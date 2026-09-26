Teatro Curci, presentata la stagione 2026-2027

Un racconto corale che attraversa le diverse declinazioni della scena contemporanea, intrecciando i grandi maestri della prosa, il cinema che si fateatro, la ricerca coreografica di livello internazionale, l'intrattenimento d'autore, la musica e il teatro per famiglie. Si presenta così la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Curci di Barletta, organizzata dal Comune di Barletta - assessorato alla Cultura in collaborazione con Puglia Culture.Da ottobre ad aprile prossimi il sipario del Curci si alzerà su una programmazione ricca e articolata, pensata per intercettare i desideri di un pubblico vasto ed esigente. A calcare lo storico palcoscenico barlettano ci saranno volti celebri dello spettacolo, maestri della regia e interpreti d'eccezione: tra iprotagonisti figurano Pierfrancesco Favino che firma la regia di uno degliappuntamenti più attesi con in scena Anna Ferzetti, Gabriele Muccino al suodebutto con una regia teatrale con in scena Anna Galiena e Fabio Troiano,Massimiliano Gallo, Anna Valle e Gianmarco Saurino, Roberto Latini, Daniele Russo in uno spettacolo di Alessandro Gassmann, Luca Bizzarri con Enzo Paci e Antonio Zavatteri, Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan, Antonella Carone con Tony Marzolla e Loris Leoci, Gianfelice Imparato, Corrado d'Elia, Andrea Simonetti con la regia di Gaetano Colella, Elena Cotugno, oltre alle propostecomiche di Michela Giraud, Biagio Izzo e Annagaia Marchioro con la regia diTeresa Mannino.Non mancherà la danza firmata da maestri come Mauro de Candia con lacuratela artistica del Gala del premio internazionale Apuliarte, della 10ª edizione di Preludi di Danza e di GBM-Giovane Balletto Mediterraneo nell'ormai tradizionale rivisitazione in chiave contemporanea di un grande classico della danza; e ancora Sidi Larbi Cherkaoui con MM Contemporary Dance Company, Marco Goecke con i Dancers from Ballet Basel ed Equilibrio Dinamico Repertory Dance Company con la loro ultimissima creazione a quattro mani, firmata da Roberta Ferrara (direttrice artistica della compagnia) e Gianni Notarnicola (ex Batsheva Dance Company), che sarà preceduta dalla seconda edizione di Orizzonti coreografici, contest che quest'anno torna in una veste rinnovata.Spazio anche al teatro per famiglie con tre appuntamenti pomeridiani pensati per attraversare le generazioni, aperti a un pubblico di tutte le età. Inscena sul palco del Teatro Curci arriveranno Madame Rebinè con l'anteprimaregionale dello spettacolo di circo contemporaneo The final match point ispiratoalla storica partita di tennis del 1980 tra Björn Borg e John McEnroe (la partitadurò più di quattro ore), il musical di Fondazione Aida Pimpa, il musical a poische combina teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia, eMag con La Sposa fantasma, favola gotica liberamente ispirata al film di TimBurton "La sposa cadavere"Due gli eventi speciali inseriti nella programmazione: il tradizionale eventodi Capodanno (31 dicembre) tra musica, comicità e spettacolo: in scena Dado conlo spettacolo comico Il ripetente, seguito dalla performance Mezzanotte d'autorecon Angelo Mellone e Andrea Perroni per la regia di Raffaello Fusaro. Semprecome evento speciale, fuori abbonamento è anche lo spettacolo Solo - The legendof quick-change di e con Arturo Brachetti (fuori abbonamento) un one manshow che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa tratrasformismo, arte di cui Brachetti è maestro indiscusso, ombre cinesi, chapeau graphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. E ancora, spazio alla musica con i due appuntamenti del Barletta Piano Festival Winter Edition a cura dell'associazione Amici della Musica "Mauro Giuliani" con sul palco Pasquale Iannone con musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov, e con Ottavio De Stefano insieme alla OM Big Band diretta dal M° Antonio Piacentino per il Concerto di Natale My way, my life - Tribute to Frank Sinatra.La 43ª Stagione Musicale a cura di Cultura e