Eventi
Teatro Curci, presentata la stagione 2026-2027
Prosa, contemporaneo, danza e comicità
Barletta - sabato 26 settembre 2026 15.20
Un racconto corale che attraversa le diverse declinazioni della scena contemporanea, intrecciando i grandi maestri della prosa, il cinema che si fa
teatro, la ricerca coreografica di livello internazionale, l'intrattenimento d'autore, la musica e il teatro per famiglie. Si presenta così la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Curci di Barletta, organizzata dal Comune di Barletta - assessorato alla Cultura in collaborazione con Puglia Culture.
Da ottobre ad aprile prossimi il sipario del Curci si alzerà su una programmazione ricca e articolata, pensata per intercettare i desideri di un pubblico vasto ed esigente. A calcare lo storico palcoscenico barlettano ci saranno volti celebri dello spettacolo, maestri della regia e interpreti d'eccezione: tra i
protagonisti figurano Pierfrancesco Favino che firma la regia di uno degli
appuntamenti più attesi con in scena Anna Ferzetti, Gabriele Muccino al suo
debutto con una regia teatrale con in scena Anna Galiena e Fabio Troiano,
Massimiliano Gallo, Anna Valle e Gianmarco Saurino, Roberto Latini, Daniele Russo in uno spettacolo di Alessandro Gassmann, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri, Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan, Antonella Carone con Tony Marzolla e Loris Leoci, Gianfelice Imparato, Corrado d'Elia, Andrea Simonetti con la regia di Gaetano Colella, Elena Cotugno, oltre alle proposte
comiche di Michela Giraud, Biagio Izzo e Annagaia Marchioro con la regia di
Teresa Mannino.
Non mancherà la danza firmata da maestri come Mauro de Candia con la
curatela artistica del Gala del premio internazionale Apuliarte, della 10ª edizione di Preludi di Danza e di GBM-Giovane Balletto Mediterraneo nell'ormai tradizionale rivisitazione in chiave contemporanea di un grande classico della danza; e ancora Sidi Larbi Cherkaoui con MM Contemporary Dance Company, Marco Goecke con i Dancers from Ballet Basel ed Equilibrio Dinamico Repertory Dance Company con la loro ultimissima creazione a quattro mani, firmata da Roberta Ferrara (direttrice artistica della compagnia) e Gianni Notarnicola (ex Batsheva Dance Company), che sarà preceduta dalla seconda edizione di Orizzonti coreografici, contest che quest'anno torna in una veste rinnovata.
Spazio anche al teatro per famiglie con tre appuntamenti pomeridiani pensati per attraversare le generazioni, aperti a un pubblico di tutte le età. Inscena sul palco del Teatro Curci arriveranno Madame Rebinè con l'anteprima
regionale dello spettacolo di circo contemporaneo The final match point ispirato
alla storica partita di tennis del 1980 tra Björn Borg e John McEnroe (la partita
durò più di quattro ore), il musical di Fondazione Aida Pimpa, il musical a pois
che combina teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia, e
Mag con La Sposa fantasma, favola gotica liberamente ispirata al film di Tim
Burton "La sposa cadavere"
.
Due gli eventi speciali inseriti nella programmazione: il tradizionale evento
di Capodanno (31 dicembre) tra musica, comicità e spettacolo: in scena Dado con
lo spettacolo comico Il ripetente, seguito dalla performance Mezzanotte d'autore
con Angelo Mellone e Andrea Perroni per la regia di Raffaello Fusaro. Sempre
come evento speciale, fuori abbonamento è anche lo spettacolo Solo - The legend
of quick-change di e con Arturo Brachetti (fuori abbonamento) un one man
show che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa tra
trasformismo, arte di cui Brachetti è maestro indiscusso, ombre cinesi, chapeau graphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. E ancora, spazio alla musica con i due appuntamenti del Barletta Piano Festival Winter Edition a cura dell'associazione Amici della Musica "Mauro Giuliani" con sul palco Pasquale Iannone con musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov, e con Ottavio De Stefano insieme alla OM Big Band diretta dal M° Antonio Piacentino per il Concerto di Natale My way, my life - Tribute to Frank Sinatra.
La 43ª Stagione Musicale a cura di Cultura e Musica G. Curci – ETS (unica
stagione musicale della provincia Bat) presenta un cartellone trasversale tra
musica sinfonica, jazz, teatro musicale e canzone d'autore. Sul palco ci saranno
l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud che nel tradizionale concerto inaugurale di
Capodanno sarà diretta, per la prima volta nella storia del teatro, da una donna:
Emilia Di Pasquale; e sempre l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud tornerà anche
con Graziano Galatone nel suo tributo a Riccardo Cocciante (direttore Agostino
Ruscillo), con una rilettura della Carmen, capolavoro di Bizet, con voce narrante di
Cristian Levantaci (direttore Marco Moresco); e nel gran finale della stagione con I
grandi concerti per pianoforte e orchestra, atto conclusivo del 30° Concorso
pianistico internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli, (direttore Benedetto
Montebello). Grande attesa per gli eventi Canto Libero con la produzione Good
Vibrations Entertainment con un concerto dedicato a Battisti e Mogol;
Gianmarco Tognazzi con l'Orchestra da Camera Saverio Mercadante (dir. Rocco
Debernardis) con un concerto su McCartney e Beatles; lo spettacolare
AbbaDream Produzione Stage 11 con un tributo agli Abba; e il musical
Caravaggio con Jacopo Siccardi con 12 performer e band dal vivo; ancora Nick
the Nightfly & Medit Orchestra diretti da Angelo Valori; Enrico Pieranunzi al
pianoforte in trio jazz con Luca Bulgarelli e Mauro Beggio per un omaggio a
Morricone; la storica Prima viola del Teatro alla Scala Danilo Rossi con The New
Gipsy Project, con Marian Serban, Nelu Batalu e Nicolae Petre per l'incontro di
mondi sonori diversi.Nel corso della nuova stagione, il Teatro Curci rafforzerà in modo
significativo anche le attività dedicate alla formazione del giovane pubblico,
sviluppate in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e grazie alla
mediazione delle compagnie teatrali attive sul territorio. In particolare, la
compagnia I nuovi Scalzi proseguirà il lavoro con gli istituti superiori, favorendo la partecipazione a una selezione di titoli della stagione serale, scelti per temi e
linguaggi affini alla sensibilità degli spettatori più giovani. La visione degli
spettacoli sarà accompagnata da percorsi di formazione alla visione in aula,
durante l'orario scolastico, e da incontri con le compagnie nel foyer del Curci
prima della recita. Parallelamente, la Teatro Fantasia sosterrà la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado, insieme alle famiglie, attraverso specifici percorsi di avvicinamento pensati per i più piccoli, sia in occasione dei matinée sia delle rappresentazioni pomeridiane.Il dettaglio delle sezioni e dei singoli appuntamenti in cartellone
LA GRANDE PROSA, TRA SCRITTURE DEL PRESENTE E CLASSICI
RILETTI
Gli appuntamenti con la prosa prenderanno il via dal 13 al 15 novembre con SCANDALO, testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Anna
Valle e Gianmarco Saurino, affiancati da Orsetta De' Rossi, Angelo Tanzi e
Matilde Pacella. Una commedia brillante e spietata che indaga i pregiudizi, i tabù
e i confini tra il detto e il non detto: al centro della vicenda Laura, scrittrice
cinquantenne rimasta vedova di un celebre autore molto più grande di lei, la cui
routine viene stravolta dall'arrivo di Andrea, un giovane sfrontato con cui si
riaccenderà il dilemma dello "scandalo" sociale e sentimentale. Si prosegue dal 27 al 29 novembre con PEOPLE, PLACES AND THINGS (Cose, posti e persone) di Duncan Macmillan, con la regia di Pierfrancesco Favino e un cast composto da Anna Ferzetti, Betti Pedrazzi, Totò Onnis e Thomas Trabacchi. Attraverso la storia di Emma, un'attrice che perde il confine tra realtà e finzione mentre si trova sul palco, lo spettacolo affronta con rara
intensità il tema delle dipendenze, della memoria e della paura di guardarsi
dentro, offrendo una riflessione profonda su ciò che usiamo per evitare di
affrontare le nostre ferite e sulla possibilità di rinascere.
