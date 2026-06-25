Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico

A illuminare la serata sarà, ospite d'onore dell'edizione 2026: bronzo olimpico a Parigi 2024, due volte campione del mondo indoor e primatista italiano del salto triplo. L'azzurro italo-cubano è allenato da Fabrizio Donato, a sua volta tra i campioni che hanno gareggiato proprio al Certame. Una linea che lega passato e presente del meeting: il salto triplo, gara clou nella storia di Barletta, torna così protagonista sulla pista intitolata alla "freccia del sud".La novità di quest'anno è la collocazione nel calendario: il Certame è stato anticipato a luglio, per inserirsi in una fase particolarmente intensa della stagione agonistica, quando molti atleti rincorrono i tempi e le misure di qualificazione per i grandi appuntamenti internazionali, come i Campionati Europei e i Giochi del Mediterraneo.«Grande impegno e grande passione da parte di tutta la famiglia dell'Atletica Sprint Barletta nel riproporre anche quest'anno il Certame Atletico — afferma il Meeting Director, prof. Francesco Montenero, presidente dell'A.S.D. Atletica Sprint Barletta —. Proporremo un programma ricco di gare di livello internazionale affiancate da competizioni promozionali: da un lato uno spettacolo sportivo di alto livello, dall'altro l'occasione di avvicinare sempre più giovani e famiglie all'atletica, proprio sulla pista dedicata al mitico Pietro Mennea».Sull'evento interviene anche il Comune di Barletta con l'assessore alle Politiche Sportive Massimiliano Di Leo: «La continuità è il vero punto di forza di questo evento, unita alla passione e alla competenza degli organizzatori, e non poteva essere diversamente nella città di Pietro Mennea. Ci ritroveremo tutti insieme il 3 luglio per sognare sulla pista di Pietro».Secondo il programma provvisorio, il pre-meeting dedicato alle categorie giovanili apre alle 17:30; il programma internazionale entra nel vivo dalle 19:50, con la finale internazionale dei 100 metri alle 20:00 e il salto triplo maschile di Andy Díaz alle 20:35. Il cartellone assoluto comprende, tra gli uomini, 100, 200, 400, 400 ostacoli, 800, salto triplo, giavellotto e 3000 metri; tra le donne, 200, 800 e salto con l'asta. Nelle gare di livello GOLD sono previsti rimborsi fino a 500 euro per il vincitore, con un riconoscimento di 300 euro per ogni record del meeting.Le iscrizioni si effettuano tramite piattaforma federale entro martedì 30 giugno 2026. L'ingresso allo stadio è gratuito. La manifestazione si svolge con il sostegno e il patrocinio di Comune di Barletta "Città della Disfida", Regione Puglia – Assessorato al Welfare e allo Sport, Puglia 2026 European Region of Sport, FIDAL, Atletica Puglia, CONI, Sport e Salute e World Athletics.