Zampata di Scaringella e Bitonto battuto, ora sotto con lo Sciacca

Il modo migliore per avvicinarsi al mercoledì di coppa. Dopo tre turni di digiuno il Barletta torna al successo in campionato battendo 1-0 il Bitonto a Modugno. A decidere la sfida un centro di Scaringella al minuto 82'. Nel primo tempo padroni di casa pericolosi con un palo di Marchitelli, sui piedi di Dicuonzo invece, nel finale, la palla dello 0-2. Archiviato il match con i neroverdi bitontini l'appuntamento è ora a mercoledì alle 20.30 per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti al "Puttilli" contro lo Sciacca. Si ripartirà dall'1-1 dell'andata in Sicilia.