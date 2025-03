Dodici anni fa ci lasciava Pietro Mennea, la Freccia del Sud

La Freccia del Sud, primatista mondiale, Cinque Olimpiadi, Quattro finali olimpiche consecutive sui 200mt, Campione Olimpico a Mosca, tre medaglie Olimpiche, due medaglie mondiali, sette medaglie ad un Campionato Europeo.Sono passati dodici anni dalla prematura scomparsa di Pietro Mennea, che ha dato lustro all'Italia sportiva, alla sua Barletta e alla Puglia. Non passa giorno in cui le gesta e i risultati sportivi non siano contemplati nei libri, nei ricordi, nelle foto, che noi pugliesi custodiamo quasi gelosamente e che ci precedono in ogni ambito quando rappresentiamo l'atletica pugliese.Il presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia, Eusebio Haliti, lo ricorda con queste parole: «Pietro Mennea: il barlettano, il pugliese, il figlio del Sud che ha saputo dimostrare al mondo intero come la determinazione e il sacrificio possano trasformare l'impossibile in realtà. La sua eredità morale e umana rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, da custodire, preservare e trasmettere alle giovani generazioni, affinché il suo esempio continui a ispirare e a guidare il futuro del nostro territorio. Un atleta straordinario, un uomo eccezionale».