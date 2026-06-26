Andy Díaz
Andy Díaz
Altri sport

Barletta, Andy Díaz guida la grande atletica internazionale al Certame Atletico

L'evento in programma venerdì 3 luglio sulla pista "Pietro Mennea" dello Stadio Comunale "Cosimo Puttilli"

Barletta - venerdì 26 giugno 2026 15.24 Comunicato Stampa
Barletta torna capitale dell'atletica del Sud. Venerdì 3 luglio 2026, sulla pista "Pietro Mennea" dello Stadio Comunale "Cosimo Puttilli", va in scena la XVI edizione del Certame Atletico - Barletta International Meeting, erede della storica "Disfida di Barletta", organizzato da A.S.D. Atletica Sprint Barletta e inserito nel calendario di World Athletics come competizione valida per il ranking mondiale.

A illuminare la serata sarà la presenza di Andy Díaz, ospite d'onore della XVI edizione: bronzo olimpico a Parigi 2024 e due volte campione del mondo indoor di salto triplo (Nanchino - Cina 2025 e Toruń - Polonia 2026), primatista italiano della specialità. Diaz arriva a questo appuntamento con un obiettivo straordinario: la ricerca del nuovo record mondiale. Chissà se sarà proprio la pista di Barletta a fare da glorioso teatro a questa memorabile impresa.

L'azzurro italo-cubano è allenato da Fabrizio Donato, a sua volta tra i campioni che hanno gareggiato proprio al Certame. Una linea che lega passato e presente del meeting: il salto triplo, gara clou nella storia di Barletta, torna così protagonista sulla pista intitolata alla "freccia del sud".

Il Certame ha vissuto la sua era d'oro tra il 1990 e il 2009, anno della tredicesima edizione, confermandosi per quasi vent'anni come il principale appuntamento di atletica leggera del Mezzogiorno "da Roma in giù". Dopo una pausa di quindici anni dovuta ai necessari lavori di rinnovo dell'impianto sportivo e al periodo della pandemia, la città non ha mai smesso di sognare, trovando la forza del riscatto nel 2024 con la quattordicesima edizione del grande ritorno davanti agli spalti gremiti, seguita poi dalla quindicesima nel 2025, riallacciando in tal modo il filo con la Storia e una tradizione lunga oltre trent'anni.

Definire Barletta la "capitale dell'atletica" non è un'iperbole, ma la constatazione di un vivaio che ha visto crescere e correre su queste strade talenti immensi. Il pensiero corre subito al leggendario e mai dimenticato Pietro Mennea, oro olimpico dei 200 metri a Mosca 1980 il cui record del mondo è resistito per 17 anni, ma la terra della Disfida ha dato i natali o ha fatto da culla sportiva a moltissimi beniamini di casa.

Tra le corsie e le strade locali si sono formati velocisti storici come Vito Incantalupo, Nicola Cascella e Di Pace, i mezzofondisti Mimmo Ricatti e la splendida azzurra di fondo Veronica Inglese, fino a toccare la grande tradizione dei marciatori Marchiselli e Puttilli. La pista barlettana è stata inoltre solcata dalle più grandi stelle dell'atletica mondiale, trasformando lo stadio in un vero tempio sportivo, ponte ideale tra il mito di Mennea e i campioni di ieri e di oggi.

Si ricordano le falcate di Fiona May nel salto in lungo e la potenza dei quattrocentisti a ostacoli Fabrizio Mori e Samuel Matete, campione mondiale dello Zambia. La velocità pura ha visto protagoniste la primatista azzurra Manuela Levorato e Stefano Tilli, mentre i concorsi hanno ospitato giganti del salto triplo come il cubano Giralt, il primatista sudamericano Jadel Gregório, il campione mondiale indoor Paolo Camossi e l'azzurro bronzo olimpico Fabrizio Donato. Proprio su questa pista, in un momento memorabile rimasto impresso nell'albo d'oro, la staffetta 4x100 femminile siglò lo storico primato italiano conquistando il pass per i Giochi Olimpici di Pechino 2008.

