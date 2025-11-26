Campionati italiani di pugliato, due settimane da ricordare per l'Asd Gladiator Gym

"Con la vittoria del campionato italiano di pugilato, da parte del pugile dilettante Michele Paolicelli, della Asd Gladiator Gym, si chiude un ciclo di match che non può far altro che far sorridere i Maestri Antonio Cinieri e Domenico Di Paola per gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due settimane". Così la dirigenza della società."Infatti, dopo le diverse medaglie d'oro conquistate ai CAMPIONATI ASSOLUTI di K-1 Rules e Mhuai Thay lo scorso 8 e 9 novembre presso il Paladisfida di Barletta, nella giornata di ieri, per la prima volta in assoluto per un barlettano - categoria pesi massimi -, c'è stata la conquista della Medaglia d'Oro ai Campionati Italiani di pugilato ad Olbia in Sardegna.Un grande traguardo professionale per i M° Cinieri e Di Paola, che in poco più di 5 anni di attività continua a sfornare campioni. Un progetto nato nell'agosto del 2020, in piena pandemia, dall'idea dello stesso Di Paola insieme a Michele Dibenedetto, attuale dirigente e socio della SSD Barletta 1922."Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri atleti, ma proprio tutti, compresi quelli che non solcano le corde del ring ma anche e soprattutto agli sparring partner che si mettono a disposizione per preparare al meglio i nostri meravigliosi fighter.Ricordiamo con altrettanto entusiasmo i risultati del 9 novembre ultimo scorso in cui ad aggiudicarsi le medaglie d'oro sono stati:- Nora Santo nella finalissima;- Emma Torre nella finalissima;- Grazia Capuano nella finale di k1 e pugilato;- Francesco Francavilla, primo esordio di k1 full, pesi massimi, nel campionato wkf;- Vincenzo Zingrillo Vittoria su tre riprese k1 full;- Michele Capuano nella finale;- Salvatore D'Ascoli nella finalissima;- Infine i più piccoli Mattia e Diego.Ora, attendiamo il rientro del nostro campione per condividere con lui questo grande traguardo".