Dal 11 al 13 dicembre il palcoscenico accoglie Massimiliano Gallo, regista e
interprete insieme a Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, Greta
Esposito e Manuel Mazia di MALINCONICO. Moderatamente Felice, firmato dallo stesso Gallo con Diego De Silva. L'avvocato d'insuccesso nato dalla penna di De Silva che ha incassato critiche e apprezzamenti in tv prende ora vita a teatro grazie all'ironia e alla sensibilità dell'attore partenopeo, in un ritratto esilarante e umano sulle complicazioni della vita quotidiana e sulla difficoltà di sentirsi sempre
all'altezza dei ruoli che la società ci impone.
A chiudere gli appuntamenti del 2026, dal 18 al 20 dicembre, è Elena
Cotugno, autrice, regista e interprete di ERO L'UOMO DELLA GUERRA. La mia
vita da fabbricante di armi a sminatore, tratto dall'opera di Vito Alfieri Fontana
scritta con Antonio Sanfrancesco. Lo spettacolo porta in scena la storia vera
dell'ingegnere ed ex produttore di mine antiuomo che sceglie di riconvertire la
propria esistenza diventando sminatore nei Balcani: un'opera toccante sul valore
della scelta, sul coraggio del cambiamento e sulle ferite indelebili lasciate dai conflitti.
Il nuovo anno si apre dall'8 al 10 gennaio con A CASA TUTTI BENE, trasposizione
teatrale firmata da Gabriele Muccino dal suo stesso celebre film, che vede in
scena Anna Galiena, Fabio Troiano e Alice Arcuri. L'incontro di una famiglia
riunita per l'ottantesimo compleanno della madre diventa il pretesto per far
esplodere antichi rancori, gelosie e verità nascoste, amplificando l'intensità
emotiva nell'unità di tempo e luogo tipica del linguaggio teatrale.
Dal 12 al 14 febbraio Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan sono i
protagonisti di 23 ORE E MEZZA di Carey Crim, per la regia di Davide Sacco. Undramma contemporaneo che esplora il peso del giudizio pubblico e della fiducia
all'interno di una coppia: il ritorno a casa di un insegnante stimato, dopo aver
scontato una pena detentiva, mette a dura prova la tenuta familiare, lasciando
sempre spazio a quella mezz'ora di dubbio in grado di incrinare ogni certezza.
La grande tradizione farsesca torna dal 5 al 7 marzo con IL MEDICO DEI
PAZZI di Eduardo Scarpetta, diretto da Leo Muscato e interpretato da Gianfelice
Imparato. Un classico della drammaturgia napoletana riletto alla luce degli anni
Ottanta, all'indomani della Legge Basaglia: tra malintesi, finti manicomi e
personaggi eccentrici, la celebre vicenda di Don Felice Sciosciammocca mostra
come il confine tra ragione e follia sia spesso più sottile - e comico - di quanto si
creda.
Spazio all'impegno civile dal 19 al 21 marzo con STATO CONTRO NOLAN
(Un posto tranquillo) di Stefano Massini, diretto da Alessandro Gassmann e
interpretato da Daniele Russo, Gaetano Bruno e Mauro Marino. Nella provincia
americana degli anni Settanta si consuma un processo etico e mediatico in cui un
editore viene accusato di aver manipolato le notizie instillando la paura nella
cittadinanza per favorire l'industria bellica, dando vita a una riflessione lucidissima
sul potere dell'informazione e sul clima di terrore alimentato ad arte.
A chiudere la sezione di prosa, dal 23 al 25 aprile, saranno Luca Bizzarri,
Enzo Paci e Antonio Zavatteri in LE NOSTRE DONNE di Éric Assous, per la regia
di Alberto Giusta. Tre amici storici si ritrovano per la consueta partita a poker, ma
l'arrivo ritardato di uno di loro con una rivelazione scioccante farà saltare tutti i
piani. Una commedia brillante e dissacrante al maschile dove le donne, pur non
comparendo mai in scena, diventano le vere protagoniste di ogni dibattito e
conflitto.
IL CONTEMPORANEO: MITO, MEMORIA E NUOVE SCRITTURE
La sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo si apre il 3 febbraio con
ANTIGONE di Jean Anouilh, per la regia di Roberto Latini, in scena con Silvia
Battaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann e Francesca Mazza. Una riscrittura
intensa della tragedia classica in cui Creonte e Antigone si rivelano due volti
complementari della medesima umanità, dando vita a uno spettacolo intimo e
corale che interroga il senso profondo del diritto e della giustizia nell'eterno
dilemma tra l'essere uomini e l'essere umani.
Si prosegue il 26 febbraio con UN CIELO DA GUARDÀ. Il sogno di Fellini,
drammaturgia firmata da Riccardo Spagnulo e diretta ed interpretata da
Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci affiancati da un ensemble
musicale dal vivo. Un viaggio onirico e poetico liberamente ispirato
all'immaginario del grande maestro riminese: attraverso le disavventure di un
contrabbassista catapultato in una dimensione burocratica ed estrosa, la pièce
esplora il tema della ricerca di sé oltre le maschere del quotidiano.
