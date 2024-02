Prima Categoria: torna a vincere l’Audace, e l’Etra le dà una grossa mano

Risultati Prima Categoria Puglia- Girone A

Classifica dopo la 18esima giornata

Programma 19esima giornata, domenica 25 febbraio 2024

Torna al successo l'Audace del duo Iannone-Tanzi al "Manzi Chiapulin", superando per 4-1 il Real San Giovanni grazie alla doppietta di Matteo Di Noia e alle reti di Lazzaro Lomuscio e Cosimo Laboragine.Con questo successo Ruggiero Rizzi e compagni consolidano il secondo posto in ottica play off, staccando di tre punti Ideale Bari e Virtus Bisceglie, e restando a sei lunghezze dall'inarrestabile capolista Maracanà San Severo, che al "Ricciardelli" ha liquidato con un secco 5-2 l'Atletico Vieste, grazie anche alla tripletta di uno scatenato Michele Palmitessa e al gol del veterano Gaetano Zingrillo.Il secondo posto dell'Audace è stato inoltre consolidato dalla mezza impresa di una grandissima Etra Vancouver Barletta, raggiunta solo in pieno recupero (e solo su calcio di rigore) sul 2-2 sul proprio terreno l'Ideale Bari terza in classifica, dopo che i gialloneri barlettani erano andati per due volte in vantaggio grazie alle reti di Antonio D'Avanzo e Michele Bollino.Una grande prestazione quella dell'Etra, ma anche un colossale rimpianto non solo per la vittoria sfuggita all'ultimo respiro, ma anche, se non soprattutto, se si pensa alla sanguinosa sconfitta interna contro il Noicattaro (arrivata anch'essa sulla sirena) del turno precedente.Domani pomeriggio l'Etra, che adesso è penultima in classifica, ospita al "Manzi Chiapulin" la diretta concorrente Virtus Molfetta per una gara da vincere assolutamente per riagganciare il treno salvezza e giocarsela fino alla fine.Classifica alla mano, un grosso aiuto ai ragazzi guidati dal duo Martire-De Finis potrebbe e dovrebbe arrivare proprio dall'Audace, che domani sarà impegnata sul campo dell'Atletico Peschici ultimo in classifica.E' tempo infine di stracittadina in quel di San Severo, dove la capolista Maracanà se la vedrà coi cugini della Gioventù Calcio.Virtus Molfetta-Atletico Peschici 1-1; Maracanà San Severo-Atletico Vieste 5-2; Real Sannicandro-Audace Cagnano 1-2; Ideale Bari-2-2; Noicattaro-Gioventù San Severo 1-0;Real San Giovanni 4-1;Top Player Minervino-Virtus Bisceglie 2-3Maracanà San Severo 49;43; Ideale Bari e Virtus Bisceglie 40; Real San Giovanni 28; Audace Cagnano e TP Minervino 27; Atletico Vieste 25; Gioventù San Severo 21;Real Sannicandro 16; Virtus Molfetta 15; Noicattaro 14;11; Atletico Peschici 9.Atletico Peschici-; Atletico Vieste-Audace Cagnano; Gioventù Calcio San Severo-Maracanà San Severo; Real San Giovanni-Noicattaro; Virtus Bisceglie-Real Sannicandro; Ideale Bari-Top Player Minervino;-Virtus Molfetta