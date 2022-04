A Barletta la conferenza "Gli uomini delle Crociate: tra fede, eroismo e spirito d’avventura"

Si svolgerà venerdì 29 aprile alle ore 18.45 presso la Basilica S. Maria Maggiore di Barletta la conferenza "Gli uomini delle Crociate: tra fede, eroismo e spirito d'avventura" a cura di Raffaele Pinto, Socio della Deputazione di Storia Patria per la Basilicata Grand'Ufficiale O.E.S.S.G.L'evento sarà introdotto da Comm. Dott. Lorenzo Chieppa, Preside Sezione Nazareth-Barletta O.ES.S.G. Seguiranno i saluti di S.E. Rev.ma Gr.Uff. Mons. Leonardo D'Ascenzo Priore Sezione Nazareth-Barletta O.E.S.S.G. e le conclusioni di S.E. Cav. Gr. Cr. Prof. Notaio Ferdinando Parente Luogotenente per l'Italia Meridionale Adriatica O.E.S.S.G.Con questa conferenza, Raffaele Pinto, da anni impegnato nella ricerca storica e con al suo attivo numerosi saggi presenti nelle principali biblioteche lucane e pugliesi, ha voluto rendere omaggio ai tanti uomini, noti ed ignoti, che, tra la fine dell'XI e la fine del XIII secolo, ebbero il coraggio di abbandonare lavoro, famiglia, comodità in Occidente, per intraprendere un viaggio dal quale nessuno gli avrebbe garantito un ritorno in salute e sicurezza. Nella ricostruzione del prof. Pinto, oltre al contesto generale in cui sono nate e si sono poi sviluppate le crociate, saranno puntualmente descritti alcuni personaggi, dell'uno e dell'altro fronte, alcuni più simili alle ascetiche figure di monaci-cavalieri a noi tanto care, altri, invece, decisamente più attratti dagli onori, dalle glorie e dalle ricadute concrete del loro impegno in Terrasanta.La conferenza sarà corredata da un ricchissimo apparato iconografico frutto di una lunga ricerca del relatore.