Il 9 marzo Corrado d'Elia porta in scena la sua ILIADE, di cui cura anche la
regia. L'epica omerica ritrova la propria forza primordiale attraverso una
narrazione ad alta voce scandita da dieci "stanze" di riflessione, nelle quali lepassioni, gli odi e gli amori degli eroi antichi si rivelano identici a quelli
contemporanei, riscoprendo la poesia come spazio sacro dell'anima.
Il percorso nel contemporaneo si chiude il 17 aprile con ULTIMO ROUND.
Storia del pugile sinti Johann 'Rukelie' Trollmann, scritto da Gaetano Colella
(che ne cura anche la regia) e Andrea Simonetti, quest'ultimo unico interprete sul
palcoscenico. Lo spettacolo racconta la toccante storia riscoperta di un atleta
straordinario per stile e grazia, ostacolato e infine perseguitato dal regime nazista
a causa delle sue origini sinti, offrendo una narrazione potente sul valore dello
sport come forma di resistenza e affermazione della dignità personale.
LA COMICITÀ, TRA IRONIA E SGUARDO SUL PRESENTE
Annagaia Marchioro porta in scena il 12 gennaio FULMINATA, uno spettacolo
intimo, ironico e travolgente, diretto dalla irresistibile Teresa Mannino, che
racconta la vita complicata, entusiasta e piena di desideri di una donna
contemporanea. Un viaggio tra sogni, fallimenti, speranze e ripartenze che, con
leggerezza e profondità, restituisce il ritratto di una generazione sospesa tra
ambizione e precarietà.
Il 5 febbraio arriva sul palcoscenico la travolgente ironia di Michela Giraud
con lo spettacolo FISICAMENTE MI PIACCIONO TUTTI, uno spaccato irriverente,
moderno e senza filtri sui legami contemporanei, sull'accettazione e sulle
contraddizioni della società odierna.
A chiudere la sezione dedicata alla risata, il 9 aprile, sarà Biagio Izzo con
L'ARTE DELLA TRUFFA di Augusto e Toni Fornari, per la regia di Augusto Fornari e
con Carla Ferrara, Roberto Giordano, Ciro Paciullo, Arduino Speranza ed Adele
Vitale. Un'esilarante commedia degli equivoci che vede un rigido imprenditore
costretto a ospitare il cognato truffatore agli arresti domiciliari: saranno proprio le
doti non convenzionali del parente "scomodo" a salvare l'azienda di famiglia da un
raggiro ancora più grande.
LA DANZA INTERNAZIONALE E LE NUOVE GEOGRAFIE DEL CORPO
La grande danza apre il suo cartellone il 30 gennaio con ARVO PÄRT VS DAVID
BOWIE della compagnia Equilibrio Dinamico Repertorie Dance Company, con
concept e coreografia di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola. Un dittico
affascinante in cui la sacralità musicale di Arvo Pärt incontra l'eclettismo iconico di
David Bowie, mentre i corpi dei danzatori disegnano sul palco traiettorie
nostalgiche e viscerali per esplorare i temi della memoria e della trasformazione. A
precederlo ci sarà la seconda edizione di Orizzonti coreografici, contest che
quest'anno torna in una veste rinnovata.
Il 18 febbraio i Dancers from Ballet Basel presentano DARK MATTER, del
celebre coreografo Marco Goecke. Un programma di miniature coreografiche dal
forte impatto visivo ed emotivo, in cui l'inconfondibile cifra stilistica dell'autore
alterna momenti irrequieti a passaggi poetici, muovendosi tra luce e ombra su
una trama musicale ricca di suggestioni.
Il 12 marzo la MM Contemporary Dance Company insieme a Fondazione
Teatri porta in scena il trittico FAUN / LA MORTE DEL CIGNO / ATTO BIANCO, concoreografie firmate da Sidi Larbi Cherkaoui ed Enrico Morelli. Una serata
d'eccellenza che unisce le riscritture contemporanee di due capolavori realizzate
da Cherkaoui (la MMCDC è l'unica compagnia italiana ad avere nel proprio
repertorio sue opere) alla rilettura del secondo atto de Il lago dei cigni ad opera di
Morelli, esaltando la versatilità tecnica e la sensibilità interpretativa dei danzatori
della compagnia.
LA DANZA, TRA TERRITORIO E NUOVE GENERAZIONI (in fuori
abbonamento)
Ci sono poi tre appuntamenti fuori abbonamento dedicati alla danza che si
distribuiscono lungo l'arco dell'intera stagione. Si comincia il 25 ottobre con il 14°
PREMIO INTERNAZIONALE APULIARTE – Omaggio ai Grandi dell'Arte, sotto la
direzione artistica di Mauro de Candia: una serata di gala che unisce la
premiazione di grandi nomi della cultura e dello spettacolo all'esibizione dei
giovani talenti del GBM (Giovane Balletto Mediterraneo) e dei finalisti del Contest
"Nati per la Danza 2026"
.
Il 16 dicembre il GBM Giovane Balletto Mediterraneo presenta in prima
assoluta IL LAGO DEI CIGNI E L'INCANTESIMO DELLE PIUME, con coreografia e
regia di Mauro de Candia. La celebre fiaba in musica di Čajkovskij viene rivisitata in
una chiave accessibile e avvincente pensata per le famiglie, dove il talento della
giovane formazione incontra il linguaggio poetico e ironico del coreografo. E
infine, per celebrare la Giornata Internazionale della Danza il 29 aprile ci sarà la
decima edizione di PRELUDI DI DANZA, rassegna nata da un'idea artistica di
Arte&BallettO con il coordinamento di ApuliaDanzaFestival. Un traguardo
importante per una manifestazione che celebra dieci anni di attività sul territorio,
trasformando il palcoscenico in una grande festa espressiva che coinvolge giovani
tersicorei, scuole e la comunità in un abbraccio corale dedicato all'arte del
movimento.
IL TEATRO PER LE FAMIGLIE E LE NUOVE GENERAZIONI
Tre gli appuntamenti per famiglie che animeranno le domeniche al Teatro Curci di
Barletta. Il 6 gennaio, giorno della Befana, è in programma l'anteprima regionale
di The final match point di Madame Rebinè, uno spettacolo di circo
contemporaneo ispirato al celebre incontro del 1980 tra Björn Borg e John
McEnroe, che spinge all'assurdo la tensione nata dal loro equilibrio sul campo (la
partita durò più di quattro ore). Il secondo appuntamento è con Pimpa. Il Musical
a pois a cura di Fondazione Aida, in calendario per il 31 gennaio. Lo spettacolo -
nato con l'intento di celebrare il cinquantesimo anniversario della Pimpa uno dei
personaggi più iconici del panorama culturale italiano, creata da Francesco Tullio
Altan - combina teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia,
creando un ponte tra generazioni e culture in modo inclusivo e coinvolgente. E
infine il 21 febbraio andrà in scena La sposa fantasma di Mag, favola gotica
liberamente ispirata al film di Tim Burton "La sposa cadavere"
. Tutti gli spettacoli
inizieranno alle 18.30.EVENTI SPECIALI
Due gli eventi speciali inseriti nella programmazione: il tradizionale evento di
Capodanno (31 dicembre) tra musica, comicità e spettacolo: in scena Dado con lo
spettacolo comico Il ripetente, seguito dalla performance Mezzanotte d'autore
con Angelo Mellone e Andrea Perroni per la regia di Raffaello Fusaro.
