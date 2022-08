Allerta meteo gialla della Protezione Civile su tutta la Puglia

Le autorità hanno diffuso un bollettino di criticità relativo al rischio idrogeologico per temporali

La sezione regionale della Protezione Civile ha diffuso in queste ore un bollettino di criticità riguardante il rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia.Il messaggio di allerta gialla è riferito all'arco temporale compreso fra le 12 e le 20 di martedì 9 agosto sull'intero territorio della regione, suddiviso in nove fasce geografiche.Secondo le previsioni meteo, infatti, potrebbero verificarsi precipitazioni da isolate e sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulabili da deboli a moderati. L'allerta gialla rappresenta la prima (e la meno grave) di tre soglie crescenti di attenzione codificate dalla Protezione Civile a proposito del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico.