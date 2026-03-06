Calcio
Barletta-Martina, nessun cambio di data per il Torneo di Viareggio: si gioca domenica 15 marzo
Termini scaduti, gli itriani avrebbero potuto chiedere lo spostamento entro le 12 di venerdì
Barletta - venerdì 6 marzo 2026 14.17
Nessuna variazione di data per Barletta-Martina, che si giocherà regolarmente domenica 15 marzo. Per via del Torneo di Viareggio, gli itriani avrebbero potuto richiedere un cambio di data rispetto a quella fissata da calendario: la presenza dell'esterno d'attacco Alessio Sorace nella rosa della Rappresentativa di Serie D, impegnata nel torneo giovanile in Toscana, avrebbe garantito tale possibilità alla co-capolista del girone H.
I termini per richiedere la variazione sono scaduti venerdì alle ore 12, ma il Martina non ha presentato alcuna domanda per spostare il big-match del Puttilli. Dalle ultime indiscrezioni, la sfida al vertice si dovrebbe disputare alle ore 16, ma per le notizie ufficiali su orario e modalità di vendita dei biglietti bisognerà attendere le comunicazioni del club biancorosso.
Scongiurato, per i tifosi barlettani, lo spauracchio che riporta alla mente Barletta-Brindisi 1-4 del 15 marzo 2023, partita giocata di mercoledì su richiesta dei messapici, poi campioni a fine anno, per via della convocazione di Malik Opoola nella Rappresentativa che disputò il Torneo di Viareggio.
Attesa per le disposizioni di vendita da parte del Barletta, dunque, con la tifoseria biancorossa reduce dalla massiccia presenza a Pagani. Anche il Martina, sui suoi canali social, ha confermato la data del 15 marzo. La società di via Vittorio Veneto, a breve, darà comunicazioni definitive sull'orario e sull'apertura dei botteghini.
