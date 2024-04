Make Your Way, un furgone per portare l'innovazione tra i ragazzi

Un viaggio su ruote in tutta la Puglia, costruendo momenti di condivisione, workshop, laboratori e attività: il protagonista è ildiche negli ultimi mesi ha percorso chilometri su chilometri mostrando a studentesse, studenti e cittadini strumenti di ultima generazione. Il progetto, ideato dai circolidi Barletta edi Trani è giunto alla fase finale, dopo aver avviato all'uso di nuove tecnologie centinaia di giovani e ad aver stimolato la creatività nell'impiego di queste tecnologie in relazione alle peculiarità produttive e alle esigenze del territorio.Questa sera alle ore 18.30, nella sede dell'Arci Carlo Cafiero in via Paolo Ricci, 153, a Barletta, si terrà una conferenza per tracciare un bilancio sociale del progetto e disegnare la mappa delle relazioni sociali di cui ilsi è fatto promotore.Durante la serata saranno rilasciati gli attestati di partecipazione ai giovani che sono stati selezionati e hanno preso parte alla formazione specialistica di 100 ore, i quali avranno la possibilità di presentare i propri progetti e confrontarsi con le istituzioni del territorio.Interverranno per l'occasione, assessore alle politiche giovanili della regione Puglia,, presidente incubatore per l'innovazione e la creatività "Future Center", il presidente della provincia Batricercatore presso l'Università di Bari,, responsabile nuove tecnologie Make Your Way,, presidente Arci Carlo Cafiero,, dirigente scolastico I.T.E.T. Cassandro-Fermi-Nervi e la presidente dell'associazione (H)astarci,Al termine della conferenza la serata proseguirà all'insegna della musica e dell'aggregazione con un concerto live e dj set.«Ogni tappa di questo progetto ha rappresentato per noi un grande evento socio-culturale che ha arricchito noi e quanti ci hanno incontrato nelle scuole e nelle piazze» dicono i promotori del progetto. Nel 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso, attraverso il, di lanciare una nuova sfida per i soggetti del terzo settore. Tale sfida è stata raccolta sul territorio dai circolidi Barletta edi Trani, che hanno unito le loro forze per scrivere un progetto capace di favorire e sostenere le idee dei giovani, promuovendo la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica e sociale.