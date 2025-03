Altra scossa di terremoto: epicentro in Basilicata

Un minuto dopo le 10.00 di questa mattina è stato registrato in Basilicata, precisamente a Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza, come riporta l'INGV.Si è trattato di terremoto di magnitudo ML 4.2, avvenuto nella zona: 6 km W Vaglio Basilicata alle ore 10:01:25, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6783, 15.8553 ad una profondità di 14 km.Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.La scossa è stata avvertita anche in numerose zone della Puglia.