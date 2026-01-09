Libro
A Barletta la presentazione del volume sulla voce “Scienza in Canto” di Marco Lamacchia

In programma oggi venerdì 9 gennaio

Barletta - venerdì 9 gennaio 2026 12.00 Comunicato Stampa
Il Presidio del Libro di Barletta e l'Associazione Culturale "LettidiPiacere" presentano: "Scienza in Canto" la Voce, coma curarla e come prevenirne i disturbi di Marco Lamacchia con Antonella Fraccalvieri. La conversazione con gli autori sarà a cura di Irma Ciciriello. L'evento, è in programma, con ingresso libero, venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 19:00 nell'elegante e prestigiosa sede di AStare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.

Gli interventi musicali di canto lirico a cura di Antonella Fraccalvieri. L'iniziativa è della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.

"Scienza in Canto" non vuole sostituirsi ad un corso di canto o dizione, ma promette al lettore validi spunti e approfondite spiegazioni, utili non solo ai curiosi ma anche a cantanti e vocalist sia principianti che avanzati. Il volume funge da manuale teorico-pratico non solo sul canto, ma sulla voce in generale. Lamacchia, con un'abbondante bibliografia, fa scoprire al lettore la profondità e le potenzialità della voce umana, mentre la maestra Antonella Fraccalvieri guida il giovane cantante nella sua crescita personale da autodidatta con esercizi vocali tecnici, semplici e pratici.

"Scienza in Canto" offre al lettore approfondimenti e spunti preziosi. Rivolto non solo ai curiosi ma anche a cantanti e vocalist di ogni livello, questo volume si propone come un manuale teorico-pratico sulla voce umana in generale.

L'autore, Marco Lamacchia, attraverso un'abbondante bibliografia, guida il lettore a esplorare la profondità e le potenzialità della voce umana. L'opera non si limita al canto ma offre una visione completa sulla voce, rendendo il libro una risorsa indispensabile per chiunque desideri comprendere appieno questo strumento incredibile.

Con la guida esperta della maestra Antonella Fraccalvieri, "Scienza in Canto" diventa una risorsa preziosa per cantanti e vocalist, sia principianti che avanzati. Gli esercizi vocali tecnici, semplici e pratici proposti dalla maestra sono fondamentali per la crescita personale di chi si avvicina al canto, anche in modalità autodidatta.

Il libro si distingue per la sua approfondita trattazione teorica e pratica. Oltre a esplorare i fondamenti del canto, fornisce spiegazioni dettagliate sulla scienza che sottende il suono e la voce umana. Questo rende l'opera adatta non solo a chi desidera migliorare la propria tecnica vocale ma anche a coloro che sono affascinati dalla scienza della voce.
