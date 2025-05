Il barlettano Luciano Binetti e il tranese Gianni Fortunato campioni di doppio TPRA

Il barlettano Luciano Binetti, tesserato per il Circolo Tennis Barletta "Hugo Simmen", e il tranese Gianni Fortunato (Circolo Tennis Bari) si sono aggiudicati il Master Nazionale di tennis doppio TPRA Expert Level, svoltosi a Roma presso il T.C. Play Pisana.



Dopo essersi imposti nel Master Regionale, la coppia pugliese - testa di serie numero 1 - ha dominato anche nel tabellone nazionale, superando nell'ordine le rappresentanti delle regioni Sardegna, Liguria, Lazio e, in finale, la coppia testa di serie numero 2, proveniente dalla Lombardia con il punteggio di 9-5.



Un risultato prestigioso per l'intero movimento tennistico Tpra della regione e un buon trampolino di lancio in vista delle Epic Finals che si svolgeranno a Torino il prossimo ottobre.