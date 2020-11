Allerta gialla per piogge intense a partire da questa sera

La tregua è terminata: dopo diversi giorni di tempo sereno ecco tornare i temporali sulla Puglia. Da stasera, lunedì 16 novembre è prevista allerta meteo gialla dalle 20 e per le successive 24 ore, per temporali diffusi su tutta la regione.Stabili le temperature comprese tra 11 e 23° con venti provenienti da Sud. Per la Protezione civile, domani sarà una giornata grigia con piogge e temporali soprattutto in serata e temperature comprese tra i 15 ed i 17°. Miglioramento a partire da mercoledì 18 novembre.