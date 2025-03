In vista dello Sciacca, il Barletta si riabitua a vincere

Torna alla vittoria il Barletta, e lo fa a tre giorni dal match di coppa decisivo contro l'Unitas Sciacca.Torna a vincere il Barletta, e lo fa in casa una squadra, il Bitonto, che contro l'undici di Pasquale De Candia si giocava le residue speranze di provare ad acciuffare una già di per sé difficilissima salvezza diretta, visto il calendario particolarmente ostico che attende i neroverdi di Francesco Modesto nelle ultime quattro gare della stagione regolare.Torna a vincere il Barletta, ed è questa forse la cosa più importante, perché d'accordo il campionato già stravinto e la testa alla Coppa Italia, ma proprio perché con l'approssimarsi del rendez-vous di mercoledì sera con lo Sciacca era di fondamentale importanza riaccendere l'interruttore della concentrazione e della voglia di portare a casa una vittoria dopo le due sconfitte contro Bisceglie e Polimnia, e dopo i due pareggi contro la Nuova Spinazzola, e nel match di andata di coppa con lo Sciacca giocato per oltre 70 minuti con un uomo in più.Certo, quello disputato dal Barletta al "Palmiotta" di Modugno, difficilmente passerà alla storia come quello che in America Latina definirebbero come "partido inolvidable" (indimenticabile)", o più semplicemente "partidazo", però, ripetiamo, era necessario per i biancorossi tornare a riabituare il palato al gusto della vittoria.Quanto al Bitonto, la sconfitta contro i biancorossi costringe ora la squadra neroverde a giocarsi il tutto per tutto per puntare quanto meno a giocare in casa, e con due risultati su tre, lo spareggio salvezza, dal momento che: oltre al successo per 2-1 sul Novoli di una ringalluzzita Nuova Spinazzola, a quello prevedibile dell'Atletico Racale per 1-0 sul campo del già retrocesso Molfetta, e al salomonico zero a zero tra Manduria e Massafra, la 34esima giornata del campionato di Eccellenza di Puglia ha visto il pressoché scontato successo per 2-0 dell'Unione Calcio Bisceglie sull'Arboris Belli. Successo che ha consentito alla squadra ora guidata da Luca Rumma di scavalcare in classifica proprio il Bitonto.Per quel che riguarda invece i piazzamenti play off, la quintultima giornata di campionato ha visto il Galatina consolidare la pria seconda posizione, dopo l'importantissimo successo esterno per 1-0 nel derby di Gallipoli; così come altrettanto ha fatto la Polimnia terza in classifica, tornata vincitrice per 2-1 dalla trasferta di Campi Salentina.Perde invece terreno l'Atletico Acquaviva (che deve comunque recuperare il match con l'Atletico Racale), sconfitto in casa per 1-0 da un Bisceglie piombato per la prima volta in zona playoff, nella quale prende il posto del Canosa, che dopo quelli contro Arboris Belli, Molfetta e Nuova Spinazzola, commette un altro grave passo falso contro squadre di bassa classifica facendosi imporre il 2-2 interno contro il Corato.Tre punti d'oro, infine, per il Foggia Incedit, che vince a Ginosa per 2-0, vedendo così salire decisamente le proprie ambizioni di salvezza diretta.