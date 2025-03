Lattanzio gol, Barletta batte Sciacca e vola in semifinale di Coppa Italia Dilettanti

Il timbro di capitan Lattanzio alla mezz'ora per strappare il pass qualificazione. Nella notte del "Puttilli" Barletta batte Sciacca 1-0, un risultato che dopo l'1-1 dell'andata vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia Dilettanti contro il Giulianova. Tra sette giorni l'andata al "Puttilli" contro gli abruzzesi.Barletta (3-4-1-2): Staropoli; Giambuzzi, De Gol, Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola, Lavopa; Strambelli; Lattanzio, Lopez (24' st. Scaringella). A disp. Massari, Pinto, Bayo, Dicuonzo, Rotondo, Leone, Dibenedetto, Parisi. All. De CandiaSciacca (3-5-2): Keba; Cipolla, Jammeh (45' st. Genco), Caternicchia (43' st. Galfano); Di Mercurio, Fricano, Licata (19' st. Erbini), D'Amico (28' st. Catanzaro), Camara (32' st. Gomes); Kari, Margaritini. A disp. Sabella, Graci, Rotolo, Venezia. All. GalfanoArbitro: Calabrò di Reggio CalabriaReti: 29' Lattanzio (B)Note: calci d'angolo: 5-4; ammoniti: Camara, D'Amico e Cipolla (S), Giambuzzi e De Gol (B); recuperi: pt. 0', st. 4'Primo tempo5' Break di Lobosco a centrocampo di Lobosco, il 19 calcia in porta e trova la risposta di Keba che devia in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto.29' GOOOOOOOOLLLLLLLL del Barletta! La sblocca Riccardo Lattanzio! Punizione di Bernaola per la testa del 21, parabola beffarda che supera Keba e fa 1-0!38' Va giù in area Lavopa toccato duro da Jammeh, lascia correre il direttore di gara.41' Punizione di Giambuzzi dalla lunga distanza, blocca Keba.44' Altra punizione, Strambelli calcia sopra la traversa.45' Si va a riposo senza recupero, 1-0 per il Barletta.Secondo tempo2' st. Lattanzio da fuori, Keba c'è. Poco dopo rinvio fallito da Jammeh, palla sui piedi di Lopez che non riesce a dar forza al tiro e favorisce l'intervento dell'estremo ospite.9' st. Prima opportunità per lo Sciacca. Punizione dalla lunga distanza calciata da Di Mercurio e palla che finisce a lato, ma non di molto.10' st. Risponde il Barletta con un'azione caparbia di Turitto in area, Keba c'è.19' st. Nello Sciacca dentro Erbini per Licata.20' st. Ci prova Lavopa a giro, nessun problema per Keba che blocca.24' st. Nel Barletta dentro Scaringella per Lopez.28' st. Cambio Sciacca, Catanzaro prende il posto di D'Amico.32' st. Ancora cambio Sciacca, dentro Gomes per Camara.33' st. Che occasione per Scaringella! Ripartenza guidata da Mariani che serve il centravanti tutto solo davanti a Keba, bravo a dirgli di no.42' st. Che brivido per il Barletta. Punizione di Erbini per la testa ravvicinato di Kari, la risposta di Staropoli è straordinaria. Si resta sull'1-0.43' st. Nello Sciacca dentro Galfano per Caternicchia.45' st. Ancora cambio Sciacca, dentro Genco per Jammeh49' st. Finisce qui! Barletta batte Sciacca 1-0 e vola in semifinale.