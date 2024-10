Motori - una penalità costa il podio a Benny Strignano e Alberto Di Folco

Gara 1 a Barcellona pregiudicata da un lungo in partenza del pilota romano che poi salta la via di fuga obbligatoria Una penalità di 20 secondi comminat

Una penalità di 20 secondi comminata alla Lamborghini numero 15 del team Rexal Villorba Corse, a causa delle conseguenze di un lungo alla fine del rettilineo di partenza, costa carissimo al duo Di Folco-Strignano che partiva dal terzo posto in griglia in gara 1 della tappa di Barcellona del Super Trofeo Lamborghini Europe.

La penalità è stata comminata perché dopo l'escursione fuori pista dopo la prima curva, Di Folco non è rientrato sul tracciato percorrendo la via di fuga obbligatoria.

Dopo l'incerta partenza Di Folco riusciva tuttavia a guadagnare la seconda posizione dopo il tornante Repsol (Curva 4) e a incalzare l'italiano del team VSR Mattia Micheletto, il quale però riusciva ad allungare il suo distacco fino a 3"6. Distacco che poi veniva annullato dall'ingresso della safety car, entrata in pista a causa di un incidente allo svizzero Leimer.

La mazzata per il duo Di Folco-Strignano purtroppo si materializza subito dopo il rientro della safety car, quando la direzione gara infligge alla Lamborghini numero 15 una penalità di 20" per le motivazioni di cui sopra.

La gara di Strignano, che entra a 22 minuti dal termine, a questo punto è ampiamente pregiudicata e, complice anche un'incertezza nella ripartenza dopo la seconda safety car, il pilota barlettano termina la gara all'ottavo posto. Piazzamento che sarà poi cancellato a causa della famigerata penalizzazione.

Cronaca di Gara 1

● La Lamborghini numero 15 di Alberto Di Folco e Benny Strignano parte dalla terza posizione in griglia. Si intravede qualche goccia di pioggia. La guida della prima parte di gara è affidata ad Alberto Di Folco;

● Dopo una partenza incerta Alberto Di Folco riesce a scavalcare Bonduel e Dimitrov e ad uscire al secondo posto dal tornante Repsol, alle spalle dell'altro italiano in gara Mattia Michelotto del team VSR;

● 40' al termine: l'uscita di pista della vettura dello svizzero Cedric Leimer (Categoria Am) causa l'entrata in pista della safety car, che annulla il vantaggio di 3"6 di Michelotto su Alberto Di Folco;

● 30' al termine: la safety car rientra ai box. La gara riparte con Michelotto in testa davanti a Di Folco e al leader della classifica generale Amary Bonduel e al bulgaro Georgi Dimitrov;

● 28' al termine: Michelotto allunga su Di Folco che adesso è incalzato da Bonduel. Primi ingressi ai box per la sosta obbligatoria e per il cambio pilota;

● 25' al termine: a Di Folco, Bonduel e Guerin viene comminata una penalità di 20 secondi da scontare a fine gara per non aver rispettato al via di fuga obbligatoria dopo un lungo in curva 1 a inizio gara;

● 22' al termine: Di Folco si ferma ai box per la sosta obbligata. Entra ora in gara Benny Strignano;

● 20' al termine: dopo la sosta obbligatoria, la Lamborghini guidata da Benny Strignano è ora quinta. Ma sulla vettura numero 15 pende la penalità di 20" comminata dalla direzione gara. Nel frattempo al comando della gara c'è Bonduel (anch'esso però penalizzato di 20"), che ha sopravanzato Frassineti, subentrato a Michelotto dopo la sosta;

● 15' al termine: safety car di nuovo in pista a causa di un incidente tra due vetture nelle retrovie;

● 10' al termine: safety car ancora in pista. La classifica, al netto delle penalizzazioni vede in testa Bonduel, davanti a Frassineti, Maloigne (che ha preso il posto di Dimitrov), Soederstroem (che ha sostituito il danese Largin Ali) e Benny Strignano;

● 4' al termine: la safety car rientra ai box dopo oltre dieci minuti a causa del prolungarsi delle operazioni di sgombero del tracciato dalle vetture incidentate. Non brillantissima la ripartenza di Benny Strignano che scivola al nono posto in pista;

● 30" al termine: errore di Balthasar che consente a Strignano di recuperare una posizione