Come evento speciale anche Solo - The legend of quick-change di e con Arturo
Brachetti (23 gennaio) un one man show che continua a incantare migliaia di
spettatori in tutta Europa tra trasformismo, arte di cui Brachetti è maestro
indiscusso, ombre cinesi, chapeau graphie e sorprendenti novità come la poetica
sand painting e il magnetico raggio laser.
LA MUSICA AL CURCI: LA 43ª STAGIONE MUSICALE
Da Caravaggio a Canto Libero e ABBAdream, da Nick the Nightfly a Pieranunzi,
Tognazzi, Galatone e Danilo Rossi. Apertura con il Concerto di Capodanno diretto
per la prima volta da una donna.
La 43ª Stagione Musicale 2026–2027 è realizzata con il sostegno del Comune di
Barletta – Assessorato alla Cultura, della Regione Puglia – POC 2021–2027 e del
Ministero della Cultura – FNSV.
Grandi interpreti, produzioni di forte impatto spettacolare, musica sinfonica,
jazz, teatro musicale e canzone d'autore: la 43ª Stagione Musicale 2026–2027 del
Teatro Comunale Curci di Barletta, organizzata da Cultura e Musica G. Curci –
ETS, costruisce un cartellone trasversale e riconoscibile, pensato per coniugare
qualità artistica, emozione e capacità di parlare a pubblici diversi. Ad inaugurare la
stagione, il 29 dicembre, sarà il tradizionale Concerto Sinfonico di Capodanno con
l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud, affidato quest'anno, per la prima volta, alla
direzione di una donna, Emilia Di Pasquale. Il 7 gennaio spazio a uno degli
spettacoli di punta, Canto Libero, prodotto da Good Vibrations Entertainment:
un grande concerto live dedicato alle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e
Mogol. Seguirà, il 17 gennaio, l'affascinante rilettura di Il cuore ribelle di Carmen,
liberamente ispirata al capolavoro di Bizet, con cast lirico, voce narrante di Cristian
Levantaci e Orchestra Sinfonica Suoni del Sud diretta da Marco Moresco.
Il 24 gennaio sarà protagonista Gianmarco Tognazzi con Paul McCartney
e i Beatles. Due leggende!, viaggio tra musica e racconto accompagnato
dall'Orchestra da Camera Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis. Il 7
febbraio il Curci si trasformerà invece nel mondo scintillante degli anni Settanta
con ABBAdream – The Ultimate ABBA Tribute Show, tra musica dal vivo,
coreografie, costumi e le hit immortali del gruppo svedese.
Grande attesa anche per Graziano Galatone, protagonista il 28 febbraio di
Questione di Feeling, omaggio a Riccardo Cocciante con l'Orchestra
Ritmico-Sinfonica Suoni del Sud diretta da Agostino Ruscillo e gli arrangiamenti
di Mario Longo.
Tra gli appuntamenti di maggiore forza scenica, il 13 marzo arriverà
Caravaggio – A Rebel Rock Musical, con Jacopo Siccardi, dodici performer eband dal vivo: un musical rock che restituisce attraverso musica, teatro e
immagini tutta la modernità, la ribellione e il tormento del genio di Michelangelo
Merisi. Il giorno successivo, 14 marzo, sarà la volta di Nick the Nightfly & Medit
Orchestra con My Italian Fantasy, raffinato viaggio nella grande canzone italiana
con la Medit Orchestra Ritmico-Sinfonica diretta da Angelo Valori.
L'11 aprile uno dei grandi nomi del jazz italiano e internazionale, Enrico
Pieranunzi, sarà al Curci con Pieranunzi plays Morricone, in trio con Luca
Bulgarelli e Mauro Beggio, per una personale rilettura jazzistica delle musiche
del grande compositore premio Oscar. Il 18 aprile toccherà poi a Danilo Rossi &
The New Gipsy Project, incontro travolgente tra repertorio colto, Balcani e
tradizione tzigana, con Marian Serban, Nelu Batalu e Nicolae Petre.
Gran finale il 9 maggio con I grandi concerti per pianoforte e orchestra,
concerto conclusivo del 30° Premio Mauro Paolo Monopoli, che vedrà i tre finalisti
internazionali esibirsi con l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud diretta da
Benedetto Montebello, suggellando una stagione che unisce grandi protagonisti
e attenzione alle nuove generazioni di musicisti.
BARLETTA PIANO FESTIVAL WINTER: IL PIANOFORTE TRA
VIRTUOSISMO E SWING
Sono due gli appuntamenti inseriti nella stagione teatrale del Comune di Barletta
che rientrano nel Barletta Piano Festival Winter a cura dell'associazione Amici
della Musica "Mauro Giuliani"
. Ad esibirsi il 21 novembre nel concerto Il
pianoforte virtuoso ci sarà Pasquale Iannone, concertista e didatta di caratura
internazionale, nonché fondatore e direttore artistico del Festival, su musiche di
Ludwig Van Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Allievo di Aldo Ciccolini, Pasquale
Iannone suona in recital e con orchestra nei maggiori teatri di quattro continenti,
dalla Carnegie Hall di New York alla Sala Verdi di Milano. Premiato in concorsi
internazionali quali il «Gina Bachauer» di Salt Lake City e il «New Orleans», ha
inciso per Da Vinci Classics, Phoenix e Stradivarius. Ha formato allievi premiati nei
maggiori concorsi del mondo, dal «Busoni» al «Gurwitz» di San Antonio (USA).
Il secondo appuntamento è in programma invece il 22 dicembre con il Concerto
di Natale My way, my life - Tribute to Frank Sinatra affidato a Ottavio De Stefano
che, accompagnato dalla OM Big Band diretta dal M° Antonio Piacentino,
racconta la leggenda di Frank Sinatra interpretando i suoi più grandi successi,
arricchiti, per l'occasione natalizia, dai classici swing del Natale. Ottavio De
Stefano, voce solista lanciata dalla trasmissione «Amici» di Maria De Filippi
racconta la leggenda di Frank Sinatra attraverso canzoni come «Fly Me to the
Moon», «New York, New York», fino all'immancabile «My Way», arricchiti, per
l'occasione natalizia, dai classici swing del Natale come «Santa Claus Is Comin' to
Town», «The Christmas Song» e «Have Yourself a Merry Little Christmas».
teatro, la ricerca coreografica di livello internazionale, l'intrattenimento d'autore, la musica e il teatro per famiglie. Si presenta così la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Curci di Barletta, organizzata dal Comune di Barletta - assessorato alla Cultura in collaborazione con Puglia Culture.
