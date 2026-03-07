Calcio a 5
Serie C2, le Final Four di Coppa Puglia al PalaDisfida il 21 e il 22 marzo
L'Adriatica Barletta in corsa per la vittoria del trofeo
Barletta - sabato 7 marzo 2026
Le Final Four della Coppa Puglia di Serie C2 si disputeranno a Barletta. Il PalaDisfida ospiterà le fasi conclusive della competizione di calcio a 5, con l'Adriatica Barletta che sfiderà Futsal Ceglie, Atletico Taranto e Soccer Altamura per la conquista del trofeo. L'appuntamento è previsto per il weekend del 21-22 marzo.
La società barlettana ha ottenuto l'ok per l'organizzazione dell'evento, con lo staff guidato dal tecnico Francesco Vaccariello e dal suo vice Felice Masulli. Decisivo nell'assegnazione della location il consigliere regionale Ruggiero Passero, che ha seguito l'iter fino alla scelta definitiva del PalaDisfida. Tra gli esponenti politici che hanno supportato la candidatura, anche il consigliere comunale Gennaro Calabrese.
L'Adriatica Barletta affronterà il Futsal Ceglie nella prima semifinale dell'evento. La vincente affronterà la squadra che prevarrà nel confronto tra Atletico Taranto e Soccer Altamura. Tra due settimane, si torna ad assegnare un trofeo nell'impianto barlettano.
La società barlettana ha ottenuto l'ok per l'organizzazione dell'evento, con lo staff guidato dal tecnico Francesco Vaccariello e dal suo vice Felice Masulli. Decisivo nell'assegnazione della location il consigliere regionale Ruggiero Passero, che ha seguito l'iter fino alla scelta definitiva del PalaDisfida. Tra gli esponenti politici che hanno supportato la candidatura, anche il consigliere comunale Gennaro Calabrese.
L'Adriatica Barletta affronterà il Futsal Ceglie nella prima semifinale dell'evento. La vincente affronterà la squadra che prevarrà nel confronto tra Atletico Taranto e Soccer Altamura. Tra due settimane, si torna ad assegnare un trofeo nell'impianto barlettano.