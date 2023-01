Continua l’irresistibile marcia di Etra Vancouver e Audace Barletta

Osserveranno un turno di riposo, per lasciar spazio alla finale regionale di Coppa Italia tra Manfredonia e Manduria, tutti i campionati dilettantistici regionali pugliesi, compreso naturalmente quello di Seconda Categoria nel quale militano Audace ed Etra Vancouver, le squadre barlettane che nel girone A stanno facendo letteralmente un altro sport, avendo vinto tutte le gare di campionato, tranne lo scontro diretto dello scorso 18 dicembre terminato, come noto, sul punteggio di 1-1.Mercoledì si sono giocate inoltre le gare di andata dei quarti di finale della Coppa Puglia di Prima Categoria, tra cui l'interessantissimo confronto del Manzi Chiapulin tra l'Audace Barletta e il Canusium, formazione al comando della classifica del girone A di Prima Categoria, e rimasta imbattuta fino al confronto con l'Audace, terminato per 3-2 a favore di De Lorenzo e compagni. Un successo, che a prescindere dall'esito della gara di ritorno in quel di Canosa, ci dà l'esatta dimensione della forza della compagine allenata da qualche giorno da mister Francesco Larosa.Per quanto riguarda invece l'ultimo turno di andata di campionato, disputatosi domenica scorsa, l'Audace si è imposto con un disarmante 5-0 in casa del Real Olimpia Terlizzi, mentre l'Etra Vancouver Barletta ha rifilato un "dignitoso" 4-1 al Castelluccio dei Sauri penultimo in classifica con un'altra tripletta di Michele Palmitessa giunto a 17 reti in sole 13 partite.Continua così lo schiacciante dominio barlettano nel girone, reso ancora più evidente dalla sconfitta a tavolino subita dall'Atletico Apricena terzo in classifica in casa con la Torittese a causa di un'irregolarità riguardante un suo giocatore schierato nella formazione iniziale.Il torneo di Seconda Categoria riprenderà domenica 22 febbraio con l'Audace impegnata ancora in trasferta, questa volta a Bitetto, e con l'Etra che al Manzi Chiapulin ospiterà l'Elce Deliceto.