Da ottobre ad aprile prossimi il sipario del Curci si alzerà su una programmazione ricca e articolata, pensata per intercettare i desideri di un pubblico vasto ed esigente. A calcare lo storico palcoscenico barlettano ci saranno volti celebri dello spettacolo, maestri della regia e interpreti d'eccezione: tra i
protagonisti figurano Pierfrancesco Favino che firma la regia di uno degli
appuntamenti più attesi con in scena Anna Ferzetti, Gabriele Muccino al suo
debutto con una regia teatrale con in scena Anna Galiena e Fabio Troiano,
Massimiliano Gallo, Anna Valle e Gianmarco Saurino, Roberto Latini, Daniele Russo in uno spettacolo di Alessandro Gassmann, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri, Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan, Antonella Carone con Tony Marzolla e Loris Leoci, Gianfelice Imparato, Corrado d'Elia, Andrea Simonetti con la regia di Gaetano Colella, Elena Cotugno, oltre alle proposte
comiche di Michela Giraud, Biagio Izzo e Annagaia Marchioro con la regia di
Teresa Mannino.
Non mancherà la danza firmata da maestri come Mauro de Candia con la
curatela artistica del Gala del premio internazionale Apuliarte, della 10ª edizione di Preludi di Danza e di GBM-Giovane Balletto Mediterraneo nell'ormai tradizionale rivisitazione in chiave contemporanea di un grande classico della danza; e ancora Sidi Larbi Cherkaoui con MM Contemporary Dance Company, Marco Goecke con i Dancers from Ballet Basel ed Equilibrio Dinamico Repertory Dance Company con la loro ultimissima creazione a quattro mani, firmata da Roberta Ferrara (direttrice artistica della compagnia) e Gianni Notarnicola (ex Batsheva Dance Company), che sarà preceduta dalla seconda edizione di Orizzonti coreografici, contest che quest'anno torna in una veste rinnovata.
Spazio anche al teatro per famiglie con tre appuntamenti pomeridiani pensati per attraversare le generazioni, aperti a un pubblico di tutte le età. Inscena sul palco del Teatro Curci arriveranno Madame Rebinè con l'anteprima
regionale dello spettacolo di circo contemporaneo The final match point ispirato
alla storica partita di tennis del 1980 tra Björn Borg e John McEnroe (la partita
durò più di quattro ore), il musical di Fondazione Aida Pimpa, il musical a pois
che combina teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia, e
Mag con La Sposa fantasma, favola gotica liberamente ispirata al film di Tim
Burton "La sposa cadavere"
.
Due gli eventi speciali inseriti nella programmazione: il tradizionale evento
di Capodanno (31 dicembre) tra musica, comicità e spettacolo: in scena Dado con
lo spettacolo comico Il ripetente, seguito dalla performance Mezzanotte d'autore
con Angelo Mellone e Andrea Perroni per la regia di Raffaello Fusaro. Sempre
come evento speciale, fuori abbonamento è anche lo spettacolo Solo - The legend
of quick-change di e con Arturo Brachetti (fuori abbonamento) un one man
show che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa tra
trasformismo, arte di cui Brachetti è maestro indiscusso, ombre cinesi, chapeau graphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. E ancora, spazio alla musica con i due appuntamenti del Barletta Piano Festival Winter Edition a cura dell'associazione Amici della Musica "Mauro Giuliani" con sul palco Pasquale Iannone con musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov, e con Ottavio De Stefano insieme alla OM Big Band diretta dal M° Antonio Piacentino per il Concerto di Natale My way, my life - Tribute to Frank Sinatra.
La 43ª Stagione Musicale a cura di Cultura e Musica G. Curci – ETS (unica
stagione musicale della provincia Bat) presenta un cartellone trasversale tra
musica sinfonica, jazz, teatro musicale e canzone d'autore. Sul palco ci saranno
l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud che nel tradizionale concerto inaugurale di
Capodanno sarà diretta, per la prima volta nella storia del teatro, da una donna:
Emilia Di Pasquale; e sempre l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud tornerà anche
con Graziano Galatone nel suo tributo a Riccardo Cocciante (direttore Agostino
Ruscillo), con una rilettura della Carmen, capolavoro di Bizet, con voce narrante di
Cristian Levantaci (direttore Marco Moresco); e nel gran finale della stagione con I
grandi concerti per pianoforte e orchestra, atto conclusivo del 30° Concorso
pianistico internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli, (direttore Benedetto
Montebello). Grande attesa per gli eventi Canto Libero con la produzione Good
Vibrations Entertainment con un concerto dedicato a Battisti e Mogol;
Gianmarco Tognazzi con l'Orchestra da Camera Saverio Mercadante (dir. Rocco
Debernardis) con un concerto su McCartney e Beatles; lo spettacolare
AbbaDream Produzione Stage 11 con un tributo agli Abba; e il musical
Caravaggio con Jacopo Siccardi con 12 performer e band dal vivo; ancora Nick
the Nightfly & Medit Orchestra diretti da Angelo Valori; Enrico Pieranunzi al
pianoforte in trio jazz con Luca Bulgarelli e Mauro Beggio per un omaggio a
Morricone; la storica Prima viola del Teatro alla Scala Danilo Rossi con The New
Gipsy Project, con Marian Serban, Nelu Batalu e Nicolae Petre per l'incontro di
mondi sonori diversi.Nel corso della nuova stagione, il Teatro Curci rafforzerà in modo
significativo anche le attività dedicate alla formazione del giovane pubblico,
sviluppate in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e grazie alla
mediazione delle compagnie teatrali attive sul territorio. In particolare, la
compagnia I nuovi Scalzi proseguirà il lavoro con gli istituti superiori, favorendo la partecipazione a una selezione di titoli della stagione serale, scelti per temi e
linguaggi affini alla sensibilità degli spettatori più giovani. La visione degli
spettacoli sarà accompagnata da percorsi di formazione alla visione in aula,
durante l'orario scolastico, e da incontri con le compagnie nel foyer del Curci
prima della recita. Parallelamente, la Teatro Fantasia sosterrà la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado, insieme alle famiglie, attraverso specifici percorsi di avvicinamento pensati per i più piccoli, sia in occasione dei matinée sia delle rappresentazioni pomeridiane.Il dettaglio delle sezioni e dei singoli appuntamenti in cartellone
LA GRANDE PROSA, TRA SCRITTURE DEL PRESENTE E CLASSICI
RILETTI
Gli appuntamenti con la prosa prenderanno il via dal 13 al 15 novembre con SCANDALO, testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Anna
Valle e Gianmarco Saurino, affiancati da Orsetta De' Rossi, Angelo Tanzi e
Matilde Pacella. Una commedia brillante e spietata che indaga i pregiudizi, i tabù
e i confini tra il detto e il non detto: al centro della vicenda Laura, scrittrice
cinquantenne rimasta vedova di un celebre autore molto più grande di lei, la cui
routine viene stravolta dall'arrivo di Andrea, un giovane sfrontato con cui si
riaccenderà il dilemma dello "scandalo" sociale e sentimentale. Si prosegue dal 27 al 29 novembre con PEOPLE, PLACES AND THINGS (Cose, posti e persone) di Duncan Macmillan, con la regia di Pierfrancesco Favino e un cast composto da Anna Ferzetti, Betti Pedrazzi, Totò Onnis e Thomas Trabacchi. Attraverso la storia di Emma, un'attrice che perde il confine tra realtà e finzione mentre si trova sul palco, lo spettacolo affronta con rara
intensità il tema delle dipendenze, della memoria e della paura di guardarsi
dentro, offrendo una riflessione profonda su ciò che usiamo per evitare di
affrontare le nostre ferite e sulla possibilità di rinascere.
