento a Villa Cafiero di San Ferdinando di Puglia per la serata di gala con cena e ballo.

Domenica 4 ottobre – ore 9.30 visita alla Città di Bari – Teatro Margherita, Piazza del Ferrarese, Bari vecchia e Basilica di San Nicola. Nella stessa alle ore 12.00 sarà concelebrata dal cappellano militare e dal rettore della basilica una Santa Messa di ringraziamento. Dopo la Santa Messa trasferimento alla sala ricevimenti Jolly Garden di Modugno per il pranzo ed i saluti finali. Parteciperanno al raduno più di quaranta coppie provenienti da tutta Italia.

A tutti i partecipanti saranno donati il "crest" della manifestazione e prodotti enogastronomici della nostra Bat offerti dai vari sponsor. Alla manifestazione sono stati invitate tutte le autorità civili, religiose e militari della Bat.
  • Carabinieri
  • Castello di Barletta
Altri contenuti a tema
Carabinieri in e-bike, nuove pattuglie per il controllo di Barletta La città Carabinieri in e-bike, nuove pattuglie per il controllo di Barletta Le nuove pattuglie presidieranno centro storico, aree scolastiche, parchi e zone della movida
Sabato il Castello resta chiuso per la Disfida La città Sabato il Castello resta chiuso per la Disfida Sarà utilizzato per esigenze organizzative dell'evento
Concerto della Fanfara e Carosello Storico dei Carabinieri: come assistervi Eventi Concerto della Fanfara e Carosello Storico dei Carabinieri: come assistervi Oggi la presentazione dell'evento
“Castello Cinema”: il film “I colori del tempo” si recupera il 3 agosto Eventi “Castello Cinema”: il film “I colori del tempo” si recupera il 3 agosto Le info sulla rassegna
"L'ultima estate degli Oesais": il 2 agosto l'evento nel Fossato del Castello Eventi "L'ultima estate degli Oesais": il 2 agosto l'evento nel Fossato del Castello La data è promossa da Bass Culture e da Vurro Concerti in collaborazione con Radio Norba
Torna Castello Cinema Eventi Torna Castello Cinema Dal 19 luglio al via la 38ma edizione
"Medaglie Sound Festival 2026": musica, divertimento e comunità al Castello di Barletta Eventi "Medaglie Sound Festival 2026": musica, divertimento e comunità al Castello di Barletta L'iniziativa avrà luogo martedì 7 luglio alle ore 20:30 nell'anfiteatro dei giardini del Castello
Chiuso il cancello della villa del Castello, Musti: «Dove sono le indicazioni per i visitatori?» La città Chiuso il cancello della villa del Castello, Musti: «Dove sono le indicazioni per i visitatori?» Una riflessione dell’imprenditore Aldo Musti
«ARCA Sveva Ofantina BAT: un successo dell’Amministrazione comunale»
27 settembre 2026 «ARCA Sveva Ofantina BAT: un successo dell’Amministrazione comunale»
Teatro Curci, presentata la stagione 2026-2027
26 settembre 2026 Teatro Curci, presentata la stagione 2026-2027
Fossato del Castello in festival, questa sera l'evento di fine estate
26 settembre 2026 Fossato del Castello in festival, questa sera l'evento di fine estate
Collettivo Exit: «Sull'Ambulatorio Popolare l'amministrazione Cannito è rimasta in silenzio»
26 settembre 2026 Collettivo Exit: «Sull'Ambulatorio Popolare l'amministrazione Cannito è rimasta in silenzio»
Il Comitato Operazione Aria Pulita Bat al fianco di Enpa per l'acquisto di un furgone
26 settembre 2026 Il Comitato Operazione Aria Pulita Bat al fianco di Enpa per l'acquisto di un furgone
Domani Barletta-Potenza, sfida difficile ma intrigante
26 settembre 2026 Domani Barletta-Potenza, sfida difficile ma intrigante
Gabriele Marzella torna all’Arena di Verona: «Un’esperienza che mi ha arricchito su un palco magico»
26 settembre 2026 Gabriele Marzella torna all’Arena di Verona: «Un’esperienza che mi ha arricchito su un palco magico»
Oltre 20 artisti in esposizione alla Chiesa di San Michele per “Liberi”
26 settembre 2026 Oltre 20 artisti in esposizione alla Chiesa di San Michele per “Liberi”
Prosegue in Piazza Pescheria "Terra! ", la festa di Alleanza Verdi Sinistra 
26 settembre 2026 Prosegue in Piazza Pescheria "Terra!", la festa di Alleanza Verdi Sinistra 
Barletta aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative
26 settembre 2026 Barletta aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.