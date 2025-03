Kombat Mania 2025, a Barletta in evidenza Daniele Scuro: ora testa al titolo europeo ISKA

Successo di pubblico e partecipanti per l'edizione 2025 di Kombat Mania a Barletta, ormai un appuntamento tradizionale nella città della Disfida. Domenica 23 marzo le sale dell'Ipanema Club hanno ospitato 30 incontri e 60 atleti nell'evento organizzato dalla palestra Sportslab del maestro Antonio Lisi, sotto l'egida di Csen e Fight 1. Adrenalina e competizione si sono uniti, dando vita a una sei ore che ha appassionato i circa 300 spettatori presenti. Accanto alle classi Speranza, Cadetti, Junior e Senior, a rendere ancora più avvincente l'evento con partecipanti da Puglia, Sicilia e Calabria ci sono state le sessioni riservate alla kickboxing e - prima volta a Barletta - alla muay thai, con due match professionistici ospitati.Copertina per Daniele Scuro, che ha vinto il match più importante della serata superando il catanese Mattia Distefano del Team Pantera Gym Pro nel match clou della categoria 59kg Fight Code Rules. «Il pubblico ha risposto, la macchina organizzativa ormai è perfetta - la soddisfazione di Antonio Lisi - per la prima volta in città abbiamo ospitato due match professionistici di questa disciplina e questo per noi è motivo di orgoglio. Daniele Scuro con questa vittoria si candida al titolo europeo ISKA che ospiteremo il 5 luglio a Barletta». Un appuntamento già in agenda, che entrerà nel vivo nelle prossime settimane. «Siamo soddisfatti della risposta ricevuta - spiega Angelo Falcone dall'organizzazione - crediamo tanto nella cooperazione. C'è bisogno sempre di sinergie, con il coinvolgimento del territorio e delle imprese locali, per supportare gli sport minori e in generale lo sport e i suoi valori». Tra i talenti locali che si sono distinti nel corso dell'evento, trovano spazio anche i nomi di Corrado Corvasce, Tommaso Distaso, Vincenzo Sguera, Stefano Napoletano, Michele Strignano, Silvestro Cisternino, Nadia Gorgoglione, Domenico Dicataldo, Michelangelo Lasala e Giuseppe Dagnello.