Dal 11 al 13 dicembre il palcoscenico accoglie Massimiliano Gallo, regista e
interprete insieme a Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, Greta
Esposito e Manuel Mazia di MALINCONICO. Moderatamente Felice, firmato dallo stesso Gallo con Diego De Silva. L'avvocato d'insuccesso nato dalla penna di De Silva che ha incassato critiche e apprezzamenti in tv prende ora vita a teatro grazie all'ironia e alla sensibilità dell'attore partenopeo, in un ritratto esilarante e umano sulle complicazioni della vita quotidiana e sulla difficoltà di sentirsi sempre
all'altezza dei ruoli che la società ci impone.
A chiudere gli appuntamenti del 2026, dal 18 al 20 dicembre, è Elena
Cotugno, autrice, regista e interprete di ERO L'UOMO DELLA GUERRA. La mia
vita da fabbricante di armi a sminatore, tratto dall'opera di Vito Alfieri Fontana
scritta con Antonio Sanfrancesco. Lo spettacolo porta in scena la storia vera
dell'ingegnere ed ex produttore di mine antiuomo che sceglie di riconvertire la
propria esistenza diventando sminatore nei Balcani: un'opera toccante sul valore
della scelta, sul coraggio del cambiamento e sulle ferite indelebili lasciate dai conflitti.
Il nuovo anno si apre dall'8 al 10 gennaio con A CASA TUTTI BENE, trasposizione
teatrale firmata da Gabriele Muccino dal suo stesso celebre film, che vede in
scena Anna Galiena, Fabio Troiano e Alice Arcuri. L'incontro di una famiglia
riunita per l'ottantesimo compleanno della madre diventa il pretesto per far
esplodere antichi rancori, gelosie e verità nascoste, amplificando l'intensità
emotiva nell'unità di tempo e luogo tipica del linguaggio teatrale.
Dal 12 al 14 febbraio Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan sono i
protagonisti di 23 ORE E MEZZA di Carey Crim, per la regia di Davide Sacco. Undramma contemporaneo che esplora il peso del giudizio pubblico e della fiducia
all'interno di una coppia: il ritorno a casa di un insegnante stimato, dopo aver
scontato una pena detentiva, mette a dura prova la tenuta familiare, lasciando
sempre spazio a quella mezz'ora di dubbio in grado di incrinare ogni certezza.
La grande tradizione farsesca torna dal 5 al 7 marzo con IL MEDICO DEI
PAZZI di Eduardo Scarpetta, diretto da Leo Muscato e interpretato da Gianfelice
Imparato. Un classico della drammaturgia napoletana riletto alla luce degli anni
Ottanta, all'indomani della Legge Basaglia: tra malintesi, finti manicomi e
personaggi eccentrici, la celebre vicenda di Don Felice Sciosciammocca mostra
come il confine tra ragione e follia sia spesso più sottile - e comico - di quanto si
creda.
Spazio all'impegno civile dal 19 al 21 marzo con STATO CONTRO NOLAN
(Un posto tranquillo) di Stefano Massini, diretto da Alessandro Gassmann e
interpretato da Daniele Russo, Gaetano Bruno e Mauro Marino. Nella provincia
americana degli anni Settanta si consuma un processo etico e mediatico in cui un
editore viene accusato di aver manipolato le notizie instillando la paura nella
cittadinanza per favorire l'industria bellica, dando vita a una riflessione lucidissima
sul potere dell'informazione e sul clima di terrore alimentato ad arte.
A chiudere la sezione di prosa, dal 23 al 25 aprile, saranno Luca Bizzarri,
Enzo Paci e Antonio Zavatteri in LE NOSTRE DONNE di Éric Assous, per la regia
di Alberto Giusta. Tre amici storici si ritrovano per la consueta partita a poker, ma
l'arrivo ritardato di uno di loro con una rivelazione scioccante farà saltare tutti i
piani. Una commedia brillante e dissacrante al maschile dove le donne, pur non
comparendo mai in scena, diventano le vere protagoniste di ogni dibattito e
conflitto.
IL CONTEMPORANEO: MITO, MEMORIA E NUOVE SCRITTURE
La sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo si apre il 3 febbraio con
ANTIGONE di Jean Anouilh, per la regia di Roberto Latini, in scena con Silvia
Battaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann e Francesca Mazza. Una riscrittura
intensa della tragedia classica in cui Creonte e Antigone si rivelano due volti
complementari della medesima umanità, dando vita a uno spettacolo intimo e
corale che interroga il senso profondo del diritto e della giustizia nell'eterno
dilemma tra l'essere uomini e l'essere umani.
Si prosegue il 26 febbraio con UN CIELO DA GUARDÀ. Il sogno di Fellini,
drammaturgia firmata da Riccardo Spagnulo e diretta ed interpretata da
Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci affiancati da un ensemble
musicale dal vivo. Un viaggio onirico e poetico liberamente ispirato
all'immaginario del grande maestro riminese: attraverso le disavventure di un
contrabbassista catapultato in una dimensione burocratica ed estrosa, la pièce
esplora il tema della ricerca di sé oltre le maschere del quotidiano.
Il 9 marzo Corrado d'Elia porta in scena la sua ILIADE, di cui cura anche la
regia. L'epica omerica ritrova la propria forza primordiale attraverso una
narrazione ad alta voce scandita da dieci "stanze" di riflessione, nelle quali lepassioni, gli odi e gli amori degli eroi antichi si rivelano identici a quelli
contemporanei, riscoprendo la poesia come spazio sacro dell'anima.
