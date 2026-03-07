Paladisfida
Paladisfida
Calcio a 5

Serie C2, le Final Four di Coppa Puglia al PalaDisfida il 21 e il 22 marzo

L'Adriatica Barletta in corsa per la vittoria del trofeo

Barletta - sabato 7 marzo 2026
Le Final Four della Coppa Puglia di Serie C2 si disputeranno a Barletta. Il PalaDisfida ospiterà le fasi conclusive della competizione di calcio a 5, con l'Adriatica Barletta che sfiderà Futsal Ceglie, Atletico Taranto e Soccer Altamura per la conquista del trofeo. L'appuntamento è previsto per il weekend del 21-22 marzo.

La società barlettana ha ottenuto l'ok per l'organizzazione dell'evento, con lo staff guidato dal tecnico Francesco Vaccariello e dal suo vice Felice Masulli. Decisivo nell'assegnazione della location il consigliere regionale Ruggiero Passero, che ha seguito l'iter fino alla scelta definitiva del PalaDisfida. Tra gli esponenti politici che hanno supportato la candidatura, anche il consigliere comunale Gennaro Calabrese.

L'Adriatica Barletta affronterà il Futsal Ceglie nella prima semifinale dell'evento. La vincente affronterà la squadra che prevarrà nel confronto tra Atletico Taranto e Soccer Altamura. Tra due settimane, si torna ad assegnare un trofeo nell'impianto barlettano.
  • Calcio a 5
  • Barletta
Altri contenuti a tema
Barletta-Martina, nessun cambio di data per il Torneo di Viareggio: si gioca domenica 15 marzo Calcio Barletta-Martina, nessun cambio di data per il Torneo di Viareggio: si gioca domenica 15 marzo Termini scaduti, gli itriani avrebbero potuto chiedere lo spostamento entro le 12 di venerdì
Viale delle Belle Arti, in corso la rimozione di alberi precari e la liberazione dei corpi illuminanti La città Viale delle Belle Arti, in corso la rimozione di alberi precari e la liberazione dei corpi illuminanti Mercoledì il sopralluogo, operazioni al via. Basile: "Maggior sicurezza per il quartiere"
Apertura via Fornaci Vecchie a Barletta, dialogo tra Cannito e impresa edile Attualità Apertura via Fornaci Vecchie a Barletta, dialogo tra Cannito e impresa edile Sopralluogo del sindaco nella mattinata di mercoledì
Incidente stradale in via Regina Margherita, due feriti in codice rosso Cronaca Incidente stradale in via Regina Margherita, due feriti in codice rosso Impatto tra auto e moto, ancora in corso la ricostruzione della dinamica
Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Collettivo Exit: "Classe politica inadeguata" Territorio Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Collettivo Exit: "Classe politica inadeguata" La dura nota dell'associazione dopo il parere favorevole della Provincia BAT
Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Lodispoto: "Autorizzazione non di mia competenza" Territorio Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Lodispoto: "Autorizzazione non di mia competenza" Il commento del Presidente della Provincia BAT: "Ruolo limitato, pareri favorevoli di quasi tutti gli attori coinvolti"
Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Albanese: "Resta ferma opposizione, valuteremo ogni contromossa" Politica Ampliamento discarica Daisy a Barletta, Albanese: "Resta ferma opposizione, valuteremo ogni contromossa" Le parole dell'Assessore all'Ambiente dopo il parere favorevole della Provincia sull'espansione a San Procopio
Ampliamento discarica Daisy, Fratelli d'Italia Barletta: "Responsabilità chiare e individuate" Politica Ampliamento discarica Daisy, Fratelli d'Italia Barletta: "Responsabilità chiare e individuate" La nota degli esponenti cittadini: "Il PD non può nascondersi dietro un dito"
Barletta-Martina, ovvero la partita che fa la storia
7 marzo 2026 Barletta-Martina, ovvero la partita che fa la storia
Legambiente denuncia: «Barletta, città delle agavi»
7 marzo 2026 Legambiente denuncia: «Barletta, città delle agavi»
Sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, le iniziative del comprensivo Musti-Dimiccoli
7 marzo 2026 Sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, le iniziative del comprensivo Musti-Dimiccoli
Al via Housing First a Barletta: il progetto per restituire dignità e futuro alle persone senza dimora
7 marzo 2026 Al via Housing First a Barletta: il progetto per restituire dignità e futuro alle persone senza dimora
Giornata Internazionale della Donna: a Barletta un omaggio a Mariagrazia Vitobello
7 marzo 2026 Giornata Internazionale della Donna: a Barletta un omaggio a Mariagrazia Vitobello
Cianci: «Quanto vale per le istituzioni la salute dei cittadini?»
6 marzo 2026 Cianci: «Quanto vale per le istituzioni la salute dei cittadini?»
Anche il barlettano Giovanni Sfregola al giuramento dell’Accademia Militare di Modena
6 marzo 2026 Anche il barlettano Giovanni Sfregola al giuramento dell’Accademia Militare di Modena
Il progetto politico Per la Puglia si struttura su tutto il territorio regionale
6 marzo 2026 Il progetto politico Per la Puglia si struttura su tutto il territorio regionale
Blocco incentivi imprese, le preoccupazioni dell'associazione ASSINPRO
6 marzo 2026 Blocco incentivi imprese, le preoccupazioni dell'associazione ASSINPRO
"I Saraceni ", 50 anni di storia e sapori a Barletta
6 marzo 2026 "I Saraceni", 50 anni di storia e sapori a Barletta
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.