Le quattro staffettiste italiane che scrissero quella memorabile pagina di sport furono Anita Pistone, Vincenza Calì, Giulia Arcioni e Audrey Alloh. Nelle ultime stagioni, il Certame ha continuato a scrivere pagine epiche. Nel 2024 si è vissuta una serata di altissima velocità con la vittoria nei 200 metri di Fausto Desalu - secondo italiano di sempre sulla distanza proprio dietro Mennea e campione olimpico della storica staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 - che ha preceduto il lettone Grava, mentre i 100 metri sono andati a Nicholas Walsh davanti a Baffour, Patta e al velocista pugliese Cassano, con Ifeanyi Emmanuel Ojeli a dominare i 400 metri davanti a Edoardo Scotti.

L'edizione del 2025 ha invece sancito una svolta inclusiva grazie alla presenza della nazionale FISPES, arricchita dal primato italiano allievi di Diego Mancini nei 400 ostacoli con il tempo di 51.14, dalla spallata a 74,67 metri di Roberto Orlando nel giavellotto, dalla prova di Arnaldo Romero Crespo sui 200 metri e dal volo a 4,20 metri di Sonia Malavisi nell'asta. La novità di quest'anno è la collocazione.

Il Certame è stato anticipato a luglio per permettere agli atleti di inserirsi in una fase particolarmente intensa della stagione agonistica, quando molti sono impegnati nella ricerca dei tempi e delle misure di qualificazione per i principali appuntamenti internazionali, come i Campionati Europei e i XX Giochi del Mediterraneo. Una vetrina che può così attrarre protagonisti dell'atletica nazionale e internazionale nel pieno della loro preparazione.

«Grande impegno e grande passione da parte di tutta la famiglia dell'Atletica Sprint Barletta nel riproporre anche quest'anno il Certame Atletico - afferma il Meeting Director, prof. Francesco Montenero, presidente dell'A.S.D. Atletica Sprint Barletta. Proporremo un programma ricco di gare di livello internazionale affiancate da competizioni promozionali: da un lato uno spettacolo sportivo di alto livello, dall'altro l'occasione di avvicinare sempre più giovani e famiglie all'atletica, proprio sulla pista dedicata al mitico Pietro Mennea».

Secondo il programma, il pre-meeting dedicato alle categorie giovanili prende il via alle 17:30 e il programma internazionale entra nel vivo dalle 19:50. Il momento più atteso della serata sarà il salto triplo maschile, la gara di Andy Díaz, in pedana intorno alle 20:35. In pista, alle 20:00, la finale internazionale dei 100 metri. Il cartellone assoluto comprende, tra gli uomini, 100, 200, 400, 400 ostacoli, 800, salto triplo e giavellotto; tra le donne, 200, 800 e salto con l'asta, oltre ai 3000 metri. Si tratta di orari provvisori, che potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

Rilevante la dotazione di montepremi sia nelle gare di livello GOLD per i primi quattro classificati, che in quelle SILVER, con un riconoscimento per ogni eventuale record stabilito nel meeting. Sull'evento interviene anche il Comune di Barletta con l'assessore alle Politiche Sportive Massimiliano Di Leo: «La continuità è il vero punto di forza di questo evento, unita alla passione e alla competenza degli organizzatori, e non poteva essere diversamente nella città di Pietro Mennea. Ci ritroveremo tutti insieme il 3 luglio per sognare sulla pista a lui dedicata».

