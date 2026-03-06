Barletta-Martina, nessun cambio di data per il Torneo di Viareggio: si gioca domenica 15 marzo

Nessuna variazione di data per, che si giocherà regolarmente. Per via del, gli itriani avrebbero potuto richiedere un cambio di data rispetto a quella fissata da calendario: la presenza dell'esterno d'attacco Alessionella rosa della Rappresentativa di Serie D, impegnata nel torneo giovanile in Toscana, avrebbe garantito tale possibilità alla co-capolista del girone H.I termini per richiedere la variazione sono scaduti, ma ilnon ha presentato alcuna domanda per spostare il big-match del Puttilli. Dalle ultime indiscrezioni, la sfida al vertice si dovrebbe disputare alle ore 16, ma per le notizie ufficiali su orario e modalità di vendita dei biglietti bisognerà attendere le comunicazioni del club biancorosso.Scongiurato, per i tifosi barlettani, lo spauracchio che riporta alla mente1-4 del 15 marzo 2023, partita giocata di mercoledì su richiesta dei messapici, poi campioni a fine anno, per via della convocazione di Maliknella Rappresentativa che disputò il Torneo di Viareggio.Attesa per le disposizioni di vendita da parte del, dunque, con la tifoseria biancorossa reduce dalla massiccia presenza a Pagani. Anche il, sui suoi canali social, ha confermato la data del 15 marzo. La società di via Vittorio Veneto, a breve, darà comunicazioni definitive sull'orario e sull'apertura dei botteghini.