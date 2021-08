Mennea Day 2021, il programma della manifestazione

Barletta riabbraccia il suo indimenticabile eroe. Le giornate disaranno dedicate al ricordo incancellabile di un protagonista e di un uomo, che ha onorato la vita e lo sport con il rigore e il sacrificio, la lealtà ed il sogno di un ragazzo di provincia arrivato sul tetto del mondo.L'atletica italiana ritrova nella città di origine la storia leggendaria die delle sue irresistibili volate. Questo è il momento ideale della celebrazione. Lo sport italiano è reduce da una serie di successi incredibili che, non solo inorgogliscono il cuore di noi italiani, ma come spesso accade in queste occasioni, avvicinano la gente allo sport e alle sue tante discipline, sia come spettatori che come atleti., a cui va il grande merito di aver coinvolto atleti professionisti dell'atletica nazionale ed internazionale. Tra questi spicca il nome del. La medaglia d'oro e la commovente storia di integrazione nobilitano il programma della domenica di sport e spettacolo.Non potevano mancare i, oltre che il supporto diper la buona riuscita della kermesse. Tra queste "" e "", oltre che "", il polo leader italiano nella formazione e-learning, da sempre a fianco dello sport.La manifestazione sportiva, che avrà luogo a Barletta, vivrà, dedicato ai piccoli atleti del futuro e, per questo, intitolato "". Sarà una bellissima festa che vedrà protagonisti i giovanissimi tra i sei e i tredici anni, i quali gareggeranno neiproprio, sarà il "",, promotore dell'atletica leggera, con all'attivo l'organizzazione di ben 5 edizioni biennali (a partire dal 2010) del Meeting Internazionale del Salto con l'Asta in Piazza -Jumping in the Square, che hanno registrato la presenza di campioni di caratura mondiale. Accanto a lui,Tra i partecipanti, si registrano alcuni nomi di eccellenza, che elevano notevolmente il livello della contesa e che saranno svelati pochi giorni prima dell'avvenimento.Ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima festa all'insegna dello sport presente e futuro. Il giusto modo di ricordare, salutare e celebrare Pietro Mennea. Un vero galantuomo ed un testimone nobile dello studio e della correttezza, dell'impegno strenuo nell'essere cittadino protagonista anche nella vita sociale. Valori in cui si identificano sicuramente gli organizzatori e i partecipanti di questo evento.Barletta non dimentica mai il suo figlio migliore.Per aggiornamenti sul programma, protagonisti e curiosità tutto sulle