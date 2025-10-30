AlGoRhythm Ensemble Italian Tour: grande successo per il tour tra Puglia, Basilicata e Abruzzo

Si è concluso con grande successo l'AlGoRhythm Ensemble Italian Tour, un'iniziativa culturale di ampio respiro che ha portato la musica contemporanea e popolare d'autore attraverso sei tappe in Puglia, Basilicata e Abruzzo. Il progetto, prodotto da Soundiff Soc. Coop. Impresa Sociale di Barletta e sostenuto dal Ministero della Cultura e da SIAE nell'ambito del programma Per Chi Crea, si è svolto dal 13 al 18 ottobre 2025Protagonista del tour è stato l'AlGoRhythm Ensemble, formazione cameristica di saxofoni nata nel 2021 con l'obiettivo di rivoluzionare il concetto di saxofono moderno. Composto da Nico Chirichella, Diego Vergari, Marco Mancini e Kimberly Cruel Castrillon, l'ensemble rappresenta l'eccellenza nella musica contemporanea per saxofono, esplorando le potenzialità dello strumento attraverso tecniche innovative, dal suono al timbro, dal ritmo alla dinamica, fino agli effetti fisici, percussivi ed acustici.Il tour ha toccato sei location di grande valore culturale e architettonico: Auditorium GOS a Barletta (13 ottobre), Auditorium Moro a Margherita di Savoia (14 ottobre), Auditorium M. dell'Aquila a San Ferdinando di Puglia (15 ottobre), Castello del Malconsiglio a Miglionico (16 ottobre), Palazzo Marchesale a Pomarico (17 ottobre) e Aurum a Pescara (18 ottobre).Ogni tappa ha rappresentato un'occasione unica per portare la musica d'arte contemporanea in territori ricchi di storia e tradizione, valorizzando luoghi simbolici e coinvolgendo un pubblico variegato. Il progetto ha dimostrato come la musica contemporanea possa dialogare con contesti diversi, dai castelli medievali agli auditorium moderni, creando un ponte culturale tra innovazione artistica e patrimonio territoriale.L'iniziativa ha raggiunto l'obiettivo di rendere accessibili esperienze culturali di alta qualità in aree spesso periferiche rispetto ai grandi circuiti concertistici, promuovendo un dialogo culturale vivo e innovativo. Il successo di pubblico ottenuto in tutte le tappe conferma la validità del progetto e l'interesse per le nuove frontiere della musica contemporanea.L'AlGoRhythm Ensemble Italian Tour rappresenta un modello virtuoso di valorizzazione culturale del territorio, dimostrando come l'investimento in musica d'arte possa generare valore sociale, educativo ed economico nelle comunità locali.