Musica G. Curci – ETS (unicastagione musicale della provincia Bat) presenta un cartellone trasversale tramusica sinfonica, jazz, teatro musicale e canzone d'autore. Sul palco ci sarannol'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud che nel tradizionale concerto inaugurale diCapodanno sarà diretta, per la prima volta nella storia del teatro, da una donna:Emilia Di Pasquale; e sempre l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud tornerà anchecon Graziano Galatone nel suo tributo a Riccardo Cocciante (direttore AgostinoRuscillo), con una rilettura della Carmen, capolavoro di Bizet, con voce narrante diCristian Levantaci (direttore Marco Moresco); e nel gran finale della stagione con Igrandi concerti per pianoforte e orchestra, atto conclusivo del 30° Concorsopianistico internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli, (direttore BenedettoMontebello). Grande attesa per gli eventi Canto Libero con la produzione GoodVibrations Entertainment con un concerto dedicato a Battisti e Mogol;Gianmarco Tognazzi con l'Orchestra da Camera Saverio Mercadante (dir. RoccoDebernardis) con un concerto su McCartney e Beatles; lo spettacolareAbbaDream Produzione Stage 11 con un tributo agli Abba; e il musicalCaravaggio con Jacopo Siccardi con 12 performer e band dal vivo; ancora Nickthe Nightfly & Medit Orchestra diretti da Angelo Valori; Enrico Pieranunzi alpianoforte in trio jazz con Luca Bulgarelli e Mauro Beggio per un omaggio aMorricone; la storica Prima viola del Teatro alla Scala Danilo Rossi con The NewGipsy Project, con Marian Serban, Nelu Batalu e Nicolae Petre per l'incontro dimondi sonori diversi.Nel corso della nuova stagione, il Teatro Curci rafforzerà in modosignificativo anche le attività dedicate alla formazione del giovane pubblico,sviluppate in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e grazie allamediazione delle compagnie teatrali attive sul territorio. In particolare, lacompagnia I nuovi Scalzi proseguirà il lavoro con gli istituti superiori, favorendo la partecipazione a una selezione di titoli della stagione serale, scelti per temi elinguaggi affini alla sensibilità degli spettatori più giovani. La visione deglispettacoli sarà accompagnata da percorsi di formazione alla visione in aula,durante l'orario scolastico, e da incontri con le compagnie nel foyer del Curciprima della recita. Parallelamente, la Teatro Fantasia sosterrà la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado, insieme alle famiglie, attraverso specifici percorsi di avvicinamento pensati per i più piccoli, sia in occasione dei matinée sia delle rappresentazioni pomeridiane.Il dettaglio delle sezioni e dei singoli appuntamenti in cartelloneLA GRANDE PROSA, TRA SCRITTURE DEL PRESENTE E CLASSICIRILETTIGli appuntamenti con la prosa prenderanno il via dal 13 al 15 novembre con SCANDALO, testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo che vede protagonisti AnnaValle e Gianmarco Saurino, affiancati da Orsetta De' Rossi, Angelo Tanzi eMatilde Pacella. Una commedia brillante e spietata che indaga i pregiudizi, i tabùe i confini tra il detto e il non detto: al centro della vicenda Laura, scrittricecinquantenne rimasta vedova di un celebre autore molto più grande di lei, la cuiroutine viene stravolta dall'arrivo di Andrea, un giovane sfrontato con cui siriaccenderà il dilemma dello "scandalo" sociale e sentimentale. Si prosegue dal 27 al 29 novembre con PEOPLE, PLACES AND THINGS (Cose, posti e persone) di Duncan Macmillan, con la regia di Pierfrancesco Favino e un cast composto da Anna Ferzetti, Betti Pedrazzi, Totò Onnis e Thomas Trabacchi. Attraverso la storia di Emma, un'attrice che perde il confine tra realtà e finzione mentre si trova sul palco, lo spettacolo affronta con raraintensità il tema delle dipendenze, della memoria e della paura di guardarsidentro, offrendo una riflessione profonda su ciò che usiamo per evitare diaffrontare le nostre ferite e sulla possibilità di rinascere.Dal 11 al 13 dicembre il palcoscenico accoglie Massimiliano Gallo, regista einterprete insieme a Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, GretaEsposito e