Riccardo Lattanzio
Riccardo Lattanzio
Calcio

Gravina-Barletta 0-2, le pagelle del match

Lattanzio e Coccia al top

Barletta - lunedì 23 marzo 2026 0.48
Malagnino e Lattanzio, il Barletta si prende la vetta solitaria. Il successo sul campo del Gravina è di quelli pesanti per i biancorossi. Di seguito le pagelle del match.

Fernandes 6: Per lui solo normale amministrazione.

Coccia 7: Il cross per la testa di Lattanzio è disegnato con il compasso, vale il gol che chiude il match.

Manetta 6.5: Controlla bene Santoro.

Bizzotto 6.5: Gara di alto livello, dalle sue parti non si passa.

Ragone 6.5: La reazione che ci si aspettava dopo le difficoltà con il Martina. Gioca una gara attenta e sicura, si fa anche vedere a tutto campo.

Franco 6.5: Detta i ritmi della partita, gioca con il pilota automatico.

Piarulli 6: Torna titolare dopo circa un mese e all'inizio soffre un po'. Cresce con il passare dei minuti e si guadagna una meritata sufficienza. (dal 30' st. Cerutti 6: Entra per addormentare ulteriormente la gara e fa il suo)

Malagnino 7: Ha il merito di stappare la partita. Bravo e scaltro ad arrivare sul pallone ciccato dal Laringe, freddo e preciso nel metterlo in porta. (dal 28' st. Dicuonzo 6: Qualche guizzo dei suoi)

Da Silva 7: L'assist per Malagnino, la palla che avvia l'azione dello 0-2 e un gol mancato solo per la grande risposta del portiere.

Laringe 6.5: È lui a suonare la carica con il primo tiro biancorosso alla mezz'ora, manca il pallone dello 0-1 (dopo aver condotto lui stesso la ripartenza) che però viene raccolto da Malagnino. Spina nel fianco. (dal 37' st. Giambuzzi sv)

Lattanzio 7: Quarto gol consecutivo, questa volta però la gioia non arriva dal dischetto ma con un colpo di testa chirurgico. Straordinario. (dal 39' st. Alma sv)

Paci 7: Serenità, equilibrio, maturità. Con questi ingredienti il Barletta si è preso il primato in solitaria, a metterli insieme lo "chef" venuto dalle Marche.
  • Barletta 1922 srl
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