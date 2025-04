Il Trophy Tour 2025 fa tappa al Circolo Tennis Barletta

Barletta, 10 aprile 2025 – Il Circolo Tennis Barletta annuncia una tappa d'eccezione del "Trophy Tour 2025", in programma sabato 12 aprile alle ore 11:30 presso la Club House del Circolo. Per la prima volta contemporaneamente in Puglia, verranno esposti in versione originale i due trofei che rappresentano il trionfo e il primato del tennis italiano a livello mondiale: la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis. Un evento unico, organizzato sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che celebra i successi straordinari delle Nazionali azzurre e il ruolo centrale del tennis italiano nel panorama internazionale.Alla cerimonia interverranno alcune delle principali autorità tennistiche regionali e nazionali: Savino Lapalombella, Presidente del Circolo Tennis Barletta; Isidoro Alvisi, Vice Presidente Nazionale FITP; Francesco Mantegazza, Presidente FITP Puglia; Raffaello Strignano, Delegato Regionale FITP Puglia. Vi sarà inoltre la preziosa testimonianza di Michelangelo Dell'Edera, Team Manager della Squadra Nazionale di Coppa Davis, che condividerà riflessioni e aneddoti legati ai recenti trionfi azzurri.Il Circolo Tennis Barletta invita soci, appassionati e cittadini a partecipare a questa celebrazione storica per il tennis italiano e per la nostra comunità sportiva locale.