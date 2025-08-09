Calcio
Tris del Barletta nel test con il Paternicum
A segno Fantacci, Manetta e Belladonna
Barletta - sabato 9 agosto 2025 19.44
Ancora un buon test. Nella seconda sfida amichevole nel ritiro di Moliterno il Barletta ha superato per 3-0 il Paternicum (Eccellenza Basilicata). A segno nel primo tempo Fantacci al termine di una bella azione orchestrata con Laringe e Da Silva. Sempre nella prima frazione gol di Manetta sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo tris di Belladonna. Per Da Silva 90' in campo. Ultima amichevole in Basilicata il 12 agosto contro il Baronissi.