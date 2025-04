Due coppe che hanno scritto la storia: arriva in Puglia il Trophy Tour 2025

Il Circolo Tennis "Hugo Simmen" di Barletta ha offerto in mattinata agli appassionati di Barletta un'occasione straordinaria per ammirare i due iconici trofei vinti dalle nostre nazionali:e la, un modo per celebrare i successi dell'Italia a livello mondiale.I trofei sono attualmente esposti presso la club house della struttura, e lo saranno fino al primo pomeriggio di domani, domenica 13 aprile. Questa mattina c'è stata la cerimonia di presentazione con la partecipazione di Isidoro Alvisi, vicepresidente FITP, Francesco Mantegazza, presidente comitato regionale FITP Puglia, Savino Lapalombella, presidente del Circolo Tennis Barletta e Raffaello Strignano, delegato BAT della FITP. Durante l'evento è intervenuto anche Michelangelo Dell'Edera, membro del settore tecnico nazionale di Federtennis.Queste le parole del presidente del circolo "Hugo Simmen" Savino Lapalombella: "Sono veramente orgoglioso, in qualità di presidente, di avere qui due coppe davvero importanti. È un onore, e per questo ci tengo a ringraziare la federazione, in particolare Isidoro Alvisi e il team manager Michelangelo Dell'Edera".Conclude Isidoro Alvisi, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP): "La celebrazione della coppa Davis e della Billie Jean Cup viene fatta in Puglia a partire dal Circolo Tennis di Barletta, e poi continuerà presso altri circoli prestigiosi della nostra regione. È la testimonianza e il riconoscimento di quanto la Puglia tennistica abbia dato al tennis italiano. Sappiamo che ci sono tanti appassionati di questo sport e queste esposizioni sono un modo per fidelizzare un momento storico per il tennis italiano; noi siamo orgogliosi che l'Italia possa esportare nel mondo una cosa così bella".