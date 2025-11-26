Asd Gladiator Gym
Asd Gladiator Gym
Boxe

Campionati italiani di pugliato, due settimane da ricordare per l'Asd Gladiator Gym

Grandi risultati ottenuti

Barletta - mercoledì 26 novembre 2025 18.40 Comunicato Stampa
"Con la vittoria del campionato italiano di pugilato, da parte del pugile dilettante Michele Paolicelli, della Asd Gladiator Gym, si chiude un ciclo di match che non può far altro che far sorridere i Maestri Antonio Cinieri e Domenico Di Paola per gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due settimane". Così la dirigenza della società.

"Infatti, dopo le diverse medaglie d'oro conquistate ai CAMPIONATI ASSOLUTI di K-1 Rules e Mhuai Thay lo scorso 8 e 9 novembre presso il Paladisfida di Barletta, nella giornata di ieri, per la prima volta in assoluto per un barlettano - categoria pesi massimi -, c'è stata la conquista della Medaglia d'Oro ai Campionati Italiani di pugilato ad Olbia in Sardegna.

Un grande traguardo professionale per i M° Cinieri e Di Paola, che in poco più di 5 anni di attività continua a sfornare campioni. Un progetto nato nell'agosto del 2020, in piena pandemia, dall'idea dello stesso Di Paola insieme a Michele Dibenedetto, attuale dirigente e socio della SSD Barletta 1922.

"Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri atleti, ma proprio tutti, compresi quelli che non solcano le corde del ring ma anche e soprattutto agli sparring partner che si mettono a disposizione per preparare al meglio i nostri meravigliosi fighter.
Ricordiamo con altrettanto entusiasmo i risultati del 9 novembre ultimo scorso in cui ad aggiudicarsi le medaglie d'oro sono stati:
- Nora Santo nella finalissima;
- Emma Torre nella finalissima;
- Grazia Capuano nella finale di k1 e pugilato;
- Francesco Francavilla, primo esordio di k1 full, pesi massimi, nel campionato wkf;
- Vincenzo Zingrillo Vittoria su tre riprese k1 full;
- Michele Capuano nella finale;
- Salvatore D'Ascoli nella finalissima;
- Infine i più piccoli Mattia e Diego.

Ora, attendiamo il rientro del nostro campione per condividere con lui questo grande traguardo".
  • Boxe
Altri contenuti a tema
La pugilessa barlettana Maria Merolla vince a Vallo della Lucania La pugilessa barlettana Maria Merolla vince a Vallo della Lucania Bel risultato per la Asd Boxing Academy Rino Cafagna
Gym Boxe, Giovanni Papeo di Barletta vince i campionati regionali Gym Boxe, Giovanni Papeo di Barletta vince i campionati regionali Spettacolare risultato a Brindisi per l'atleta della New Dragon Fitness
Il barlettano Lino Dicuonzo pronto per i campionati italiani assoluti élite di boxe Il barlettano Lino Dicuonzo pronto per i campionati italiani assoluti élite di boxe L'atleta sfiderà i migliori pugili a livello nazionale a Chianciano Terme
A Barletta arriva il campione del mondo di pugilato Roberto Cammarelle A Barletta arriva il campione del mondo di pugilato Roberto Cammarelle Domenica 15 ottobre una seduta di allenamento promossa dalla palestra Sportslab
A Barletta ospiti i campioni del mondo Giorgio e Armen Petrosyan A Barletta ospiti i campioni del mondo Giorgio e Armen Petrosyan Domenica svolgeranno stage e dimostrative al Paladisfida: al miglior atleta andrà il trofeo dedicato a Willy Monteiro Duarte
2 Gym Boxe, due atleti di Barletta diventano vice campioni Cintura d'Italia a Roma Gym Boxe, due atleti di Barletta diventano vice campioni Cintura d'Italia a Roma La soddisfazione del Team Vaccariello-Martinez della palestra New Dragon Fitness
Il pugile barlettano Daniele Lionetti stravince nella Daunia Il pugile barlettano Daniele Lionetti stravince nella Daunia L'atleta della palestra New Dragon porta a casa un importante risultato
Kombat Mania, Barletta polo di riferimento regionale per il pugilato Arti Marziali Kombat Mania, Barletta polo di riferimento regionale per il pugilato Grande successo per l'evento sportivo dedicato alla bixe
Calcio e violenza: il Borgovilla denuncia l'aggressione ai danni di alcuni suoi tesserati
26 novembre 2025 Calcio e violenza: il Borgovilla denuncia l'aggressione ai danni di alcuni suoi tesserati
Spostamento serbatoi porto di Barletta, il commento dell'Autorità Portuale
26 novembre 2025 Spostamento serbatoi porto di Barletta, il commento dell'Autorità Portuale
Elezioni regionali, il commento dell'associazione Per Barletta
26 novembre 2025 Elezioni regionali, il commento dell'associazione Per Barletta
Consiglio via dei Muratori, le opposizioni: «Dal sindaco accuse e soluzioni evanescenti»
26 novembre 2025 Consiglio via dei Muratori, le opposizioni: «Dal sindaco accuse e soluzioni evanescenti»
Consiglio comunale via dei Muratori, Aldo Musti: «Ancora rinviata l’esecuzione della sentenza»
26 novembre 2025 Consiglio comunale via dei Muratori, Aldo Musti: «Ancora rinviata l’esecuzione della sentenza»
Natale 2025 a Barletta, domenica sera l'accensione del grande albero di Natale
26 novembre 2025 Natale 2025 a Barletta, domenica sera l'accensione del grande albero di Natale
1
Apre all’attività socio-sportiva il corpo basso del Paladisfida di Barletta
26 novembre 2025 Apre all’attività socio-sportiva il corpo basso del Paladisfida di Barletta
Proiezione dei cortometraggi del barlettano Arcieri: oltre 140 presenze
26 novembre 2025 Proiezione dei cortometraggi del barlettano Arcieri: oltre 140 presenze
La Sottosezione Unitalsi di Barletta celebra l’80° anniversario di fondazione
26 novembre 2025 La Sottosezione Unitalsi di Barletta celebra l’80° anniversario di fondazione
Ossario degli Jugoslavi di Barletta: un incontro per riscoprire il valore storico del monumento
26 novembre 2025 Ossario degli Jugoslavi di Barletta: un incontro per riscoprire il valore storico del monumento
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.