Manuel Mazia di MALINCONICO. Moderatamente Felice, firmato dallo stesso Gallo con Diego De Silva. L'avvocato d'insuccesso nato dalla penna di De Silva che ha incassato critiche e apprezzamenti in tv prende ora vita a teatro grazie all'ironia e alla sensibilità dell'attore partenopeo, in un ritratto esilarante e umano sulle complicazioni della vita quotidiana e sulla difficoltà di sentirsi sempreall'altezza dei ruoli che la società ci impone.A chiudere gli appuntamenti del 2026, dal 18 al 20 dicembre, è ElenaCotugno, autrice, regista e interprete di ERO L'UOMO DELLA GUERRA. La miavita da fabbricante di armi a sminatore, tratto dall'opera di Vito Alfieri Fontanascritta con Antonio Sanfrancesco. Lo spettacolo porta in scena la storia veradell'ingegnere ed ex produttore di mine antiuomo che sceglie di riconvertire lapropria esistenza diventando sminatore nei Balcani: un'opera toccante sul valoredella scelta, sul coraggio del cambiamento e sulle ferite indelebili lasciate dai conflitti.Il nuovo anno si apre dall'8 al 10 gennaio con A CASA TUTTI BENE, trasposizioneteatrale firmata da Gabriele Muccino dal suo stesso celebre film, che vede inscena Anna Galiena, Fabio Troiano e Alice Arcuri. L'incontro di una famigliariunita per l'ottantesimo compleanno della madre diventa il pretesto per faresplodere antichi rancori, gelosie e verità nascoste, amplificando l'intensitàemotiva nell'unità di tempo e luogo tipica del linguaggio teatrale.Dal 12 al 14 febbraio Giorgio Marchesi e Deniz Ozdogan sono iprotagonisti di 23 ORE E MEZZA di Carey Crim, per la regia di Davide Sacco. Undramma contemporaneo che esplora il peso del giudizio pubblico e della fiduciaall'interno di una coppia: il ritorno a casa di un insegnante stimato, dopo averscontato una pena detentiva, mette a dura prova la tenuta familiare, lasciandosempre spazio a quella mezz'ora di dubbio in grado di incrinare ogni certezza.La grande tradizione farsesca torna dal 5 al 7 marzo con IL MEDICO DEIPAZZI di Eduardo Scarpetta, diretto da Leo Muscato e interpretato da GianfeliceImparato. Un classico della drammaturgia napoletana riletto alla luce degli anniOttanta, all'indomani della Legge Basaglia: tra malintesi, finti manicomi epersonaggi eccentrici, la celebre vicenda di Don Felice Sciosciammocca mostracome il confine tra ragione e follia sia spesso più sottile - e comico - di quanto sicreda.Spazio all'impegno civile dal 19 al 21 marzo con STATO CONTRO NOLAN(Un posto tranquillo) di Stefano Massini, diretto da Alessandro Gassmann einterpretato da Daniele Russo, Gaetano Bruno e Mauro Marino. Nella provinciaamericana degli anni Settanta si consuma un processo etico e mediatico in cui uneditore viene accusato di aver manipolato le notizie instillando la paura nellacittadinanza per favorire l'industria bellica, dando vita a una riflessione lucidissimasul potere dell'informazione e sul clima di terrore alimentato ad arte.A chiudere la sezione di prosa, dal 23 al 25 aprile, saranno Luca Bizzarri,Enzo Paci e Antonio Zavatteri in LE NOSTRE DONNE di Éric Assous, per la regiadi Alberto Giusta. Tre amici storici si ritrovano per la consueta partita a poker, mal'arrivo ritardato di uno di loro con una rivelazione scioccante farà saltare tutti ipiani. Una commedia brillante e dissacrante al maschile dove le donne, pur noncomparendo mai in scena, diventano le vere protagoniste di ogni dibattito econflitto.IL CONTEMPORANEO: MITO, MEMORIA E NUOVE SCRITTURELa sezione dedicata ai linguaggi del contemporaneo si apre il 3 febbraio conANTIGONE di Jean Anouilh, per la regia di Roberto Latini, in scena con SilviaBattaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann e Francesca Mazza. Una riscritturaintensa della tragedia classica in cui Creonte e Antigone si rivelano due volticomplementari della medesima umanità, dando vita a uno spettacolo intimo ecorale che interroga il senso profondo del diritto e della giustizia nell'eternodilemma tra l'essere uomini e l'essere umani.Si prosegue il 26 febbraio con UN CIELO DA GUARDÀ. Il sogno di Fellini,drammaturgia firmata da Riccardo Spagnulo e diretta ed interpretata daAntonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci