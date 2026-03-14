MG. <span>Foto Cosimo Campanella</span>
MG. Foto Cosimo Campanella
Calcio

Barletta-Martina, una partita che è già storia

Domani pomeriggio c'è in palio una stagione, con un entusiasmo e un'attesa che non si vedeva dai tempi della B

Barletta - sabato 14 marzo 2026
Più che un seppur importantissimo incontro di calcio, quello che si disputerà domani pomeriggio al "Puttilli" (fischio d'inizio alle ore 16) tra Barletta e Martina rappresenterà un pezzo di storia tra i più importanti degli ultimi decenni di calcio barlettano. Mai, negli ultimi tre decenni e oltre, si era registrata una tale attesa per una partita interna del Barletta, con il sold out registrato ben prima del fine settimana.

Per ritrovare un'attesa così spasmodica, bisogna a nostra memoria tornare agli anni della Serie B, e precisamente alla vigilia di Barletta-Foggia del 14 ottobre 1990, partita che il Barletta di mister Salvatore Esposito (e con un giovane Vincenzo Lanotte in panchina) vinse con gol storico di Stefano Sottili, abilissimo in quell'occasione a beffare la trappola del fuorigioco dello squadrone di Zeman.

Tornando all'attualità, domani pomeriggio c'è sostanzialmente in palio la Serie C, categoria dalla quale il Barletta manca dall'ormai lontano 2015.

Serie C che il Barletta vuole conquistarsi sul campo, a differenza dell'ultima volta (2008), quando il ritorno tra i professionisti arrivò solo in agosto, e grazie ad un ripescaggio.

Quanto alla lenta e al contempo eccitante attesa per Barletta-Martina, come sempre da quando è arrivato sulla panchina biancorossa, mister Massimo Paci ci ha tenuto a voler tener sotto controllo la tensione di squadra e ambiente, sottolineando l'assoluta normalità nel preparare la partita in queste lunghe due settimane trascorse dalla vittoria di Pagani.

"La classifica non va guardata in questo momento, ma va costruita", è stata tra le frasi ripetute più di una volta dal tecnico marchigiano, insieme al suo classico "bisognerà correre" .

Per quel che riguarda la formazione da schierare domani, fermo restando l'assenza forzata di Giancarlo Malcore (respinto il ricorso per ridurre i cinque turni di squalifica) l'unico dubbio per Paci è la presenza o meno di Fabio Laringe, che si è allenato a parte a causa di una contusione al ginocchio, per uno schieramento che dovrebbe vedere Fernandes tra i pali, la linea di difesa a quattro formata da Coccia, Manetta, Bizzotto e Ragone, il duo di centrocampo formato da Franco e da uno tra Cancelli e l'ex di turno Piarulli, con Da Silva al centro dell'attacco supportato da Malagnino, capitan Riccardo Lattanzio e Giuliano Alma, nell'eventualità di un forfait di Laringe.
4-3-3 dovrebbe essere invece lo schieramento del Martina, con il terzetto offensivo composto dallo spauracchio Resouf (ben controllato all'andata, prima da Misefari, e poi da Di Cillo), e probabilmente da Santarpia e Silvestro.

A centrocampo dovrebbero giostrare Piriz, Zenelaj e Mastrovito, mentre dietro, a protezione del portiere Simeoli (o Rossi, che ha giocato all'andata), la linea a quattro dovrebbe vedere Dieng e De Angelis, con Saidi e Lupo sugli esterni.

Parecchio interessata al risultato del "Puttilli" sarà naturalmente la Paganese, che sarà domani di scena sul tutt'altro che facile campo del Manfredonia, mentre apparentemente meno ostica di presenta la trasferta del Fasano sul campo del Francavilla in Sinni: Fasano che forse si gioca in Basilicata le residue chances di rientro nella lotta al vertice.