Il percorso nel contemporaneo si chiude il 17 aprile con ULTIMO ROUND.
Storia del pugile sinti Johann 'Rukelie' Trollmann, scritto da Gaetano Colella
(che ne cura anche la regia) e Andrea Simonetti, quest'ultimo unico interprete sul
palcoscenico. Lo spettacolo racconta la toccante storia riscoperta di un atleta
straordinario per stile e grazia, ostacolato e infine perseguitato dal regime nazista
a causa delle sue origini sinti, offrendo una narrazione potente sul valore dello
sport come forma di resistenza e affermazione della dignità personale.
LA COMICITÀ, TRA IRONIA E SGUARDO SUL PRESENTE
Annagaia Marchioro porta in scena il 12 gennaio FULMINATA, uno spettacolo
intimo, ironico e travolgente, diretto dalla irresistibile Teresa Mannino, che
racconta la vita complicata, entusiasta e piena di desideri di una donna
contemporanea. Un viaggio tra sogni, fallimenti, speranze e ripartenze che, con
leggerezza e profondità, restituisce il ritratto di una generazione sospesa tra
ambizione e precarietà.
Il 5 febbraio arriva sul palcoscenico la travolgente ironia di Michela Giraud
con lo spettacolo FISICAMENTE MI PIACCIONO TUTTI, uno spaccato irriverente,
moderno e senza filtri sui legami contemporanei, sull'accettazione e sulle
contraddizioni della società odierna.
A chiudere la sezione dedicata alla risata, il 9 aprile, sarà Biagio Izzo con
L'ARTE DELLA TRUFFA di Augusto e Toni Fornari, per la regia di Augusto Fornari e
con Carla Ferrara, Roberto Giordano, Ciro Paciullo, Arduino Speranza ed Adele
Vitale. Un'esilarante commedia degli equivoci che vede un rigido imprenditore
costretto a ospitare il cognato truffatore agli arresti domiciliari: saranno proprio le
doti non convenzionali del parente "scomodo" a salvare l'azienda di famiglia da un
raggiro ancora più grande.
LA DANZA INTERNAZIONALE E LE NUOVE GEOGRAFIE DEL CORPO
La grande danza apre il suo cartellone il 30 gennaio con ARVO PÄRT VS DAVID
BOWIE della compagnia Equilibrio Dinamico Repertorie Dance Company, con
concept e coreografia di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola. Un dittico
affascinante in cui la sacralità musicale di Arvo Pärt incontra l'eclettismo iconico di
David Bowie, mentre i corpi dei danzatori disegnano sul palco traiettorie
nostalgiche e viscerali per esplorare i temi della memoria e della trasformazione. A
precederlo ci sarà la seconda edizione di Orizzonti coreografici, contest che
quest'anno torna in una veste rinnovata.
Il 18 febbraio i Dancers from Ballet Basel presentano DARK MATTER, del
celebre coreografo Marco Goecke. Un programma di miniature coreografiche dal
forte impatto visivo ed emotivo, in cui l'inconfondibile cifra stilistica dell'autore
alterna momenti irrequieti a passaggi poetici, muovendosi tra luce e ombra su
una trama musicale ricca di suggestioni.
Il 12 marzo la MM Contemporary Dance Company insieme a Fondazione
Teatri porta in scena il trittico FAUN / LA MORTE DEL CIGNO / ATTO BIANCO, concoreografie firmate da Sidi Larbi Cherkaoui ed Enrico Morelli. Una serata
d'eccellenza che unisce le riscritture contemporanee di due capolavori realizzate
da Cherkaoui (la MMCDC è l'unica compagnia italiana ad avere nel proprio
repertorio sue opere) alla rilettura del secondo atto de Il lago dei cigni ad opera di
Morelli, esaltando la versatilità tecnica e la sensibilità interpretativa dei danzatori
della compagnia.
LA DANZA, TRA TERRITORIO E NUOVE GENERAZIONI (in fuori
abbonamento)
Ci sono poi tre appuntamenti fuori abbonamento dedicati alla danza che si
distribuiscono lungo l'arco dell'intera stagione. Si comincia il 25 ottobre con il 14°
PREMIO INTERNAZIONALE APULIARTE – Omaggio ai Grandi dell'Arte, sotto la
direzione artistica di Mauro de Candia: una serata di gala che unisce la
premiazione di grandi nomi della cultura e dello spettacolo all'esibizione dei
giovani talenti del GBM (Giovane Balletto Mediterraneo) e dei finalisti del Contest
"Nati per la Danza 2026"
.
Il 16 dicembre il GBM Giovane Balletto Mediterraneo presenta in prima
assoluta IL LAGO DEI CIGNI E L'INCANTESIMO DELLE PIUME, con coreografia e
regia di Mauro de Candia. La celebre fiaba in musica di Čajkovskij viene rivisitata in
una chiave accessibile e avvincente pensata per le famiglie, dove il talento della
giovane formazione incontra il linguaggio poetico e ironico del coreografo. E
infine, per celebrare la Giornata Internazionale della Danza il 29 aprile ci sarà la
decima edizione di PRELUDI DI DANZA, rassegna nata da un'idea artistica di
Arte&BallettO con il coordinamento di ApuliaDanzaFestival. Un traguardo
importante per una manifestazione che celebra dieci anni di attività sul territorio,
trasformando il palcoscenico in una grande festa espressiva che coinvolge giovani
tersicorei, scuole e la comunità in un abbraccio corale dedicato all'arte del
movimento.
IL TEATRO PER LE FAMIGLIE E LE NUOVE GENERAZIONI
Tre gli appuntamenti per famiglie che animeranno le domeniche al Teatro Curci di
Barletta. Il 6 gennaio, giorno della Befana, è in programma l'anteprima regionale
di The final match point di Madame Rebinè, uno spettacolo di circo
contemporaneo ispirato al celebre incontro del 1980 tra Björn Borg e John
McEnroe, che spinge all'assurdo la tensione nata dal loro equilibrio sul campo (la
partita durò più di quattro ore). Il secondo appuntamento è con Pimpa. Il Musical
a pois a cura di Fondazione Aida, in calendario per il 31 gennaio. Lo spettacolo -
nato con l'intento di celebrare il cinquantesimo anniversario della Pimpa uno dei
personaggi più iconici del panorama culturale italiano, creata da Francesco Tullio
Altan - combina teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia,
creando un ponte tra generazioni e culture in modo inclusivo e coinvolgente. E
infine il 21 febbraio andrà in scena La sposa fantasma di Mag, favola gotica
liberamente ispirata al film di Tim Burton "La sposa cadavere"
. Tutti gli spettacoli
inizieranno alle 18.30.EVENTI SPECIALI
Due gli eventi speciali inseriti nella programmazione: il tradizionale evento di
Capodanno (31 dicembre) tra musica, comicità e spettacolo: in scena Dado con lo
spettacolo comico Il ripetente, seguito dalla performance Mezzanotte d'autore
con Angelo Mellone e Andrea Perroni per la regia di Raffaello Fusaro.
