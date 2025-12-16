L'A.S.D Medaglie Barletta Academy coinvolta nell'organizzazione del Preview Puglia del Torneo Tatain

Si è svolta sabato 13 e domenica 14 dicembre presso il Centro Sportivo Lamapaola di Andria il Preview Puglia del Torneo Tatain, uno dei più importanti Tornei giovanili in Italia riservato alla categoria Under 10 (annata 2016) che si svolge ogni anno durante il ponte del 2 Giugno a Sarzana in Liguria e che vede la partecipazione dei top club italiani come Torino, Juventus, Genoa Sampdoria, Como, Atalanta ed Inter.L'evento organizzato dall'A.S.D Medaglie Barletta Academy di Barletta ha coinvolto squadre provenienti da tutte le province pugliesi.La squadra vincente è stata il Balsignano Soccer School di Modugno che, assieme alla Football Academy Andria, squadra seconda classificata, rappresenterà la Puglia in Liguria.