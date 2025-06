La Hopman Cup si avvicina e in Puglia si scende in campo per prepararsi ad accogliere il grande tennis

In Puglia si scende in campo per prepararsi ad accogliere il grande tennis. Manca, infatti, meno di un mese alla, il prestigioso torneo che arriva quest'anno in Italia per la prima volta,in Puglia,Sui due campi appositamente realizzati alla Fiera del Levante, si sfideranno 12 giocatori di grande rilievo nel panorama del tennis internazionale. A cominciare dall'italiana, vincitrice sia del singolare che del doppio, con Sara Errani, agli Internazionali di Roma. Con la Errani ha anche conquistato il doppio femminile al Roland Garros, per loro primo titolo Slam di coppia. La Paolini scenderà in campo a Bari in coppia con, reduce della vittoria dell'ATP 500 ad Amburgo. Proveranno ad espugnare i campioni in carica della nazionale croata, composta daSi prevedono agguerriti match all'ultimo punto anche controin coppia conconconnel team Francia, econNelle settimane che precedono questo evento internazionale, atteso da appassionati di tennis, ma anche da turisti e curiosi, tante le iniziative in corso in tutto il territorio regionale, a cominciare dal circuito di tornei, organizzato con FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Si stimano circatra lecoinvolte: Giovanili (under 10 / 12 /14) dal 31 maggio al 5 luglio a Galatina, Brindisi, Bari e Palagiano, Open (maggiori classificati d'Italia) dal 28 giugno al 5 luglio a Taranto e Bari, e TPRA (amatori) dal 1 al 13 luglio in tutte le sei province pugliesi. Non mancano partecipanti di altre regioni (Sicilia, Lazio, Basilicata e Molise) e sono alla verifica del tesseramento anche le iscrizioni ricevute da giovani tennisti australiani e maltesi. Ambitissime, che si disputeranno proprio durante l'Hopman Cup a Bari, ilper gli Under eper Open e TPRA, nel format del, con coppie abbinate a sorteggio tra i vincitori delle rispettive categorie.Sempre in vista dell'inizio di Hopman Cup, sarà proprio il direttore sportivo,(ex tennista croata, già n° 4 al mondo, vincitrice del Grand Slam dell'Open di Francia, di numerosi WTA 1000, 500 e 250, oltre che, nel 1996, proprio della Hopman Cup), a tenere "" rivolte a bambini e ragazzi in alcuni tennis club pugliesi nei primi giorni di luglio. La Majoli scenderà in campo, assistendo agli allenamenti e dando dimostrazioni pratiche, oltre che suggerimenti a giocatori, insegnanti ed allenatori.Unaquella di Hopman Cup, in cui i giocatori non rappresentano solo se stessi, ma il proprio Paese e si sfidano in singolare maschile, singolare femminile e doppio misto con un obiettivo comune: portare a casa il trofeo con oltre 30 anni di storia. Appuntamento in campo ogni pomeriggio alle 17.30. Le squadre, divise in due gruppi, si affronteranno in un villaggio del tennis di oltre 10mila mq, con due campi in cemento circondati da tribune capaci di ospitare 5mila spettatori.Cinque giorni di grande spettacolo, per un evento di richiamo internazionale, i cui biglietti venduti in prevendita hanno già ampiamente superato quota 6mila.Per info e biglietti: www.hopmancup.com