affiancati da un ensemblemusicale dal vivo. Un viaggio onirico e poetico liberamente ispiratoall'immaginario del grande maestro riminese: attraverso le disavventure di uncontrabbassista catapultato in una dimensione burocratica ed estrosa, la pièceesplora il tema della ricerca di sé oltre le maschere del quotidiano.Il 9 marzo Corrado d'Elia porta in scena la sua ILIADE, di cui cura anche laregia. L'epica omerica ritrova la propria forza primordiale attraverso unanarrazione ad alta voce scandita da dieci "stanze" di riflessione, nelle quali lepassioni, gli odi e gli amori degli eroi antichi si rivelano identici a quellicontemporanei, riscoprendo la poesia come spazio sacro dell'anima.Il percorso nel contemporaneo si chiude il 17 aprile con ULTIMO ROUND.Storia del pugile sinti Johann 'Rukelie' Trollmann, scritto da Gaetano Colella(che ne cura anche la regia) e Andrea Simonetti, quest'ultimo unico interprete sulpalcoscenico. Lo spettacolo racconta la toccante storia riscoperta di un atletastraordinario per stile e grazia, ostacolato e infine perseguitato dal regime nazistaa causa delle sue origini sinti, offrendo una narrazione potente sul valore dellosport come forma di resistenza e affermazione della dignità personale.LA COMICITÀ, TRA IRONIA E SGUARDO SUL PRESENTEAnnagaia Marchioro porta in scena il 12 gennaio FULMINATA, uno spettacolointimo, ironico e travolgente, diretto dalla irresistibile Teresa Mannino, cheracconta la vita complicata, entusiasta e piena di desideri di una donnacontemporanea. Un viaggio tra sogni, fallimenti, speranze e ripartenze che, conleggerezza e profondità, restituisce il ritratto di una generazione sospesa traambizione e precarietà.Il 5 febbraio arriva sul palcoscenico la travolgente ironia di Michela Giraudcon lo spettacolo FISICAMENTE MI PIACCIONO TUTTI, uno spaccato irriverente,moderno e senza filtri sui legami contemporanei, sull'accettazione e sullecontraddizioni della società odierna.A chiudere la sezione dedicata alla risata, il 9 aprile, sarà Biagio Izzo conL'ARTE DELLA TRUFFA di Augusto e Toni Fornari, per la regia di Augusto Fornari econ Carla Ferrara, Roberto Giordano, Ciro Paciullo, Arduino Speranza ed AdeleVitale. Un'esilarante commedia degli equivoci che vede un rigido imprenditorecostretto a ospitare il cognato truffatore agli arresti domiciliari: saranno proprio ledoti non convenzionali del parente "scomodo" a salvare l'azienda di famiglia da unraggiro ancora più grande.LA DANZA INTERNAZIONALE E LE NUOVE GEOGRAFIE DEL CORPOLa grande danza apre il suo cartellone il 30 gennaio con ARVO PÄRT VS DAVIDBOWIE della compagnia Equilibrio Dinamico Repertorie Dance Company, conconcept e coreografia di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola. Un ditticoaffascinante in cui la sacralità musicale di Arvo Pärt incontra l'eclettismo iconico diDavid Bowie, mentre i corpi dei danzatori disegnano sul palco traiettorienostalgiche e viscerali per esplorare i temi della memoria e della trasformazione. Aprecederlo ci sarà la seconda edizione di Orizzonti coreografici, contest chequest'anno torna in una veste rinnovata.Il 18 febbraio i Dancers from Ballet Basel presentano DARK MATTER, delcelebre coreografo Marco Goecke. Un programma di miniature coreografiche dalforte impatto visivo ed emotivo, in cui l'inconfondibile cifra stilistica dell'autorealterna momenti irrequieti a passaggi poetici, muovendosi tra luce e ombra suuna trama musicale ricca di suggestioni.Il 12 marzo la MM Contemporary Dance Company insieme a FondazioneTeatri porta in scena il trittico FAUN / LA MORTE DEL CIGNO / ATTO BIANCO, concoreografie firmate da Sidi Larbi Cherkaoui ed Enrico Morelli. Una seratad'eccellenza che unisce le riscritture contemporanee di due capolavori realizzateda Cherkaoui (la MMCDC è l'unica compagnia italiana ad avere nel propriorepertorio sue opere) alla rilettura del secondo atto de Il lago dei cigni ad opera diMorelli, esaltando la versatilità tecnica e la sensibilità interpretativa dei danzatoridella compagnia.LA DANZA, TRA TERRITORIO E NUOVE GENERAZIONI (in fuoriabbonamento)Ci sono poi tre appuntamenti fuori