Per quel che riguarda infine il restante programma della ventisettesima giornata del girone H di Serie D, impegni esterni in zona playoff per Afragolese e Nardò, rispettivamente a Ferrandina e Acerra, mentre per quel che riguarda infine la zona playout-salvezza, sono in programma Virtus Francavilla-Nola, Sarnese-Gravina e Pompei-Real Normanna.
  • SS Barletta Calcio
  • Serie D girone H
Altri contenuti a tema
Barletta-Martina, ovvero la partita che fa la storia Barletta-Martina, ovvero la partita che fa la storia Dalla vittoria con esonero di mister Fogli, nell’anno della B, al disastro del dicembre ‘23
Paganese-Barletta 0-2: fame, equilibrio, e vetta della classifica Paganese-Barletta 0-2: fame, equilibrio, e vetta della classifica Biancorossi alla sosta dopo aver raggiunto la tanto sospirata vetta. Ora però serve la calma e la concentrazione delle grandi squadre
Paganese-Barletta: c'è in palio la Serie C Paganese-Barletta: c'è in palio la Serie C Biancorossi in campo domani (ore 15) sul campo della capolista, senza Malcore, con il tabù "Marcello Torre", ma pienamente conscio della sua forza
Cuore, attributi, voglia di vincere: il Barletta di Massimo Paci Cuore, attributi, voglia di vincere: il Barletta di Massimo Paci Contro l’Afragolese i biancorossi reagiscono in maniera esaltante all'espulsione di Malcore, e ora puntano alla supersfida di Pagani
Ferrandina-Barletta 0-2, ovvero l'elogio della normalità Ferrandina-Barletta 0-2, ovvero l'elogio della normalità Un Barletta forte e autorevole completa un filotto vincente di cinque partite. Il bello (e il difficile) però viene adesso
Barletta, ora non fermarti Barletta, ora non fermarti La corsa dei biancorossi verso la Serie C fa tappa domani a Ferrandina
Pompei-Barletta 0-2 vittoria di gestione, vittoria da grande squadra Pompei-Barletta 0-2 vittoria di gestione, vittoria da grande squadra I biancorossi studiano per un tempo il Pompei, per poi abbatterlo in pochi minuti nel secondo tempo. La sfida alla vetta è lanciata
Barletta a Pompei per provare ad avvicinare la vetta Barletta a Pompei per provare ad avvicinare la vetta Biancorossi attesi in Campania da una partita da vincere senza se e senza ma. Trasferte difficili per Paganese e Nardò
Mafia in Puglia, l’allarme di Don Ciotti a Barletta: «Non tacere è un dovere»
14 marzo 2026 Mafia in Puglia, l’allarme di Don Ciotti a Barletta: «Non tacere è un dovere»
Porto di Barletta, lavori e progetti per oltre 40 milioni: lo scalo si prepara a crescere
14 marzo 2026 Porto di Barletta, lavori e progetti per oltre 40 milioni: lo scalo si prepara a crescere
Turismo inclusivo nella BAT: parte il Welcome Tour anche a Barletta
14 marzo 2026 Turismo inclusivo nella BAT: parte il Welcome Tour anche a Barletta
Barletta a La Ruota della Fortuna, Francesca in gara venerdì sera
14 marzo 2026 Barletta a La Ruota della Fortuna, Francesca in gara venerdì sera
Italia Viva BAT è vicina al mondo agricolo della Sesta Provincia
14 marzo 2026 Italia Viva BAT è vicina al mondo agricolo della Sesta Provincia
Barletta nella letteratura e nella storia di altri popoli: un sonetto magiaro
14 marzo 2026 Barletta nella letteratura e nella storia di altri popoli: un sonetto magiaro
Istituto comprensivo Giovanni Paolo II, ecco AmbientiAmoCi
14 marzo 2026 Istituto comprensivo Giovanni Paolo II, ecco AmbientiAmoCi
ASL BAT e Ambulatorio Popolare: al via programmi terapeutici con orticoltura e volontariato per assistite e assistiti Ser.D e GAP
14 marzo 2026 ASL BAT e Ambulatorio Popolare: al via programmi terapeutici con orticoltura e volontariato per assistite e assistiti Ser.D e GAP
Torna Corpi Ketonici con "Palmina, Amara terra mia "
14 marzo 2026 Torna Corpi Ketonici con "Palmina, Amara terra mia"
Rifiuti solidi urbani, a Barletta se ne discute tra Asl Bt, Sanitaservice e Bar.S.A.
13 marzo 2026 Rifiuti solidi urbani, a Barletta se ne discute tra Asl Bt, Sanitaservice e Bar.S.A.
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.