Foto. <span>Foto Ufficio stampa di Andy Díaz</span>
Foto. Foto Ufficio stampa di Andy Díaz
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Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico

In programma venerdì 3 luglio

Barletta - giovedì 25 giugno 2026 12.53 Comunicato Stampa
A illuminare la serata sarà Andy Díaz, ospite d'onore dell'edizione 2026: bronzo olimpico a Parigi 2024, due volte campione del mondo indoor e primatista italiano del salto triplo. L'azzurro italo-cubano è allenato da Fabrizio Donato, a sua volta tra i campioni che hanno gareggiato proprio al Certame. Una linea che lega passato e presente del meeting: il salto triplo, gara clou nella storia di Barletta, torna così protagonista sulla pista intitolata alla "freccia del sud".

La novità di quest'anno è la collocazione nel calendario: il Certame è stato anticipato a luglio, per inserirsi in una fase particolarmente intensa della stagione agonistica, quando molti atleti rincorrono i tempi e le misure di qualificazione per i grandi appuntamenti internazionali, come i Campionati Europei e i Giochi del Mediterraneo.

«Grande impegno e grande passione da parte di tutta la famiglia dell'Atletica Sprint Barletta nel riproporre anche quest'anno il Certame Atletico — afferma il Meeting Director, prof. Francesco Montenero, presidente dell'A.S.D. Atletica Sprint Barletta —. Proporremo un programma ricco di gare di livello internazionale affiancate da competizioni promozionali: da un lato uno spettacolo sportivo di alto livello, dall'altro l'occasione di avvicinare sempre più giovani e famiglie all'atletica, proprio sulla pista dedicata al mitico Pietro Mennea».

Sull'evento interviene anche il Comune di Barletta con l'assessore alle Politiche Sportive Massimiliano Di Leo: «La continuità è il vero punto di forza di questo evento, unita alla passione e alla competenza degli organizzatori, e non poteva essere diversamente nella città di Pietro Mennea. Ci ritroveremo tutti insieme il 3 luglio per sognare sulla pista di Pietro».

Secondo il programma provvisorio, il pre-meeting dedicato alle categorie giovanili apre alle 17:30; il programma internazionale entra nel vivo dalle 19:50, con la finale internazionale dei 100 metri alle 20:00 e il salto triplo maschile di Andy Díaz alle 20:35. Il cartellone assoluto comprende, tra gli uomini, 100, 200, 400, 400 ostacoli, 800, salto triplo, giavellotto e 3000 metri; tra le donne, 200, 800 e salto con l'asta. Nelle gare di livello GOLD sono previsti rimborsi fino a 500 euro per il vincitore, con un riconoscimento di 300 euro per ogni record del meeting.

Le iscrizioni si effettuano tramite piattaforma federale entro martedì 30 giugno 2026. L'ingresso allo stadio è gratuito. La manifestazione si svolge con il sostegno e il patrocinio di Comune di Barletta "Città della Disfida", Regione Puglia – Assessorato al Welfare e allo Sport, Puglia 2026 European Region of Sport, FIDAL, Atletica Puglia, CONI, Sport e Salute e World Athletics.
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