Le iscrizioni si effettuano tramite piattaforma federale entro martedì 30 giugno 2026. L'ingresso allo stadio è gratuito. La start list completa è in via di definizione e sarà comunicata nei giorni precedenti l'evento. Programma e orari, suscettibili di variazioni, sono pubblicati sui canali ufficiali della manifestazione (in calce). La manifestazione si svolge con il sostegno e il patrocinio di Comune di Barletta "Città della Disfida", e i patrocini di Regione Puglia - Assessorato al Welfare e allo Sport -, Puglia 2026 European Region of Sport, CONI, Sport e Salute, FIDAL, Atletica Puglia (Fidal Puglia) e World Athletics.
  • Atletica leggera
Altri contenuti a tema
Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico Barletta torna capitale dell'atletica del sud: Andy Díaz ospite al Certame Atletico In programma venerdì 3 luglio
51esima edizione della 100 km del Passatore: protagonisti anche dei barlettani 51esima edizione della 100 km del Passatore: protagonisti anche dei barlettani «Non è solo una gara di 100 km. È un viaggio umano fatto di coraggio, fatica e persone che scelgono di non lasciarsi mai sole»
Atletica Sprint Barletta, Michele Delcuratolo vola ai Campionati Europei Allievi Atletica Sprint Barletta, Michele Delcuratolo vola ai Campionati Europei Allievi Specializzato nel lancio del martello, il giovane accede agli europei con un lancio di 65,06 metri
Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master Successo e coesione: il bilancio della Futurathletic Team Apulia ai regionali master Tra emergenze e infortuni la squadra barlettana si conferma ai vertici pugliesi
Barletta brilla ai “Mille della Corsa di Miguel”: successi per i giovani atleti della Bat Barletta brilla ai “Mille della Corsa di Miguel”: successi per i giovani atleti della Bat Grandi emozioni nello scenario delle Terme di Caracalla, Santomauro firma il miglior tempo assoluto
Da Barletta a New York: due diciottenni insieme all'ultramaratoneta Mariella Dileo per la "maratona dei sogni" Da Barletta a New York: due diciottenni insieme all'ultramaratoneta Mariella Dileo per la "maratona dei sogni" Un gruppo di ben 22 barlettani alla corsa più famosa del mondo
Grande successo della XV edizione del Certame Atletico "Disfida di Barletta" Grande successo della XV edizione del Certame Atletico "Disfida di Barletta" Successo di Zohar Hadar negli 800 metri per l'AVIS Barletta. Diego Mancini stabilisce il primato italiano per la categoria allievi nei 400 ostacoli
Al via il Certame Atletico Disfida di Barletta, «promuovere lo sport e i suoi talenti» Eventi Al via il Certame Atletico Disfida di Barletta, «promuovere lo sport e i suoi talenti» Una grande celebrazione dello sport al Puttilli: il programma completo
Disposte a Barletta le nuove ordinanze dell’Ufficio Traffico
26 giugno 2026 Disposte a Barletta le nuove ordinanze dell’Ufficio Traffico
Ritrovata in mare senza vita la donna scomparsa sul lungomare di Levante a Barletta
26 giugno 2026 Ritrovata in mare senza vita la donna scomparsa sul lungomare di Levante a Barletta
Fuga di gas in via Enrico Fermi a Barletta: evacuata l'area
26 giugno 2026 Fuga di gas in via Enrico Fermi a Barletta: evacuata l'area
Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio
26 giugno 2026 Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio
Da Barletta agli Europei di Padel: presenti tre altlete del Circolo Tennis Hugo Simmen
26 giugno 2026 Da Barletta agli Europei di Padel: presenti tre altlete del Circolo Tennis Hugo Simmen
Esercitazione antincendio nel porto di Barletta: testate le procedure di emergenza
26 giugno 2026 Esercitazione antincendio nel porto di Barletta: testate le procedure di emergenza
Sospensione attività Buzzi Unicem, Luigi Dicataldo: «Un atto di coraggio da parte dell'amministrazione Cannito»
26 giugno 2026 Sospensione attività Buzzi Unicem, Luigi Dicataldo: «Un atto di coraggio da parte dell'amministrazione Cannito»
Cementeria Barletta, Michele Lamacchia (PD Bat): "Bene ordinanza Sindaco, ora chiarezza e rigore»
26 giugno 2026 Cementeria Barletta, Michele Lamacchia (PD Bat): "Bene ordinanza Sindaco, ora chiarezza e rigore»
Chiusura forno clinker Cementeria, il commento del Pd Barletta
26 giugno 2026 Chiusura forno clinker Cementeria, il commento del Pd Barletta
Buzzi Unicem: «Massima trasparenza nei confronti delle Autorità, della comunità locale e di tutti gli stakeholder»
26 giugno 2026 Buzzi Unicem: «Massima trasparenza nei confronti delle Autorità, della comunità locale e di tutti gli stakeholder»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.