abbonamento dedicati alla danza che sidistribuiscono lungo l'arco dell'intera stagione. Si comincia il 25 ottobre con il 14°PREMIO INTERNAZIONALE APULIARTE – Omaggio ai Grandi dell'Arte, sotto ladirezione artistica di Mauro de Candia: una serata di gala che unisce lapremiazione di grandi nomi della cultura e dello spettacolo all'esibizione deigiovani talenti del GBM (Giovane Balletto Mediterraneo) e dei finalisti del Contest"Nati per la Danza 2026"Il 16 dicembre il GBM Giovane Balletto Mediterraneo presenta in primaassoluta IL LAGO DEI CIGNI E L'INCANTESIMO DELLE PIUME, con coreografia eregia di Mauro de Candia. La celebre fiaba in musica di Čajkovskij viene rivisitata inuna chiave accessibile e avvincente pensata per le famiglie, dove il talento dellagiovane formazione incontra il linguaggio poetico e ironico del coreografo. Einfine, per celebrare la Giornata Internazionale della Danza il 29 aprile ci sarà ladecima edizione di PRELUDI DI DANZA, rassegna nata da un'idea artistica diArte&BallettO con il coordinamento di ApuliaDanzaFestival. Un traguardoimportante per una manifestazione che celebra dieci anni di attività sul territorio,trasformando il palcoscenico in una grande festa espressiva che coinvolge giovanitersicorei, scuole e la comunità in un abbraccio corale dedicato all'arte delmovimento.IL TEATRO PER LE FAMIGLIE E LE NUOVE GENERAZIONITre gli appuntamenti per famiglie che animeranno le domeniche al Teatro Curci diBarletta. Il 6 gennaio, giorno della Befana, è in programma l'anteprima regionaledi The final match point di Madame Rebinè, uno spettacolo di circocontemporaneo ispirato al celebre incontro del 1980 tra Björn Borg e JohnMcEnroe, che spinge all'assurdo la tensione nata dal loro equilibrio sul campo (lapartita durò più di quattro ore). Il secondo appuntamento è con Pimpa. Il Musicala pois a cura di Fondazione Aida, in calendario per il 31 gennaio. Lo spettacolo -nato con l'intento di celebrare il cinquantesimo anniversario della Pimpa uno deipersonaggi più iconici del panorama culturale italiano, creata da Francesco TullioAltan - combina teatro musicale, teatro di figura, narrazione classica e commedia,creando un ponte tra generazioni e culture in modo inclusivo e coinvolgente. Einfine il 21 febbraio andrà in scena La sposa fantasma di Mag, favola goticaliberamente ispirata al film di Tim Burton "La sposa cadavere". Tutti gli spettacoliinizieranno alle 18.30.EVENTI SPECIALIDue gli eventi speciali inseriti nella programmazione: il tradizionale evento diCapodanno (31 dicembre) tra musica, comicità e spettacolo: in scena Dado con lospettacolo comico Il ripetente, seguito dalla performance Mezzanotte d'autorecon Angelo Mellone e Andrea Perroni per la regia di Raffaello Fusaro.Come evento speciale anche Solo - The legend of quick-change di e con ArturoBrachetti (23 gennaio) un one man show che continua a incantare migliaia dispettatori in tutta Europa tra trasformismo, arte di cui Brachetti è maestroindiscusso, ombre cinesi, chapeau graphie e sorprendenti novità come la poeticasand painting e il magnetico raggio laser.LA MUSICA AL CURCI: LA 43ª STAGIONE MUSICALEDa Caravaggio a Canto Libero e ABBAdream, da Nick the Nightfly a Pieranunzi,Tognazzi, Galatone e Danilo Rossi. Apertura con il Concerto di Capodanno direttoper la prima volta da una donna.La 43ª Stagione Musicale 2026–2027 è realizzata con il sostegno del Comune diBarletta – Assessorato alla Cultura, della Regione Puglia – POC 2021–2027 e delMinistero della Cultura – FNSV.Grandi interpreti, produzioni di forte impatto spettacolare, musica sinfonica,jazz, teatro musicale e canzone d'autore: la 43ª Stagione Musicale 2026–2027 delTeatro Comunale Curci di Barletta, organizzata da Cultura e Musica G. Curci –ETS, costruisce un cartellone trasversale e riconoscibile, pensato per coniugarequalità artistica, emozione e capacità di parlare a pubblici diversi. Ad inaugurare lastagione, il 29 dicembre, sarà il tradizionale Concerto Sinfonico di Capodanno conl'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud, affidato quest'anno, per la prima volta, alladirezione di una donna, Emilia Di Pasquale. Il 7 gennaio