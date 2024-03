Verso Palmese-Barletta, Ciullo: «Gara difficile, dobbiamo essere all'altezza»

Una partita difficile, ma il Barletta non può fare calcoli: sul campo della Palmese bisognerà dare il massimo per provare a portare a casa un risultato positivo. Alla vigilia della gara in casa della squadra più in forma del campionato (18 punti su 24 a disposizione conquistai nel 2024) il tecnico biancorosso ha analizzato la situazione presentando l'impegno dei suoi.Ciullo ha riconosciuto immediatamente la forza di un avversario che "ha trovato la quadra con un tecnico bravo che conosco bene" e che "sta facendo grandi cose", ma allo stesso tempo ha sottolineato che "il Barletta deve pensare in casa propria, abbiamo le armi per far bene e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza anche di una partita difficile come questa".Per essere all'altezza bisognerà mostrare la determinazione giusta "nelle ultime settimane - ha affermato il tecnico - abbiamo mostrato miglioramenti, ma non basta. Abbiamo già affrontato squadre forti ben figurando ma senza riuscire a vincere, quindi serve qualcosa di più. Non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo e io mi comporterò da rullo compressore per chiedergli di dare sempre il massimo".Sulla sostituzione del terzino sinistro ex Manfredonia appiedato dal giudice sportivo il tecnico salentino ha mantenuto la consueta cautela non escludendo nessuna soluzione. "Può esserci Inguscio come anche Sepe, posso schierare Lacassia cambiando un po' gli interpreti della squadra, domani prenderò la decisione definitiva. Quel che è importante è il poter contare sui ragazzi a prescindere dall'età: ho giocatori validi e pronti ad adattarsi".Due gol realizzati nel 2024, entrambi nella gara con il Matera. Il Barletta fa fatica a trovare la via della rete e i suoi attaccanti non stanno vivendo un momento brilante. "Devono sapere che il gol può arrivare da un momento all'altro e partendo da questo devono concentrarsi per dare il massimo. Da ex attaccante capisco che per un 9 non segnare è un problema, ma il calcio è fatto di episodi e serve quello giusto: abbiamo bisogno di Diaz, La Monica e tutti gli altri, mi aspetto le giuste risposte".Quella di domani a Palma Campania è per il tecnico una gara "affascinante e stimolante, di quelle che tutti vorrebbero giocare". Ci saranno i tifosi del Barletta ai quali "vorremmo regalare qualcosa di bello, vorremmo essere noi a trascinare loro. Sarà un test importante per la nostra tenuta caratteriale, un banco di prova da superare".