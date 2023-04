A Barletta il progetto “Make your way”

Un furgoncino rosso trasformato in un FabLab mobile. È il frutto del progetto "Make your way" di Arci Cafiero e (H)astarci, finanziato con 450 mila euro dal bando "Fermenti" della presidenza del consiglio dei Ministri.Ieri il mezzo ha fatto tappa all'Istituto "Cassandro-Fermi-Nervi" di Barletta: «Abbiamo realizzato un laboratorio mobile, il primo al mondo probabilmente, perché mai nessuno aveva pensato di mettere su quattro ruote macchinari di nuova tecnologia – ha spiegato il progettista Carmine Doronzo -. I ragazzi hanno toccato con mano il loro futuro: hanno imparato ad usare stampanti in 3D, macchine a taglio laser, frese a controllo numerico».Il progetto è orientato ai cittadini di ogni età residenti nei comuni e nei quartieri a rischio marginalità sociali, in cui saranno realizzati workshop, interventi di rigenerazione urbana e orientamento al mondo del lavoro per i più giovani che avranno voglia di sperimentare nuove esperienze. È, dunque, un appello ai ragazzi a "farsi strada", lasciando un segno tangibile lungo le strade di un viaggio all'insegna dell'innovazione tecnologica, culturale e sociale. «Abbiamo chiesto agli studenti – ha aggiunto ancora Doronzo – di portare dei progetti e una parte sono stati realizzati: in questa maniera hanno compreso la rapidità, l'immediatezza, con cui dalla teoria si può passare alla pratica. Gli oggetti realizzati resteranno alla scuola, come il caso della piccola libreria che sarà affissa all'interno della scuola»."Make your way" «porta con sé i nostri valori: il rispetto per l'ambiente, il lavoro condiviso, la collaborazione, quindi uscire dall'individualismo e mettere a disposizione le proprie idee per migliorare questi progetti, affinché poi si possa arrivare a dei prodotti finiti», ha concluso il progettista. Per questo, «ci muoveremo per tutta la Puglia – ha aggiunto Annarita Amoruso di (H)astarci -: abbiamo in programma sia eventi all'interno degli istituti scolastici, sia in piazza con eventi socio-culturali aperti a tutti, perché lo spirito di condivisione caratterizza il progetto». Prossima tappa del furgoncino tecnologico sarà la prossima settimana ad Andria.