Karting: ottimo esordio per i ragazzi del “Benny Strignano Racing Team”
Una vittoria e un secondo posto per i ragazzi formati dal pilota barlettano
Barletta - lunedì 2 marzo 2026 11.27
Le prime grosse soddisfazioni per Benny Strignano in questo 2026, arrivano dai ragazzi formati dalla sua Driving School, che all'esordio assoluto in competizioni a livello nazionale, nelle gare disputatesi ieri presso il Kartodromo "Della Murgia" di Cassano Murge, hanno portato a casa, per il "BS Racing Team", risultati che vanno ben oltre le aspettative della vigilia.
Le gare interregionali, disputatesi nell'ambito della Coppa Italia Zona 5 (Puglia, Basilicata e Calabria), hanno visto per la categoria karting 125KZ Rookie l'esordio con vittoria del giovane cerignolano Giovanni Sellitri, davanti al barlettano Abramo Ferrara, giunto secondo.
Buoni risultati per il BS Racing Team, anche nella categoria "60Mini GR3 Under 10", con il quarto posto di William Zicchino, e il sesto del molfettese Enrico Crocetta.
Le prossime gare di Coppa Italia Karting Zona 5, vedranno dis cena i ragazzi del BS Racing Team domenica 29 marzo al kartodromo "Pista Salentina" di Ugento.