Come evento speciale anche Solo - The legend of quick-change di e con Arturo
Brachetti (23 gennaio) un one man show che continua a incantare migliaia di
spettatori in tutta Europa tra trasformismo, arte di cui Brachetti è maestro
indiscusso, ombre cinesi, chapeau graphie e sorprendenti novità come la poetica
sand painting e il magnetico raggio laser.
LA MUSICA AL CURCI: LA 43ª STAGIONE MUSICALE
Da Caravaggio a Canto Libero e ABBAdream, da Nick the Nightfly a Pieranunzi,
Tognazzi, Galatone e Danilo Rossi. Apertura con il Concerto di Capodanno diretto
per la prima volta da una donna.
La 43ª Stagione Musicale 2026–2027 è realizzata con il sostegno del Comune di
Barletta – Assessorato alla Cultura, della Regione Puglia – POC 2021–2027 e del
Ministero della Cultura – FNSV.
Grandi interpreti, produzioni di forte impatto spettacolare, musica sinfonica,
jazz, teatro musicale e canzone d'autore: la 43ª Stagione Musicale 2026–2027 del
Teatro Comunale Curci di Barletta, organizzata da Cultura e Musica G. Curci –
ETS, costruisce un cartellone trasversale e riconoscibile, pensato per coniugare
qualità artistica, emozione e capacità di parlare a pubblici diversi. Ad inaugurare la
stagione, il 29 dicembre, sarà il tradizionale Concerto Sinfonico di Capodanno con
l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud, affidato quest'anno, per la prima volta, alla
direzione di una donna, Emilia Di Pasquale. Il 7 gennaio spazio a uno degli
spettacoli di punta, Canto Libero, prodotto da Good Vibrations Entertainment:
un grande concerto live dedicato alle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e
Mogol. Seguirà, il 17 gennaio, l'affascinante rilettura di Il cuore ribelle di Carmen,
liberamente ispirata al capolavoro di Bizet, con cast lirico, voce narrante di Cristian
Levantaci e Orchestra Sinfonica Suoni del Sud diretta da Marco Moresco.
Il 24 gennaio sarà protagonista Gianmarco Tognazzi con Paul McCartney
e i Beatles. Due leggende!, viaggio tra musica e racconto accompagnato
dall'Orchestra da Camera Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis. Il 7
febbraio il Curci si trasformerà invece nel mondo scintillante degli anni Settanta
con ABBAdream – The Ultimate ABBA Tribute Show, tra musica dal vivo,
coreografie, costumi e le hit immortali del gruppo svedese.
Grande attesa anche per Graziano Galatone, protagonista il 28 febbraio di
Questione di Feeling, omaggio a Riccardo Cocciante con l'Orchestra
Ritmico-Sinfonica Suoni del Sud diretta da Agostino Ruscillo e gli arrangiamenti
di Mario Longo.
Tra gli appuntamenti di maggiore forza scenica, il 13 marzo arriverà
Caravaggio – A Rebel Rock Musical, con Jacopo Siccardi, dodici performer eband dal vivo: un musical rock che restituisce attraverso musica, teatro e
immagini tutta la modernità, la ribellione e il tormento del genio di Michelangelo
Merisi. Il giorno successivo, 14 marzo, sarà la volta di Nick the Nightfly & Medit
Orchestra con My Italian Fantasy, raffinato viaggio nella grande canzone italiana
con la Medit Orchestra Ritmico-Sinfonica diretta da Angelo Valori.
L'11 aprile uno dei grandi nomi del jazz italiano e internazionale, Enrico
Pieranunzi, sarà al Curci con Pieranunzi plays Morricone, in trio con Luca
Bulgarelli e Mauro Beggio, per una personale rilettura jazzistica delle musiche
del grande compositore premio Oscar. Il 18 aprile toccherà poi a Danilo Rossi &
The New Gipsy Project, incontro travolgente tra repertorio colto, Balcani e
tradizione tzigana, con Marian Serban, Nelu Batalu e Nicolae Petre.
Gran finale il 9 maggio con I grandi concerti per pianoforte e orchestra,
concerto conclusivo del 30° Premio Mauro Paolo Monopoli, che vedrà i tre finalisti
internazionali esibirsi con l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud diretta da
Benedetto Montebello, suggellando una stagione che unisce grandi protagonisti
e attenzione alle nuove generazioni di musicisti.
BARLETTA PIANO FESTIVAL WINTER: IL PIANOFORTE TRA
VIRTUOSISMO E SWING
Sono due gli appuntamenti inseriti nella stagione teatrale del Comune di Barletta
che rientrano nel Barletta Piano Festival Winter a cura dell'associazione Amici
della Musica "Mauro Giuliani"
. Ad esibirsi il 21 novembre nel concerto Il
pianoforte virtuoso ci sarà Pasquale Iannone, concertista e didatta di caratura
internazionale, nonché fondatore e direttore artistico del Festival, su musiche di
Ludwig Van Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Allievo di Aldo Ciccolini, Pasquale
Iannone suona in recital e con orchestra nei maggiori teatri di quattro continenti,
dalla Carnegie Hall di New York alla Sala Verdi di Milano. Premiato in concorsi
internazionali quali il «Gina Bachauer» di Salt Lake City e il «New Orleans», ha
inciso per Da Vinci Classics, Phoenix e Stradivarius. Ha formato allievi premiati nei
maggiori concorsi del mondo, dal «Busoni» al «Gurwitz» di San Antonio (USA).
Il secondo appuntamento è in programma invece il 22 dicembre con il Concerto
di Natale My way, my life - Tribute to Frank Sinatra affidato a Ottavio De Stefano
che, accompagnato dalla OM Big Band diretta dal M° Antonio Piacentino,
racconta la leggenda di Frank Sinatra interpretando i suoi più grandi successi,
arricchiti, per l'occasione natalizia, dai classici swing del Natale. Ottavio De
Stefano, voce solista lanciata dalla trasmissione «Amici» di Maria De Filippi
racconta la leggenda di Frank Sinatra attraverso canzoni come «Fly Me to the
Moon», «New York, New York», fino all'immancabile «My Way», arricchiti, per
l'occasione natalizia, dai classici swing del Natale come «Santa Claus Is Comin' to
Town», «The Christmas Song» e «Have Yourself a Merry Little Christmas».