Gravina-Barletta 0-2, le pagelle del match

Malagnino e Lattanzio, il Barletta si prende la vetta solitaria. Il successo sul campo del Gravina è di quelli pesanti per i biancorossi. Di seguito le pagelle del match.Per lui solo normale amministrazione.Il cross per la testa di Lattanzio è disegnato con il compasso, vale il gol che chiude il match.Controlla bene Santoro.Gara di alto livello, dalle sue parti non si passa.La reazione che ci si aspettava dopo le difficoltà con il Martina. Gioca una gara attenta e sicura, si fa anche vedere a tutto campo.Detta i ritmi della partita, gioca con il pilota automatico.Torna titolare dopo circa un mese e all'inizio soffre un po'. Cresce con il passare dei minuti e si guadagna una meritata sufficienza. (Entra per addormentare ulteriormente la gara e fa il suo)Ha il merito di stappare la partita. Bravo e scaltro ad arrivare sul pallone ciccato dal Laringe, freddo e preciso nel metterlo in porta. (Qualche guizzo dei suoi)L'assist per Malagnino, la palla che avvia l'azione dello 0-2 e un gol mancato solo per la grande risposta del portiere.È lui a suonare la carica con il primo tiro biancorosso alla mezz'ora, manca il pallone dello 0-1 (dopo aver condotto lui stesso la ripartenza) che però viene raccolto da Malagnino. Spina nel fianco. (dal 37' st. Giambuzzi sv)Quarto gol consecutivo, questa volta però la gioia non arriva dal dischetto ma con un colpo di testa chirurgico. Straordinario. (dal 39' st. Alma sv)Serenità, equilibrio, maturità. Con questi ingredienti il Barletta si è preso il primato in solitaria, a metterli insieme lo "chef" venuto dalle Marche.