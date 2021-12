Padel over 50 a Barletta, i 5 vincitori

Grande affermazione oggi per la squadra padel over 50 del Tennis Village P Mennea.Vincono la fase interregionale Puglia-Abruzzo-Molise in trasferta a Foggia con risultati nettissimi battendo la squadra di casa ed il Pescara.Un applauso ai 5 top players: Giuseppe Daddato, Vitantonio Marzano, Nicola Bollino, Antonio Dimartino e Ruggiero Spadaro che tornano a casa con la coppa da primi classificati.