spazio a uno deglispettacoli di punta, Canto Libero, prodotto da Good Vibrations Entertainment:un grande concerto live dedicato alle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti eMogol. Seguirà, il 17 gennaio, l'affascinante rilettura di Il cuore ribelle di Carmen,liberamente ispirata al capolavoro di Bizet, con cast lirico, voce narrante di CristianLevantaci e Orchestra Sinfonica Suoni del Sud diretta da Marco Moresco.Il 24 gennaio sarà protagonista Gianmarco Tognazzi con Paul McCartneye i Beatles. Due leggende!, viaggio tra musica e racconto accompagnatodall'Orchestra da Camera Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis. Il 7febbraio il Curci si trasformerà invece nel mondo scintillante degli anni Settantacon ABBAdream – The Ultimate ABBA Tribute Show, tra musica dal vivo,coreografie, costumi e le hit immortali del gruppo svedese.Grande attesa anche per Graziano Galatone, protagonista il 28 febbraio diQuestione di Feeling, omaggio a Riccardo Cocciante con l'OrchestraRitmico-Sinfonica Suoni del Sud diretta da Agostino Ruscillo e gli arrangiamentidi Mario Longo.Tra gli appuntamenti di maggiore forza scenica, il 13 marzo arriveràCaravaggio – A Rebel Rock Musical, con Jacopo Siccardi, dodici performer eband dal vivo: un musical rock che restituisce attraverso musica, teatro eimmagini tutta la modernità, la ribellione e il tormento del genio di MichelangeloMerisi. Il giorno successivo, 14 marzo, sarà la volta di Nick the Nightfly & MeditOrchestra con My Italian Fantasy, raffinato viaggio nella grande canzone italianacon la Medit Orchestra Ritmico-Sinfonica diretta da Angelo Valori.L'11 aprile uno dei grandi nomi del jazz italiano e internazionale, EnricoPieranunzi, sarà al Curci con Pieranunzi plays Morricone, in trio con LucaBulgarelli e Mauro Beggio, per una personale rilettura jazzistica delle musichedel grande compositore premio Oscar. Il 18 aprile toccherà poi a Danilo Rossi &The New Gipsy Project, incontro travolgente tra repertorio colto, Balcani etradizione tzigana, con Marian Serban, Nelu Batalu e Nicolae Petre.Gran finale il 9 maggio con I grandi concerti per pianoforte e orchestra,concerto conclusivo del 30° Premio Mauro Paolo Monopoli, che vedrà i tre finalistiinternazionali esibirsi con l'Orchestra Sinfonica Suoni del Sud diretta daBenedetto Montebello, suggellando una stagione che unisce grandi protagonistie attenzione alle nuove generazioni di musicisti.BARLETTA PIANO FESTIVAL WINTER: IL PIANOFORTE TRAVIRTUOSISMO E SWINGSono due gli appuntamenti inseriti nella stagione teatrale del Comune di Barlettache rientrano nel Barletta Piano Festival Winter a cura dell'associazione Amicidella Musica "Mauro Giuliani". Ad esibirsi il 21 novembre nel concerto Ilpianoforte virtuoso ci sarà Pasquale Iannone, concertista e didatta di caraturainternazionale, nonché fondatore e direttore artistico del Festival, su musiche diLudwig Van Beethoven, Chopin e Rachmaninov. Allievo di Aldo Ciccolini, PasqualeIannone suona in recital e con orchestra nei maggiori teatri di quattro continenti,dalla Carnegie Hall di New York alla Sala Verdi di Milano. Premiato in concorsiinternazionali quali il «Gina Bachauer» di Salt Lake City e il «New Orleans», hainciso per Da Vinci Classics, Phoenix e Stradivarius. Ha formato allievi premiati neimaggiori concorsi del mondo, dal «Busoni» al «Gurwitz» di San Antonio (USA).Il secondo appuntamento è in programma invece il 22 dicembre con il Concertodi Natale My way, my life - Tribute to Frank Sinatra affidato a Ottavio De Stefanoche, accompagnato dalla OM Big Band diretta dal M° Antonio Piacentino,racconta la leggenda di Frank Sinatra interpretando i suoi più grandi successi,arricchiti, per l'occasione natalizia, dai classici swing del Natale. Ottavio DeStefano, voce solista lanciata dalla trasmissione «Amici» di Maria De Filippiracconta la leggenda di Frank Sinatra attraverso canzoni come «Fly Me to theMoon», «New York, New York», fino all'immancabile «My Way», arricchiti, perl'occasione natalizia, dai classici swing del Natale come «Santa Claus Is Comin' toTown», «The Christmas Song» e «Have Yourself a Merry Little Christmas».