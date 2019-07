10 anni di carriera per Il Volo, in concerto a Barletta

La grande festa per i dieci anni di carriera de Il Volo sta per arrivare in Puglia, a Barletta il 27 luglio nel Fossato del Castello e a Lecce in piazza Duomo il 28 luglio. Due date imperdibili e particolari perché il Musica Tour in Puglia vedrà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble interpretare i loro successi accompagnati dalla band composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano), Bruno Farinelli (batteria) ma soprattutto dai venti elementi dell'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano e non solo. Dopo il successo riscosso con la sua performance al Teatro Ariston durante la serata dei duetti del 69° Festival di Sanremo, il violinista, poli-strumentista e compositore Alessandro Quarta è infatti ospite di alcune date del Musica Tour. Tra queste, ci sono Barletta e Lecce.Saranno dunque due live unici quelli in programma in Puglia che racconteranno i dieci anni di carriera e di amicizia de Il Volo, dai loro ultimi inediti alle cover più amate.Musica che resta, A chi mi dice, Grande amore, Il Mondo (Jimmy Fontana cover) Pensieri e parole (Lucio Battisti cover) My Way (Frank Sinatra cover) solo per citare qualche brano che Il Volo proporrà dal vivo a Barletta e a Lecce.Intanto, spopola in radio " A chi mi dice", il nuovo singolo, cover dell'adattamento in italiano di Tiziano Ferro del brano "Breathe Easy" dei Blue, impreziosito dalla celebre vocalità del trio.Il singolo è estratto dall'album "Musica" (Sony Music) che contiene, oltre al brano sanremese "Musica che resta" con il quale il trio ha conquistato il podio al 69° Festival di Sanremo, gli inediti "Fino a quando fa bene" e "Vicinissimo" e le cover di "Arrivederci Roma", "People", "La nave del olvido", "Lontano dagli occhi", "Be My Love", "La voce del silenzio" e "Meravigliosa Creatura". Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, il nuovo album dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta dieci anni di una lunga amicizia e di musica insieme."Musica" ha confermato ulteriormente il successo mondiale del trio arrivando nella la TOP 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all'Israele.I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent'anni, a riempire l'Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.In autunno Il Volo sarà in tour in Europa e poi con decine di date nelle città più importanti dell'America Latina. I festeggiamenti per i dieci anni di carriera del trio italiano più famoso al mondo, continueranno fino a maggio 2020 con concerti negli Stati Uniti, in Canada e... ancora tante sorprese!