Il Barletta si accende solo nel finale, a Manduria è 0-0

Il forcing finale non basta e a Manduria il Barletta si ferma sullo 0-0. Dopo un primo tempo soporifero i biancorossi alzano il forcing e soprattutto nel finale vanno vicini allo 0-1, clamoroso il palo di Strambelli. Il quarto pareggio stagionale su 23 gare di campionato non cambia però le carte in tavola, il vantaggio sulla Polimnia resta di 16 punti. Ora testa alla sfida di domenica con il Corato al "Puttilli", giovedì prossimo invece a Galatina la gara di andata della finale di Coppa Italia Puglia.Manduria (3-5-2): Maggi; Farucci, Chiochia, Stranieri; Carrozzo, D'Ettorre (30' st. Cutrone), De Sousa, Balanda, Rizzo (34' st. Sosa); Vapore, Perchaud. A disp. Schettino, Teixeira, Caragnulo, Sernia, Palumbo Martina, Zuccaro. All. MarsiliBarletta (3-4-3): Staropoli; Casella, Montrone, De Gol; Turitto (24' st Lavopa), Mariani (24' st. Scaringella), Bernaola, Belladonna; Strambelli, Lopez, Dicuonzo (24' st. Leone). A disp. Massari, Capuano, Bayo, Giambuzzi, Rotondo, Dibenedetto. All. De CandiaNote: calci d'angolo 0-4; ammoniti: Belladonna, Strambelli, Montrone e Lavopa (B), Sosa, Chiochia e Vapore (M); recuperi: pt. 2', st. 8'Primo tempo6' Brivido per il Barletta, Farucci mette in mezzo all'area un pallone che nessun compagno riesce a battere a rete7' La risposta di Strambelli, tiro a giro respinto da Maggi di pugno.30' Gara soporifera. Il Barletta prova a far gioco ma è impreciso, Manduria che agisce di rimessa senza però creare grattacapi a Staropoli.42' Ci prova Strambelli che aggira Stranieri e calcia da distanza siderale senza trovare il bersaglio.45' Che occasione per il Barletta! Ripartenza orchestrata da Strambelli e Dicuonzo, il numero 10 sbaglia la misura dell'assist per il giovane compagno che era tutto solo davanti a Maggi con palla che scivola sul fondo.47' Finisce qui la prima frazione, 0-0 il punteggio al Dimitri.Secondo tempo1' st. Uscita rischiosa di Staropoli, non ne approfitta il Manduria.4' st. Bernaola mette un gran pallone sulla testa di Belladonna che però non trova la porta.6' st. Ci prova Mariani da fuori, palla altissima sopra la traversa.12' st. Gran botta di D'Ettorre per il Manduria, palla di poco alta.16' st. Conclusione di Turitto servito da Lopez, blocca a terra Maggi.24' st. Triplo cambio per il Barletta. Vanno dentro Leone, Lavopa e Scaringella per Dicuonzo, Turitto e Mariani.26' st. Subito pericoloso Scaringella che si infila tra le maglie biancoverdi, Maggi è bravo a murarlo in uscita.28' st. Maggi dice di no a Strambelli! Gran parata di Maggi su Strambelli, palla in corner. Sugli sviluppi colpo di testa di De Gol e ancora bravo l'estremo del Manduria.30' st. Cambio Manduria, dentro Cutrone per D'Ettorre.31' st. Scambio Lavopa-Strambelli, conclusione del 10 che finisce fuori di pochissimo con deviazione.32' st. Va via di forza Scaringella, calcia in porta ma senza trovarla.34' st. Cambio Manduria, dentro Sosa per Rizzo.36' st. Incrocio dei pali colpito da Strambelli! Punizione da posizione defilata del 10 che sbatte sul legno.38' st. Lavopa per la testa di Lopez, palla sul fondo.49' st. Strambelli calcia una punizione insidiosa, la palla scorre via in area senza nessuna deviazione.53' st. Ultima opportunità per il Barletta con De Gol che tocca il pallone calciato da Strambelli su punizione ma non impensierisce Maggi. Finisce qui, Manduria-Barletta è 0-0.