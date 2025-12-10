Il barlettano Antonio “Totto” Veneziani è Campione Italiano del circuito Under 18 di Padel

, in coppia con il suo compagno di allenamenti Luca Agostinacchio di Trani, si è aggiudicato il titolo di(Federazione Italiana Tennis e Padel).Totto non è nuovo ad imprese simili. Nel 2022 si aggiudicò il titolo di campione italiano under 14 e nel 2023 fu vicecampione italiano under 16.Totto e Luca si allenano presso il "Montefalcone Village" di Trani, nell'academy guidata dai maestri Enzo Perna e Joaquin Bolognese.Grande la soddisfazione al termine di una finale combattutissima, dove i ragazzi hanno conquistato il pubblico presente composto da giocatori, genitori e maestri provenienti da ogni parte d'Italia, non solo per la vittoria, ma per le loro qualità umane e sportive dimostrate dentro e fuori dal campo.Il torneo Master, culmine di un circuito di tornei regionali e riservato alle coppie della stessa regione, si è svolto a Grosseto presso gli splendidi campi del club The Village Padel & Tennis. Alla competizione hanno partecipato le due migliori coppie di ogni regione d'Italia. Il duo pugliese ha sbaragliato la concorrenza superando in ordine le rappresentative di Campania, Veneto e Lombardia, per poi approdare in finale contro gli amici siciliani Manfredi Lapunzina e Alessandro Pirrotta.