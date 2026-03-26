Allerta meteo gialla, chiusura momentanea per giardini Castello e Cimitero

Si comunica che, a causa dell'allerta meteo gialla diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia per "venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale", a partire dalle ore 12.00 della giornata di oggi Giovedì 26 Marzo e sino a cessato allarme è stata disposta la chiusura dei giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino. Si raccomanda, inoltre, alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.